ডি'ককের সেঞ্চুরির মঞ্চে আলো কাড়লেন প্রভসিমরন, দাপুটে জয়ে শীর্ষে পঞ্জাব

ডি'ককের সেঞ্চুরির মঞ্চে আলো কাড়লেন প্রভসিমরন, দাপুটে জয়ে শীর্ষে পঞ্জাব
ঘরের মাঠে চলতি লিগে টানা চতুর্থ ম্যাচ হারের স্বাদ পেল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ জলে গেল ডি'ককের বিস্ফোরক সেঞ্চুরি ৷
Published : April 17, 2026 at 12:01 AM IST
মুম্বই, 17 এপ্রিল: আশঙ্কা সত্যি করে মরশুমের পঞ্চম ম্যাচে রোহিত শর্মাকে পেল না মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ আরসিবি ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে যে চোট পেয়েছিলেন সেটাই ভোগাচ্ছে 'হিটম্যান'কে ৷ তবে রোহিতের অনুপস্থিতিতে যে মুম্বইকে ভুগতে হল, সেটা একেবারেই নয় ৷ বরং 'পল্টন' শিবিরে প্রত্যাবর্তনটা বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে স্মরণীয় রাখলেন ফর্মে থাকা প্রোটিয়া ওপেনার ৷ কিন্তু ম্যাচ জিততে ব্যর্থ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ তাদের দেওয়া 196 রানের টার্গেট 21 বল বাকি থাকতে তুলে দিল পঞ্জাব কিংস ৷
গতবার অল্পের জন্য ট্রফি জিততে ব্যর্থ হয়েছিল ফাইনালিস্ট পঞ্জাব ৷ সেই ফর্ম যেন এবারেও ধরে রেখেছে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তিন উইকেট হারিয়ে হেলায় রান তুলে ফের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তারা ৷ পাঁচ ম্যাচে ঝুলিতে নয় পয়েন্ট তাদের ৷ অন্যদিকে টানা চতুর্থ হারে লিগ টেবলে ন'য়ে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ৷
টস হেরে ঘরের মাঠে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ে নামা মুম্বই 12 রানের মধ্যে ওপেনার রায়ান রিকেলটন ও সূর্যকুমার যাদবের উইকেট হারায় ৷ কিন্তু তৃতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার ডি'কক ও নমন ধিরের 122 রানের জুটিতে ম্যাচে ফেরে 'পল্টন'রা ৷ ধির 31 বলে 50 করে আউট হলেও সেঞ্চুরি আটকায়নি প্রোটিয়া তারকার ৷ 27 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর 53 বলে তৃতীয় আইপিএল সেঞ্চুরি করেন ডি'কক ৷
ইনিংস গোড়াপত্তনে নেমে শেষপর্যন্ত 60 বলে 112 রানে অপরাজিত থেকে যান ডি'কক ৷ মারেন আটটি চার ও সাত ছক্কা ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 195 রান তোলে মুম্বই ৷ চার ওভারে 22 রান দিয়ে তিন উইকেট নেন পঞ্জাব পেসার আর্শদীপ সিং ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷
জবাবে ইমপ্যাক্ট-সাব হয়ে এসে পঞ্জাব ইনিংসকে জোড়া ধাক্কা দেন আফগান স্পিনার এএম গজনফর ৷ প্রিয়াংশ আর্য (15) ও কুপার কনোলি (17) ঠকে যান তাঁর ঘূর্ণিতে ৷ কিন্তু তৃতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার প্রভসিমরন সিং ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার বিপক্ষ বোলারদের আর কোনও সুযোগ দেননি ৷ ছন্দে থাকা আইয়ার খেলেন 35 বলে 66 রানের ইনিংস ৷ মারেন পাঁচটি চার ও চারটি ছক্কা ৷
জুটিতে 139 তুলে জয় থেকে 12 রান দূরে অধিনায়ক আউট হলেও অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন স্টাম্পার-ব্যাটার প্রভসিমরন ৷ মাত্র 39 বলে মারকাটারি 80 রান আসে তাঁর ব্যাটে ৷ যা সাজানো 11টি চার ও দু'টি ছক্কায় ৷ সবমিলিয়ে 16.3 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 198 রান তুলে নেয় পঞ্জাব ৷ পঞ্চম ম্যাচে তাদের চতুর্থ জয় এটি ৷
গজনফর ছাড়া ব্যর্থ জসপ্রীত বুমরা, শার্দূল ঠাকুর সমৃদ্ধ মুম্বইয়ের বোলিং ৷ 31 রানে জোড়া উইকেট নেন আফগান স্পিনার ৷ তবু 21 বল বাকি থেকে ম্যাচ হেরে টানা চতুর্থ ম্যাচে পরাজিত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷