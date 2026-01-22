ইয়ামাগুচি-মারিনদের সঙ্গে সমকক্ষে, মাইলস্টোন ছুঁয়ে ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের শেষ আটে সিন্ধু

ইয়ামাগুচি-মারিনদের সঙ্গে সমকক্ষে, মাইলস্টোন ছুঁয়ে ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের শেষ আটে সিন্ধু
জাকার্তায় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল জিততে মাত্র 43 মিনিট সময় নিলেন জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ী ৷
Published : January 22, 2026 at 4:56 PM IST
জাকার্তা, 22 জানুয়ারি: এক সপ্তাহ আগে দেশের মাটিতে ইন্ডিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছিলেন তিনি ৷ অবাক হারের রেশ কাটিয়ে বছরের তৃতীয় টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা পাকা করলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ এর আগে মালয়েশিয়া ওপেনেও শেষ আটে পৌঁছেছিলেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স (সুপার 500) টুর্নামেন্টের কোয়ার্টারে সিন্ধু পা রাখলেন স্ট্রেট গেমে জিতে ৷
একইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে (পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে) ইতিহাস গড়লেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷ বিশ্বের ষষ্ঠ মহিলা প্লেয়ার এবং দেশের প্রথম শাটলার হিসেবে কেরিয়ারে 500টি সিঙ্গলস ম্য়াচ জয়ের অনন্য কীর্তি গড়লেন সিন্ধু ৷ এদিন ড্য়ানিশ প্রতিদ্বন্দ্বী হজমার্ক জায়েরফেল্ডটকে ভারতীয় শাটলার হারালেন 21-19, 21-18 ব্যবধানে ৷ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল জিততে মাত্র 43 মিনিট সময় নিলেন জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ী ভারতীয় তারকা ৷
ডেনমার্কের শাটলারের বিরুদ্ধে কেরিয়ারে এটি ষষ্ঠ সাক্ষাত ছিল পিভি সিন্ধুর ৷ এর মধ্যে পাঁচটি ম্য়াচই জিতে নিলেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে বসে পড়লেন এলিট ক্লাবে ৷ সিন্ধুর আগে যে পাঁচ শাটলার কেরিয়ারে পাঁচশো ম্যাচ জিতেছেন তাঁরা হলেন রাতচানক ইন্তানন (576), তাই জু জিং (570), আকানে ইয়ামাগুচি (532), ক্যারোলিনা মারিন (526) এবং পেতিয়া নেদেনচেভা (503) ৷ কেরিয়ারের শুরুর দিকে ডাবলস জয় ধরলে সিন্ধুর কেরিয়ারে জয়ের সংখ্যাটা 516 ৷
ইন্দোনেশিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে অবশ্য কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে সিন্ধুর জন্য ৷ প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই এবং বিশ্বের চার নম্বর চিনের চেন জু ফেই'য়ের মুখোমুখি হবেন তিনি ৷ মুখোমুখি সাক্ষাতে চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় খানিকটা এগিয়ে বিশ্বের 13 নম্বর সিন্ধু ৷ তাঁর পক্ষে ফলাফল 7-6 ৷ বছরের তৃতীয় টুর্নামেন্টের সেমিতে পৌঁছে সেই রেকর্ড আরেকটু ভালো করে নেওয়ার লক্ষ্যে থাকবেন সিন্ধু ৷