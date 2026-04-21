লরিয়াস অ্যাওয়ার্ড হাতছাড়া হরমনপ্রীতদের, বর্ষসেরা খেতাব জিতল পিএসজি

লরিয়াস অ্যাওয়ার্ড হাতছাড়া হরমনপ্রীতদের, বর্ষসেরা খেতাব জিতল পিএসজি
লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডসে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পেলেন রোমানিয়ার কিংবদন্তি জিমন্য়াস্ট নাদিয়া কোমানেচি ৷ বর্ষসেরা তরুণ অ্য়াথলিট বার্সেলোনার ল্যামিন ইয়ামাল ৷
Published : April 21, 2026 at 9:22 AM IST
মাদ্রিদ, 21 এপ্রিল: পাঁচ দশকেরও বেশি প্রতীক্ষার পর গতবছর বাইশ গজে বিশ্বসেরা হয়েছে ভারতের মেয়েরা ৷ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেশের মাটিতে বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল ভারতীয় মহিলা দলের এই জয় ৷ ফলত লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডে বর্ষসেরা দলের মনোনয়ন পেয়েছিল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ কিন্তু প্যারিস সাঁ জাঁ'র কাছে হারতে হল হরমনদের ৷ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে ছাপিয়ে 2026 লরিয়াস বর্ষসেরা দলের সম্মান ছিনিয়ে নিল ফরাসি ফুটবল ক্লাবটি ৷
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ছাড়াও মর্যাদার এই অ্যাওয়ার্ডে বর্ষসেরার দৌড়ে ছিল ইংল্যান্ডের মহিলা ফুটবল দল, ইউরোপিয়ান রাইডার কাপ টিম, ম্যাকলারেন ফর্মুলা ওয়ান টিম, ওকলাহোম সিটি থান্ডার ৷ সকলকে পিছনে ফেলে শিরোপা জিতল পিএসজি ৷ প্যারিসের ফুটবল ক্লাবটির শিরোপা জয়ের যথেষ্ট কারণও রয়েছে ৷ ছয়-ছ'টি মেজর ট্রফি জিতে গত মরশুমটা একেবারে স্বপ্নের মতো গিয়েছে লুইস এনরিকে প্রশিক্ষণাধীন দলটির ৷
গত মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, উয়েফা সুপার কাপ, ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জয়ের পাশাপাশি লিগ ওয়ান-সহ ঘরোয়া ফুটবলেও ত্রিমুকুট জিতেছেন ওসমানে দেম্বেলেরা ৷ তারই পুরস্কার এই লরিয়াস অ্যাওয়ার্ড ৷ যা পিছনে ফেলল হরমনপ্রীতদের ৷ উল্লেখ্য, গতবছর 2 নভেম্বর নভি মুম্বইয়ে হাইভোল্টেজ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে হারিয়ে প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পায় ভারতীয় দল ৷ তার আগে সেমিফাইনালে জেমিমা রড্রিগেজের সেঞ্চুরিতে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল তারা ৷
Paris Saint-Germain named " world team of the year" at the laureus world sports awards! 🏆— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 20, 2026
🗞️➡️ https://t.co/WJkihkOGxi pic.twitter.com/7pYH0Q5F5I
সোমবার মাদ্রিদের সিবেলেস প্যালেসে লরিয়াস অ্য৷ওয়ার্ডের মঞ্চে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের সম্মান পেলেন যথাক্রমে কার্লোস আলকারাজ ও আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ ফরাসি ওপেন ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেন- জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সঙ্গে ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষে থেকে গতবছরটা শেষ করেছিলেন স্প্যানিয়ার্ড আলকারাজ ৷ যা জ্যানিক সিনার, ওসমানে দেম্বেলে, মোন্ডো ডুপ্লান্টিসদের পিছনে ঠেলে লরিয়াস অ্য৷ওয়ার্ড এনে দিল তাঁকে ৷
একই কথা প্রযোজ্য সাবালেঙ্কার ক্ষেত্রেও ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শিরোপা জয়ের পাশাপাশি গতবছরের পুরো সময়টা বিশ্বের পয়লা নম্বর হিসেবে জায়গাটা ধরে রেখেছিলেন বেলারুশ কন্যা ৷ তারই পুরস্কার এই লরিয়াস সম্মান ৷ বিশ্বের সেরা তরুণ অ্যাথলিট হিসেবে লরিয়াস সম্মান জিতলেন স্পেন এবং বার্সেলোনার কিশোর ফুটবলার ল্যামিন ইয়ামাল ৷ কাতালান ক্লাবের হয়ে গত মরশুমে উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্সই তাঁকে এই খেতাব এনে দিল ৷
সিবেলেস প্যালেসে সোমবার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচ ও এলিয়েন গু ৷ পাঁচবারের অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন জিমন্যাস্ট রোমানিয়ার নাদিয়া কোমানেচিকে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডে ৷
- একনজরে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার প্রাপকরা:
- বর্ষসেরা অ্যাথলিট (পুরুষ): কার্লোস আলকারাজ
- বর্ষসেরা অ্যাথলিট (মহিলা): আরিনা সাবালেঙ্কা
- বর্ষসেরা দল: পিএসজি
- বর্ষসেরা তরুণ অ্যাথলিট: ল্যামিন ইয়ামাল
- জীবনকৃতি সম্মান: নাদিয়া কোমানেচি