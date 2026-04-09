'রিঙ্কুকে আগে ব্য়াট করতে পাঠাও', ম্য়াচ জিততে রাহানেকে দাওয়াই মহারাজের

'রিঙ্কুকে আগে ব্য়াট করতে পাঠাও', ম্য়াচ জিততে রাহানেকে দাওয়াই মহারাজের
শামির পাশে বসেই পেস বোলারকে ফের জাতীয় দলে দেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেন মহারাজ ৷
Published : April 9, 2026 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: ইন্দ্রদেবতা সহায় হয়ে পঞ্জাব ম্য়াচে প্রথম পয়েন্ট এনে দিলেও প্রথম জয় এখনও অধরা কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৷ সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠেই লখনউ সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি পার্পল ব্রিগেড ৷ কম্বিনেশন নিয়ে দোলাচলে থাকা নাইট শিবিরকে ঋষভ পন্তদের বিরুদ্ধে নামার আগে দাওয়াই দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ মহারাজের দাওয়াই অবশ্য ব্যাটিং-অর্ডার নিয়ে ৷ মঙ্গলবার তৃতীয় বেঙ্গল প্রো টি-20 লিগের ঘোষণা অনুষ্ঠানে রিঙ্কু সিংকে ব্য়াটিং-অর্ডারে উপরে তুলে আনার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ৷
বৃষ্টির কারণে ব্য়াটিংয়ের সুযোগ না-পেলেও চলতি আইপিএলের প্রথম দু'টি ম্য়াচে পাঁচে ব্য়াটিং করেছেন রিঙ্কু ৷ কিন্তু তিনি যে মানের ক্রিকেটার তাতে নাইট সহঅধিনায়কের আরও উপরে ব্য়াটিং করা উচিত ৷ রিঙ্কুর আরও ব্য়াটিং করার সময় পাওয়া প্রয়োজন বলে মত সৌরভের ৷ তাই নাইট অধিনায়ক রাহানে ও ম্য়ানেজমেন্টের উদ্দেশে সিএবি প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমার মনে হয় রিঙ্কু অনেক নীচে ব্য়াট করছে ৷ ও একজন দারুণ ব্য়াটার ৷ আমার মনে হয় দল ওকে ব্য়াটিং-অর্ডারে উপরে তুলে আনার এক পথ বের করবে ৷"
প্রথম দু'টি মরশুমের সাফল্যকে সঙ্গী করে বেঙ্গল প্রো-টি20 লিগের তৃতীয় সংস্করণের ঘোষণায় সৌরভের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করেন খোদ নাইট অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ৷ মহারাজকীয় পরামর্শ তিনি কি শুনবেন ? জানা যাবে আজ ৷ এছাড়া যাঁকে নিয়ে চর্চা সেই রিঙ্কুও এদিন হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে ৷ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বঙ্গ পেসার মহম্মদ শামিও ৷ যাঁর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে কম শব্দ খরচ হয়নি সংবাদমাধ্যমে ৷ এমতাবস্থায় গত ম্য়াচে সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ন'রানে দুই উইকেট নিয়ে বাইশ গজে আগুন ঝরিয়েছেন শামি ৷
সৌরভও কোনও রাখঢাক না-রেখে ফের শামিকে নিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ৷ মহারাজ বলেন, "ভারতীয় দলে বুমরার সঙ্গে শামিকে বল করতে দেখতে চাই ৷ ব্যস ৷ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ওর পারফরম্যান্স দুর্ধর্ষ ৷ বাংলার হয়ে পুরো মরশুম জুড়ে অসাধারণ বোলিং করে গিয়েছে ৷ রঞ্জি সেমিফাইনালে আট উইকেট নিয়েছে ৷ জাতীয় দলে ওকে দেখলে খুশি হব ৷"
এদিকে তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি লক্ষ্মীবারের ইডেনে অ্যাওয়ে ম্য়াচ খেলতে নামলেও শামির কাছে তা ঘরের মাঠ ৷ যা নিয়ে এলএসজি পেসার বলেন, "ইডেনের পিচ এবং চেনা আবহের সুবিধা অবশ্যই তো পাব ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সও পিচ-আবহাওয়া সম্পর্কে জানে ৷ কার বিরুদ্ধে কী ধরনের বল করতে হবে তা জানা ৷ কিছু তো সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ তবে কলকাতা নাইট রাইডার্স ইডেনে বেশি সময় কাটিয়েছে ৷"
বেঙ্গল প্রো টি-20 লিগের অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার রাহানে এবং রিঙ্কুর হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি তুলে দেওয়া হয় ৷ সবমিলিয়ে অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট ৷ হাজির ছিলেন ঝুলন গোস্বামী, দীপ দাশগুপ্ত, ঋদ্ধিমান সাহা, মনোজ তিওয়ারিরা ৷ ছিলেন 1989 রঞ্জি ট্রফি জয়ী বাংলা দলের সদস্যরাও ৷