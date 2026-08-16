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'জাপান ওপেন জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে', বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ম্য়াচ-বাই-ম্য়াচ ভাবছেন সিন্ধু

গত সাতবছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকহীন ভারতীয় ব্য়াডমিন্টনের পোস্টার গার্ল ৷ দেশের মাটিতে সেই খরা কাটানোর লক্ষ্যে সিন্ধু ৷

PV SINDHU
সাংবাদিক সম্মেলনে পিভি সিন্ধু (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 6:11 PM IST

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নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: শেষবার 2019 সালে স্বর্ণপদক ৷ এরপর গত সাতবছর ধরে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে পদকহীন তিনি ৷ ঘরের মাঠে কি এবার কাটবে পদকের খরা ? বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠবার পোডিয়াম ফিনিশের লক্ষ্য়ে থাকা পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু আশাবাদী ৷ তবে একটি করে ম্য়াচ ধরে এগোনোর কথাই বলছেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷

17 বছর পর দেশের মাটিতে বসছে বিডব্লিউএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর ৷ যা রাজধানী নয়াদিল্লিতে শুরু হচ্ছে সোমবার থেকে ৷ দেশ-বিদেশের নামীদামি শাটলারদের ভিড়ে ভারত এখনও পদকের দিকে তাকিয়ে পিভি সিন্ধুর দিকে ৷ উদ্বোধনের দিন আইরিশ প্রতিদ্বন্দ্বী সোফিয়া নোবেলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছেন বিশ্বের নয় নম্বর ৷ তার আগে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ঘরের মাঠে প্রথমবার বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার অনুভূতি শেয়ার করলেন অলিম্পিক্সের জোড়া পদকজয়ী ৷ একইসঙ্গে জানালেন, সাম্প্রতিক অতীতে বিডব্লিউএফ-750 টুর্নামেন্ট (জাপান ওপেন) জয় তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ৷

সিন্ধু বলেন, "বহুবছর পর এই প্রতিযোগিতা ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমি ভীষণ উত্তেজিত ৷ আমি গত সাতবছর কোনও পদক পাইনি এখানে ৷ আশা রাখছি জাপান ওপেন জিতে যে আত্মবিশ্বাসটুকু অর্জন করেছি তা দিয়ে এই প্রতিযোগিতায় কিছু জিততে পারব ৷ তবে একটি করে ম্য়াচ ধরে এগোনোর কথাই ভাবছি ৷ দেশের মানুষ আমায় ব্য়াপক সমর্থন করবে বলেই বিশ্বাস ৷ সবমিলিয়ে দেশের মাটিতে খেলা আমার জন্য একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হতে চলেছে ৷"

প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে 2019 সালে বাসেলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে খেতাব জিতেছিলেন সিন্ধু ৷ সেই স্মৃতিতে ডুব দিয়ে 2026 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অভিযান শুরুর আগে সিন্ধু বলেন, "তখন মহিলা সিঙ্গলস অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ও দ্রুতলয়ের ছিল ৷ কিন্তু বর্তমানে মহিলা সিঙ্গলস অনেক বেশি লম্বা ব়্য়ালির খেলা, যেখানে ধৈর্য্যের প্রয়োজন ৷" আগামী বছর থেকে 15 পয়েন্টের নয়া স্কোরিং পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ৷ সে ব্যাপারে সিন্ধু জানালেন, বর্তমান পয়েন্ট সিস্টেমে ফিরে আসার সুযোগ থাকে শাটলারদের কাছে ৷ কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুরু থেকেই প্লেয়ারদের সজাগ থাকতে হবে বলে মত তাঁর ৷

সিন্ধু ছাড়াও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলা সিঙ্গলসে ভারতের আরেক প্রতিনিধি উন্নতি হুডা ৷ পুরুষ সিঙ্গলসে নজর থাকবে লক্ষ্য সেন ও আয়ুষ শেট্টির দিকে ৷ এছাড়া পুরুষ ডাবলসে সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি, মহিলাদের ডাবলসে তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ, মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কাপিলা-তানিশা ক্র্য়াস্টো জুটির দিকে তাকিয়ে থাকবেন দেশের ব্য়াডমিন্টন অনুরাগীরা ৷

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