দুবাইয়ের আতঙ্ক এখনও কাটেনি, সুইস ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার সিন্ধুর

দুবাইয়ের আতঙ্ক এখনও কাটেনি, সুইস ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার সিন্ধুর
বার্মিংহ্যামে যাওয়ার পথে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে দুবাইয়ে আটকে পড়েছিলেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷
Published : March 9, 2026 at 7:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতির শিকার হয়ে অল-ইংল্য়ান্ড ওপেনে অংশগ্রহণ করা হয়নি তাঁর ৷ দুবাইয়ে দিনকয়েক আটকে থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল দেশে ৷ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দুবাইয়ের দুঃসহ অভিজ্ঞতার ঘোর এখনও কাটেনি পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধুর ৷ আর সেই কারণে সুইস ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন তারকা শাটলার ৷ যা শুরু হচ্ছে আগামিকাল থেকে ৷
বার্মিংহ্যামে অল-ইংল্য়ান্ড ওপেনে যোগদানের পথে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের জেরে দুবাইয়ে আটকে পড়েছিলেন সিন্ধু ৷ উপসাগরীয় দেশগুলির আকাশসীমা বন্ধ থাকায় আমিরশাহীতে দিনকয়েক আটকে থাকেন অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী শাটলার ৷ শেষমেশ গত মঙ্গলবার বিশেষ বিমানে দেশে ফিরে আসেন সিন্ধু ৷ এরপর থেকেই সুইস ওপেনে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷
সোমবার সামনে এল প্রতিযোগিতা থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার খবর ৷ সুইস ওপেন থেকে সিন্ধুর নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দেশের ব্য়াডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় মিশ্র ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে এই খবর নিশ্চিত করেছেন তিনি ৷ সংবাদসংস্থাকে সঞ্জয় মিশ্র বলেন, "সুইস ওপেনে সিন্ধু খেলছে না ৷ ও দুবাইয়ে কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে সেটা সকলেই জানে ৷ বার্মিংহ্য়ামে পৌঁছতে পারেনি ৷ পুরো বিষয়টা সামলে উঠতে আরেকটু সময় দরকার ৷"
দুবাই থেকে ভারতে ফিরে ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে অল-ইংল্য়ান্ড ওপেনে যোগ দিতে না-পারা নিয়ে ইটিভি ভারত'কে সিন্ধু বলেছিলেন, "অল-ইংল্যান্ড ওপেনে অংশগ্রহণের পিছনে প্রচুর পরিশ্রম ছিল ৷ তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপদ থাকাটাই আসল ৷ তাই আমি নিরাপদে দেশে ফিরতে পেরে খুশি ৷ আর সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সময় ৷ আমি সবরকম ভাবে চেষ্টা করেছিলাম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ৷ কিন্তু আমার হাতে কিছুই ছিল না ৷"
সুইস ওপেনে অংশগ্রহণ নিয়েও সিন্ধু অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন ৷ তিনি বলেন, "সুইস ওপেনেও আমার অংশগ্রহণ নিশ্চিত নয় ৷ কারণ সেখানে যেতে হলেও আমাকে দুবাই হয়েই যেতে হবে ৷ আর দুবাইয়ে যাওয়াটা এই মুহূর্তে কতোটা ঝুঁকির, সেটা অজানা নয় কারও ৷ তাই আমি চেষ্টা করছি বিকল্প পথে পৌঁছনোর ৷ কিন্তু সমস্ত বিমান আপাতত ভর্তি ৷ তাই আশা রাখছি আগামী কয়েকদিনে পরিস্থিতি বদলাবে ৷ কিছু একটা ব্যবস্থা হবে ৷ তাই আশা রাখা ছাড়া উপায় নেই ৷"