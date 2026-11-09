নির্বাচনে পরাজিত পিটি ঊষা, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশেন নয়া SOM অঞ্জু-সাইনারা

নির্বাচনে পরাজিত পিটি ঊষা, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশেন নয়া SOM অঞ্জু-সাইনারা
পিটি ঊষাকে ছাপিয়ে নয়া চার SOM নির্বাচিত হলেন অঞ্জু ববি জর্জ, রানি রামপাল, দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাইনা নেহওয়াল ৷
Published : November 9, 2026 at 8:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর: আগামী মাসের শুরুতেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে স্থির হবে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্য়াসোসিয়েশনের আগামী 2026-2030 বর্ষের কার্যকরী সমিতি ৷ তার আগে অলিম্পিক অ্য়াসোসিয়েশনের SOM নির্বাচনে পরাজয়ের স্বাদ পেলেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা ৷ সোমবার ছিল সংস্থার স্পোর্টসপার্সনস অফ আউটস্ট্য়ান্ডিং মেরিটের (SOM) মহিলা বিভাগের প্রতিনিধি নির্বাচন ৷ সেখানে পিটি ঊষাকে ছাপিয়ে নয়া চার SOM নির্বাচিত হলেন অঞ্জু ববি জর্জ, রানি রামপাল, দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাইনা নেহওয়াল ৷
উপরোক্ত চার প্রাক্তন মহিলা অ্যথলিট নির্বাচনে পরাজিত করলেন পিটি ঊষা এবং আরও এক প্রার্থী অনিতা পাল দুরানিকে ৷ মহিলা SOM নির্বাচনে ছ'জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক 53টি ভোট পেয়েছেন প্রাক্তন তারকা লং-জাম্পার অঞ্জু ৷ এরপর যথাক্রমে 50, 45 ও 43টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থস্থানে জায়গা করে নিয়েছেন প্রাক্তন হকি অধিনায়িকা রানি, প্রাক্তন তিরন্দাজ দোলা ও অলিম্পিক্সে পদকজয়ী শাটলার সাইনা ৷
সোমবারের SOM নির্বাচনে আইওএ প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষার প্রাপ্ত ভোটসংখ্য়া 40 ৷ উল্লেখ্য, প্রথম মহিলা হিসেবে 2022 সালে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছিলেন 'পায়োলি এক্সপ্রেস' ৷ ফলত 2026-2030 বর্ষের জন্য সংস্থার কার্যকরী সমিতির নির্বাচনের আগে আজকের হার কিংবদন্তির জন্য বিরাট ধাক্কা বলাই যায় ৷
News Alert! Indian Olympic Association President PT Usha fails to get elected as one of four female Sportspersons of Merit in a field of 6 candidates. https://t.co/rOcNLmm321— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
মহিলা বিভাগের আগে চার নয়া পুরুষ SOM পেয়ে গিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক অ্য়াসোসিয়েশেন ৷ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই পদে বসেছেন অলিম্পিক্সে পদকজয়ী শুটার গগন নারাং, কুস্তিগীর যোগেশ্বর দত্ত এবং বক্সার বিজেন্দ্র সিং ৷ সঙ্গে রয়েছেন প্রাক্তন টেবল টেনিস তারকা কমলেশ মেহতা ৷ দৌড়ে থাকা 12 জন প্রার্থীর মধ্যে আটজন নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পদে আসীন হয়েছেন উপরোক্ত চার জন ৷
নবনির্বাচিত আট SOM ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল অ্যাসেম্বলির সদস্য হিসেবে আগামী 5 ডিসেম্বর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে ভোটদান এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবেন ৷ একজন পুরুষ এবং একজম মহিলা SOM নয়া কার্যকরী সমিতিতে জায়গা করে নিতে পারেন ৷ সবমিলিয়ে আগামী কয়েকবছর জাতীয় অলিম্পিক সংস্থায় ক্ষমতার রাশ কাদের হাতে থাকবে, তার মোটামুটি একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেল SOM নির্বাচন ৷