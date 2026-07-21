'বিরাট' সাক্ষাত প্রত্যাবর্তনের পথ মসৃণ করেছে, কোহলির কাছে কৃতজ্ঞ সিন্ধু
সাত বছর আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর সম্প্রতি কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় খেতাব জাপান ওপেন জিতেছেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷
Published : July 21, 2026 at 8:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 জুলাই: দু'বছরেরও বেশি সময়ের ট্রফি খরা কাটিয়ে সদ্য জাপান ওপেন জিতেছেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে জাপান ওপেন জিতে ইতিহাসও গড়েছেন তিনি ৷ এটি সিন্ধুর কেরিয়ারের প্রথম বিডব্লিউএফ সুপার-750 টুর্নামেন্ট খেতাবও বটে ৷ তবে গতবছর পায়ের পাতার লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার পর প্রত্যাবর্তনটা মোটেই সহজ ছিল না ৷ আর দুঃসময়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির পেপটক তাঁকে কোর্টে চেনা ছন্দে ফিরতে সাহায্য করেছে ৷ জাপান ওপেন জয়ের পর জানালেন ভারতের তারকা শাটলার ৷
2019 সালে বিডব্লিউএফ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর জাপান ওপেন সিন্ধুর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় খেতাব ৷ এর মধ্যে গত দু'বছর বোধহয় কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সময় কাটিয়েছেন 2016 রিও এবং 2021 টোকিয়ো অলিম্পিক্সের পদকজয়ী ৷ যার মধ্যে গতবছর সেপ্টেম্বরে অনুশীলনের সময় পায়ের পাতার লিগামেন্ট ছিঁড়ে মরশুম সংক্ষিপ্ত হয়েছিল সিন্ধুর ৷ বিখ্যাত অর্থোপেডিস্ট ডাঃ ডিনশ পার্দিওয়ালার'র নির্দেশে তিন মাস সম্পূর্ণে বিশ্রামে ছিলেন দেশের অন্যতম সফল ক্রীড়াবিদ ৷ সে সময় মোটিভেশন জোগাড় করতে বিরাট কোহলির দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলে সোশাল মিডিয়ায় জানালেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷
উল্লেখ্য রিহ্যাব প্রক্রিয়া চলাকালীন ভারতীয় শাটলারকে পূর্ণ সমর্থন জুগিয়ে এসেছেন স্বামী ভেঙ্কটা সাই দত্ত ৷ তৎক্ষণাৎ তারকা ক্রিকেটারের সাড়া পেয়ে স্বামীর সঙ্গেই বিরাট কোহলির সঙ্গে সাক্ষাত করতে চলে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন সিন্ধু ৷ এপ্রসঙ্গে তারকা অ্যাথলিট 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর একটি আর্টিকল শেয়ার করে এক্সে লেখেন, "একটা বিষয়ে আমি আজীবন বিরাট ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ৷ কেরিয়ারের সবচেয়ে খারাপ সময়ে আমি তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলাম ৷ ফলাফল যেমন আসছিল না তেমনই চোট-আঘাতে জর্জরিত ছিলাম তখন ৷ আমার এমন কাউকে প্রয়োজন ছিল যে পরিস্থিতিটা বুঝবে ৷ তাই কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর (কোহলি) সাড়া পেয়ে আমরা পরের দিনই দেখা করতে চলে গিয়েছিলাম ৷"
Shivani, I have to say this first… you’re such an incredible writer. ❤️ I genuinely love reading everything you write.— PV Sindhu (@Pvsindhu1) July 20, 2026
Also… getting Datta to talk this much genuinely feels like an achievement. 😂 He’s usually the one asking all the questions, never answering them.
The… https://t.co/Pm2GYpQcoj
সিন্ধুর সংযোজন, "কী কথা হয়েছিল সেটা আজীবন আমাদের মধ্যেই থাকবে ৷ তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব এই ভেবে যে, যখন কাউকে আমার প্রয়োজন ছিল তখন সে পাশে ছিল ৷ খুব বেশি কথা বিরাট ভাই বলেনি কিন্তু যা বলেছিল সেটা দত্ত এবং আমার মধ্যে এখনও রয়ে গিয়েছে ৷ কিছু কথোপকথন অনেক ধ্যান-ধারণা বদলে দেয় ৷ ওটাও তেমনই একটা কথোপকথন ছিল ৷"
কোহলির 'বিরাট' টিপসকে পাথেয় করে সিন্ধুর প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া জারি ছিল এতদিন ৷ যা সম্ভবত একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করল গত 19 জুলাই ৷ কারণ সেদিন তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাপানের আকানে ইয়ামাগুচি'কে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে জাপান ওপেনে খেতাব জিতে নেন ভারতীয় শাটলার ৷ সিন্ধুর পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-17, 21-17 ৷