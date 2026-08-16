'জাপান ওপেন জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে', বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ম্য়াচ-বাই-ম্য়াচ ভাবছেন সিন্ধু

'জাপান ওপেন জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে', বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ম্য়াচ-বাই-ম্য়াচ ভাবছেন সিন্ধু
গত সাতবছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকহীন ভারতীয় ব্য়াডমিন্টনের পোস্টার গার্ল ৷ দেশের মাটিতে সেই খরা কাটানোর লক্ষ্যে সিন্ধু ৷
Published : August 16, 2026 at 6:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: শেষবার 2019 সালে স্বর্ণপদক ৷ এরপর গত সাতবছর ধরে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে পদকহীন তিনি ৷ ঘরের মাঠে কি এবার কাটবে পদকের খরা ? বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠবার পোডিয়াম ফিনিশের লক্ষ্য়ে থাকা পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু আশাবাদী ৷ তবে একটি করে ম্য়াচ ধরে এগোনোর কথাই বলছেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷
17 বছর পর দেশের মাটিতে বসছে বিডব্লিউএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর ৷ যা রাজধানী নয়াদিল্লিতে শুরু হচ্ছে সোমবার থেকে ৷ দেশ-বিদেশের নামীদামি শাটলারদের ভিড়ে ভারত এখনও পদকের দিকে তাকিয়ে পিভি সিন্ধুর দিকে ৷ উদ্বোধনের দিন আইরিশ প্রতিদ্বন্দ্বী সোফিয়া নোবেলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছেন বিশ্বের নয় নম্বর ৷ তার আগে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ঘরের মাঠে প্রথমবার বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার অনুভূতি শেয়ার করলেন অলিম্পিক্সের জোড়া পদকজয়ী ৷ একইসঙ্গে জানালেন, সাম্প্রতিক অতীতে বিডব্লিউএফ-750 টুর্নামেন্ট (জাপান ওপেন) জয় তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ৷
সিন্ধু বলেন, "বহুবছর পর এই প্রতিযোগিতা ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমি ভীষণ উত্তেজিত ৷ আমি গত সাতবছর কোনও পদক পাইনি এখানে ৷ আশা রাখছি জাপান ওপেন জিতে যে আত্মবিশ্বাসটুকু অর্জন করেছি তা দিয়ে এই প্রতিযোগিতায় কিছু জিততে পারব ৷ তবে একটি করে ম্য়াচ ধরে এগোনোর কথাই ভাবছি ৷ দেশের মানুষ আমায় ব্য়াপক সমর্থন করবে বলেই বিশ্বাস ৷ সবমিলিয়ে দেশের মাটিতে খেলা আমার জন্য একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হতে চলেছে ৷"
#WATCH | Delhi: On the BWF World Badminton Championship 2026, Indian Badminton Player PV Sindhu says, "... It’s special because the World Championship is happening in India. I’m excited because it’s been many years since India hosted it. I won the World Championship in 2019, and… pic.twitter.com/NSrjgpv0L9— ANI (@ANI) August 16, 2026
প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে 2019 সালে বাসেলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে খেতাব জিতেছিলেন সিন্ধু ৷ সেই স্মৃতিতে ডুব দিয়ে 2026 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অভিযান শুরুর আগে সিন্ধু বলেন, "তখন মহিলা সিঙ্গলস অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ও দ্রুতলয়ের ছিল ৷ কিন্তু বর্তমানে মহিলা সিঙ্গলস অনেক বেশি লম্বা ব়্য়ালির খেলা, যেখানে ধৈর্য্যের প্রয়োজন ৷" আগামী বছর থেকে 15 পয়েন্টের নয়া স্কোরিং পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ৷ সে ব্যাপারে সিন্ধু জানালেন, বর্তমান পয়েন্ট সিস্টেমে ফিরে আসার সুযোগ থাকে শাটলারদের কাছে ৷ কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুরু থেকেই প্লেয়ারদের সজাগ থাকতে হবে বলে মত তাঁর ৷
সিন্ধু ছাড়াও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলা সিঙ্গলসে ভারতের আরেক প্রতিনিধি উন্নতি হুডা ৷ পুরুষ সিঙ্গলসে নজর থাকবে লক্ষ্য সেন ও আয়ুষ শেট্টির দিকে ৷ এছাড়া পুরুষ ডাবলসে সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি, মহিলাদের ডাবলসে তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ, মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কাপিলা-তানিশা ক্র্য়াস্টো জুটির দিকে তাকিয়ে থাকবেন দেশের ব্য়াডমিন্টন অনুরাগীরা ৷