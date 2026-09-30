পঞ্জাবের বিরুদ্ধে লজ্জার হার ইস্টবেঙ্গলের, ময়দানে হাবাসের শুরুটা ভালো হল না
IFA shield 2026: পাঁচ দশক আগে পাঁচ গোলে মোহনবাগানকে হারানোর দিনে জিততে পারল না লালহলুদ । 41 মিনিটে অলিভিয়েরার একমাত্র গোলে জয়ী পঞ্জাব এফসি ।
Published : September 30, 2026 at 8:19 PM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: ময়দানে ইস্টবেঙ্গলের ডাগআউটে আন্তেনিও লোপেজ হাবাসের শুরুটা ভালো হল না। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে 1-0 গোলে হেরে গেল লালহলুদ।
একযুগের বেশি সময় ধরে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের সঙ্গে জড়িত স্প্যানিশ ভদ্রলোক। প্রথমবার ময়দানের ঘেরা মাঠের ডাগআউটে বসলেন। প্রথম সবকিছুই ভালো হলে ভালো লাগে। হাবাসের ক্ষেত্রে তা হল না। আইএফএ শিল্ডের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে নেমেছিল তাঁর ছেলেরা। সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় দুই দলের কাছেই ছিল ম্যাচটি নিয়মরক্ষার। কিন্তু নিয়মরক্ষার ম্যাচে সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। সেখানে ইস্টবেঙ্গল মাথা নত করে মাঠ ছাড়ল। 41 মিনিটে অলিভিয়েরার একমাত্র গোলে জয়ী পঞ্জাব এফসি । সবমিলিয়ে মুরশুমে প্রথমবার পরাজিত ইস্টবেঙ্গল।
গ্রুপ পর্ব শেষ হতেই আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালের সূচি ঘোষণা রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থার। দুটো সেমিফাইনাল কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে হবে 4 অক্টোবর এবং 5 অক্টোবর। প্রথম সেমিফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মুখোমুখি পঞ্জাব এফসি। 5 অক্টোবর ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলবে। দুটো ম্যাচ বিকেল পাঁচটায় হবে।
এদিন দুই বিদেশি জিভুলিচ এবং ইকোনোমিডিসকে রেখে প্রথম একাদশ সাজিয়ে ছিলেন হাবাস। আইএসএল স্কোয়াডের প্রথম একাদশের অনিয়মিত ভারতীয় ফুটবলারদের পঞ্জাবের বিরুদ্ধে একাদশে রেখেছিলেন। কিন্তু তাতে খেলা জমল না। বিশেষ করে রোহিত কুমার, রেনিয়ার ফার্নান্দেজ, মহম্মদ আসিফ, রোহিত দানুকে নিয়ে গড়া লাল হলুদ মাঝমাঠ বল যোগাতে ব্যর্থ। ফলে ডেভিড, ইকোনোমিডিসরা গোল করার মতো বল পেলেন না।
41 মিনিটে লালচুননুঙ্গার ভুল ক্লিয়ারেন্স থেকে বল পেয়ে মেসি বাউলি তা পেছন থেকে উঠে আসা অলিভিয়েরাকে বাড়িয়ে দিলে তিনি গোল করতে ভুল করেননি। পিছিয়ে পড়ার আগে এবং পরবর্তী সময়ে ইস্টবেঙ্গল অগোছালো ফুটবল খেলে গিয়েছে। ফলে পঞ্জাবের রক্ষণ সামলে প্রতিআক্রমণ নির্ভর ফুটবলের জবাব ইস্টবেঙ্গল দিতে ব্যর্থ। সময় যত এগিয়েছে পঞ্জাব রক্ষণের জঙ্গলে লাল হলুদ ফুটবলাররা তত দিশেহারা হয়েছেন।
হাবাস এদিন পিভি বিষ্ণু, জিকসন সিং, বিপিন সিং-কে পরিবর্ত হিসেবে নামিয়ে পঞ্জাবের আঁটোসাঁটো রক্ষণের দেওয়াল ভাঙতে পারেনি। হার্দিক ভাটের একটি শট ছাড়া ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণে বলার মতো কিছু নেই। অন্যদিকে, পঞ্জাবও পাল্টা আক্রমণে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারেনি। বিশেষ করে মেসি বাউলির গা জোয়ারি ফুটবল বারবার ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের সামনে থেমে যাচ্ছিল। তারপরও পঞ্জাব জয়ী, কারণ একটাই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করেছে তারা।
এদিকে, এদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে পালিত হল 51 বছর আগের মোহনবাগান ডার্বিতে 5-0 গোলে জয়ের স্মৃতি। সেদিনের জীবিত নায়করা মাঠে এসেছিলেন। চিরকালীন আবেগের ডার্বিতে সবচেয়ে বড় জয়ের সেলিব্রেশনের দিনে পরাজয়। হার থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলছেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষ কর্তা। আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালের আগে যা ওয়েক আপ কলও বটে।