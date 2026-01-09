বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে মালয়েশিয়া ওপেনের শেষ চারে সিন্ধু

বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে মালয়েশিয়া ওপেনের শেষ চারে সিন্ধু
অষ্টম বাছাই তোমোকা মিয়াজাকিকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে কোয়ার্টারে পা রেখেছিলেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷
Published : January 9, 2026 at 4:45 PM IST
কুয়ালা লামপুর, 9 জানুয়ারি: প্রতিযোগিতার অষ্টম বাছাই জাপানের তোমোকা মিয়াজাকিকে হারিয়ে বৃহস্পতিবার চমকে দিয়েছিলেন ৷ আর শুক্রবার প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আকানে ইয়ামাগুচিকে পরাজিত করে বছরের প্রথম প্রতিযোগিতার শেষ চারে পৌঁছে গেলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ দীর্ঘ চোটভোগের পর কোর্টে ফেরা ভারতীয় শাটলারের জন্য যা দুর্দান্ত কামব্যাক ৷
হাঁটুর চোটে কাবু জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্য এদিন প্রথম গেম হারের পর স্বেচ্ছায় কোর্ট ছাড়তে বাধ্য হন ৷ তবে তার আগে আধিপত্য নিয়ে প্রথম গেম জিতে নেন বিশ্বের 18 নম্বর সিন্ধু ৷ দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ীর পক্ষে শেষ আটের প্রথম গেমের ফলাফল 21-11 ৷ এই জয়ের ফলে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে তাঁর এগিয়ে থাকার পরিসংখ্যানটাও আরেকটু মজবুত করে নিলেন হায়দরাবাদি ৷ শুক্রবার জয়ের পর ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে 15-12 ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন সিন্ধু ৷
বছরের শুরুতে মালয়েশিয়া ওপেনে এখনও পর্যন্ত তিনটি ম্য়াচ খেলেছেন সিন্ধু ৷ যেখানে আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে অনেক বেশি পরিকল্পিত পারফরম্য়ান্স উপহার দিচ্ছেন সিন্ধু ৷ এদিন হাঁটুর চোটে ইয়ামাগুচির খানিক পিছিয়ে শুরু করার ফায়দা পুরোপুরি আদায় করেন ভারতীয় শাটলার ৷ এর আগে বৃহস্পতিবার চলতি বিডব্লিউএফ-1000 টুর্নামেন্টের অষ্টম বাছাই মিয়াজাকিকে শেষ ষোলোর ম্যাচে দাঁড়াতেই দেননি প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সিন্ধু ৷ স্ট্রেট গেমে তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 21-8, 21-13 ৷
🚨 PV SINDHU STORMS INTO SEMIS FOLKS! 💥— The Khel India (@TheKhelIndia) January 9, 2026
She won the first game 21-11 against the Reigning World Champion Akane Yamaguchi of Japan 🇯🇵, Later Akane had to retire due to injury concern!
ALL THE BEST FOR SEMIS, SINDHU! 🇮🇳💙 pic.twitter.com/G0riVSbr0M
বিশ্বের 33 নম্বর চিনা তাইপের সুং সুয়ো-জুনকে হারিয়ে মালয়েশিয়া ওপেনে অভিযান শুরু করেছিলেন সিন্ধু ৷ 21-13, 22-20 ব্য়বধানে প্রথম রাউন্ডে জয় এসেছিল তাঁর ৷ শনিবার শেষ চারে বিশ্বের দু'নম্বর চিনের ওয়াং ঝি জি'র মুখোমুখি হবেন সিন্ধু ৷ ইন্দোনেশিয়ার পুর্তি কুসুমা ওয়ার্দানিকে হারিয়ে সেমিতে পা রেখেছেন সিন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী ৷
সিন্ধুর পাশাপাশি চলতি মালয়েশিয়া ওপেনে ভারতের আশা বেঁচে পুরুষ ডাবলসে ৷ সেখানে শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার ফজর আলফিয়ান ও মহম্মদ ফিকরি জুটির মুখোমুখি বিশ্বের দু'নম্বর সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি ৷ বৃহস্পতিবার পুরুষ সিঙ্গলস থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন ও আয়ুষ শেট্টি ৷ হংকং'য়ের লি চিউক জিউ স্ট্রেট গেমে (22-20, 21-15) হারিয়ে দেন লক্ষ্যকে ৷ অন্যদিকে শীর্ষ বাছাই চিনের শি জু কি'কে লড়াই ছুড়ে দিয়ে হারেন আয়ুষ ৷ ভারতীয় শাটলারের বিপক্ষে ম্য়াচের ফল 18-21, 21-18, 12-21 ৷