অ্য়াস্টন ভিলা'কে হারিয়ে সুপার কাপ ধরে রাখল পিএসজি

অ্য়াস্টন ভিলা'কে হারিয়ে সুপার কাপ ধরে রাখল পিএসজি
ইউরোপের তৃতীয় ক্লাব হিসেবে সুপার কাপ খেতাব ধরে রাখার নজির গড়ল প্যারিসের ক্লাবটি ৷
Published : August 13, 2026 at 11:38 AM IST
সালজবার্গ (অস্ট্রিয়া), 13 অগস্ট: ইউরোপিয়ান ফুটবলে প্য়ারিস সাঁজাঁ'র আধিপত্য চলছেই ৷ ঘরোয়া লিগ শুরু হতে এখনও বাকি বেশ কয়েকদিন ৷ তার আগে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতির মাঝেই উয়েফা সুপার কাপ ঘরে তুলে নিল প্যারিসের ক্লাবটি ৷ বলা ভালো খেতাব ধরে রাখল তারা ৷ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর টানা দ্বিতীয়বার উয়েফা সুপার কাপ জয়ের পথে এদিন অ্যাস্টন ভিলা'কে 2-1 গোলে হারাল পিএসজি ৷
প্যারিস জায়ান্ট'দের হয়ে এদিন জোড়া গোল খিভিচা বারাৎস্খেলিয়া ও দেজিরে দুয়ে'র ৷ উল্টোদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অ্যাস্টন ভিলা'র হয়ে আত্মপ্রকাশেই এদিন স্কোরশিটে নাম তুললেও দর পেল না বছর সতেরোর ব্রায়ান মাদজো'র গোল ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, 17 বছর 212 দিন বয়সে গোল করে সুপার কাপের কনিষ্ঠ স্কোরার বলে গেলেন তিনি ৷
এদিন 20 মিনিটে দুরন্ত গোলে পিএসজি'কে এগিয়ে দেন গত মরশুমে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের সেরা ফুটবলার বারাৎস্খেলিয়া ৷ দু'য়ের বাড়ানো বল ধরে বক্সের মধ্যে জোরালো ভলিতে 1-0 করেন জর্জিয়া ফুটবলার ৷ পিছিয়ে পড়ে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ায় ভিলা ৷ একাধিক বার গোলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তারা ৷ একটি ক্ষেত্রে মাদজো'র হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷ তবে বিরতির আগেই সমতা ফিরিয়ে আনে ভিলা ৷
History-maker.— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 12, 2026
Brian Madjo ✨#SuperCup pic.twitter.com/nJVAAup084
বারদু'য়েক গোলের সহজ সুযোগ নষ্টের পর প্রথমার্ধের শেষদিকে দলকে সমতায় ফেরান মাদজো ৷ প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে অধিনায়ক জন ম্যাকগিনের সেন্টার থেকে গোল করেন ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-17 ফুটবলার ৷ উইলিয়ান পাচো'র মার্কিং এড়িয়ে দলকে সমতায় ফেরান মাদজো ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে দু'য়ের জয়সূচক গোল খেতাব এনে দেয় পিএসজি'কে ৷
Superchampions d'Europe ! 🤩 pic.twitter.com/9AUlVrARrS— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2026
61 মিনিটে ফরাসি স্ট্রাইকারের গোলটিতে প্রাথমিকভাবে অফসাইডের গন্ধ থাকলেও ভিএআরের সাহায্য নিয়ে সেটিকে বৈধ ঘোষণা করেন রেফারি ৷ খেলার শেষদিকে বল পজেশন তুলনামূলকভাবে নিজেদের দখলে বেশি রাখলেও আর সমতায় ফিরতে পারেনি ভিলা ৷ শেষমেশ এক গোলের ব্যবধান ধরে রেখে খেতাব জিতে নেয় পিএসজি ৷ গতবছর সুপার কাপ ফাইনালে টটেনহ্যাম হটস্পার'কে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়ে চ্য়াম্পিয়ন হয়েছিল ভিলা ৷
এসি মিলান ও রিয়াল মাদ্রিদের পর ইউরোপের তৃতীয় ক্লাব হিসেবে সুপার কাপ খেতাব ধরে রাখার নজির গড়ল পিএসজি ৷ আর 2023 সালে দায়িত্বগ্রহণের পর প্যারিসের ক্লাবে এই নিয়ে ত্রয়োদশ খেতাব জিতে নিলেন লুইস এনরিকে ৷