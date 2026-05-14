লেন্স'কে হারিয়ে টানা পঞ্চমবার ফ্রান্সের সেরা পিএসজি

লেন্স'কে হারিয়ে টানা পঞ্চমবার ফ্রান্সের সেরা পিএসজি
সবমিলিয়ে 14 বারের জন্য লিগ-ওয়ান জিতল প্য়ারিস সাঁজাঁ ৷ এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ত্রিমুকুটের লক্ষ্যে লুইস এনরিকে অ্যান্ড কোং ৷
Published : May 14, 2026 at 11:24 AM IST
প্য়ারিস, 14 মে: দরকার ছিল এক পয়েন্টের ৷ কিন্তু নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লেন্স'কে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়েই লিগ-ওয়ান খেতাব জিতল প্যারিস সাঁজাঁ ৷ 2-0 গোলে জিতে টানা পঞ্চমবার ফ্রান্সের ঘরোয়া লিগ খেতাব জিতে নিল প্যারিসের ক্লাবটি ৷ রেকর্ড বর্ধিত করে 14 বার লিগ-ওয়ান খেতাব ঘরে তুলল তারা ৷
চলতি মাসের শেষে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে আর্সেনালের মুখোমুখি হবে পিএসজি ৷ তার আগে ফের ঘরোয়া খেতাব জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে লুইস এনরিকে অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ ঘরোয়া লিগের পাশাপাশি ইতিমধ্যে ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ জিতে নেওয়া পিএসজি'র সামনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নিয়ে ফের ত্রিমুকুট জয়ের সুযোগও থাকছে ৷
2023-এ দায়িত্ব নেওয়ার পর প্য়ারিসের ক্লাবটিকে টানা তৃতীয়বার লিগ-ওয়ান খেতাব দিলেন লুইস এনরিকে ৷ ছয় পয়েন্টে এগিয়ে থাকা পিএসজি'র হয়ে এদিন দুই অর্ধে দু'টি গোল করনে খিভিচা বারাৎস্খেলিয়া ও ইব্রাহিম এমবায়ে ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয় গোলটি আসে ম্য়াচের সংযুক্তি সময়ে ৷ জয়ের ফলে এক ম্য়াচ বাকি থাকতেই খেতাব জিতে নিল প্যারিস সাঁজাঁ ৷ 33 ম্য়াচ খেলে 76 পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা লেন্সের সমসংখ্যক ম্য়াচে সংগ্রহ 67 পয়েন্ট ৷
চলতি মরশুমে সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে দুরন্ত ছন্দে বারাৎস্খেলিয়া ৷ 46 ম্য়াচে পিএসজি'র হয়ে এদিন 19তম গোলটি করলেন তিনি ৷ এদিন 29 মিনিটে ওসমানে দেম্বেলের বাড়ানো থ্রু ধরে 1-0 করেন জর্জিয়া ফুটবলার ৷ লেন্স এগিয়ে থেকে বিরতিতে যেতে পারত ৷ কিন্তু স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় তা হয়নি ৷ দ্বিতীয়ার্ধেও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল হোম টিম ৷ কিন্তু গোলরক্ষক ম্য়াটভে সাফোনভ এবং গোলপোস্টের কারণে পিএসজি'র গোলদুর্গ অক্ষত থাকে ৷
উল্টে সংযুক্তি সময়ে সুপার-সাব ইব্রাহিম এমবায়ে গোল করে তিন পয়েন্ট এবং সেইসঙ্গে খেতাব নিশ্চিত করেন ৷ দিজায়ার দৌয়ে'র পাস ধরে বক্সের মধ্যে জোরালো শটে 2-0 করেন সেনেগাল ফরোয়ার্ড ৷ খেতাব জিতে পিএসজি কোচ এনরিকে বলেন, "আমরা ভীষণ উচ্ছ্বসিত কারণ, এই খেতাব জয়টাই সবচেয়ে কঠিন বলে বিশ্বাস আমার ৷ তাছাড়া লেন্স দারুণ খেলছিল এবছর ৷ আগামী বছর আমরা দু'দলই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলব ৷ ফলত আজকের ম্য়াচটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই ৷"