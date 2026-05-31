রিয়ালের নজির ছুঁয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ধরে রাখল পিএসজি, টাইব্রেকারে স্বপ্নভঙ্গ আর্সেনালের

রিয়ালের নজির ছুঁয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ধরে রাখল পিএসজি, টাইব্রেকারে স্বপ্নভঙ্গ আর্সেনালের
দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় টানা দু'বার খেতাব ঘরে তুলল পিএসজি ৷ গত মরশুমে ফাইনালে ইন্টার মিলান'কে দুরমুশ করেছিল লুইস এনরিকের দল ৷
Published : May 31, 2026 at 10:16 AM IST
বুদাপেস্ট, 31 মে: এগিয়ে গিয়েও ফের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্বপ্নভঙ্গ আর্সেনালের ৷ 22 বছর পর প্রিমিয়র লিগ খেতাব ধরা দিলেও প্রথমবার ইউরোপ সেরার তাজ অধরাই রয়ে গেল গানার'দের ৷ অন্যদিকে রিয়াল মাদ্রিদের নজির ছুঁয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ধরে রাখল প্যারিস সাঁজাঁ ৷ বুদাপেস্টে শনিবার পিছিয়ে পড়েও টাইব্রেকারে বাজিমাত করল প্যারিস জায়ান্টরা ৷
পুসকাস এরিনায় এদিন নির্ধারিত 90 মিনিটে ফলাফল ছিল 1-1 গোলে ৷ ফলত অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় ম্যাচ ৷ সেখানেও ফলাফল অপরিবর্তিত না-হওয়ায় ফাইনালের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে ৷ যেখানে 4-3 গোলে জয় লুইস এনরিকে প্রশিক্ষণাধীন পিএসজি'র ৷ এর আগে একবারই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে পৌঁছেছিল আর্সেনাল ৷ 2005-06 মরশুমে সেবার বার্সেলোনার কাছে 2-1 গোলে হারতে হয়েছিল তাদের ৷ এবারও তীরে এসে ডুবল তরি ৷ ডিফেন্ডার গ্য়াব্রিয়েল ম্যাগালহায়েস টাইব্রেকারের পঞ্চম শটটি বার উঁচিয়ে মাঠের বাইরে পাঠাতেই পিএসজি'র খেতাব নিশ্চিত হয় ৷
আর টানা দ্বিতীয়বার প্যারিসের ক্লাবটিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা করে ইউরোপের সর্বকালের সেরা কোচেদের তালিকায় নিঃসন্দেহে নাম তুলে ফেললেন লুইস এনরিকে ৷ এর আগে বার্সেলোনাকেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছেন এনরিকে ৷ কার্লো আন্সেলোত্তি, বব পেইসলি, জিনেদিন জিদান ও পেপ গুয়ার্দিয়োলার পর পঞ্চম কোচ হিসেবে তিন বা তার বেশিবার ইউরোপ সেরা হওয়ার নজির গড়লেন তিনি ৷
তবে গতবছরের মতো সহজে এদিন জয় আসেনি পিএসজি'র ৷ উল্লেখ্য, 2024-25 চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ইন্টার মিলান'কে 5-0 গোলে হারিয়ে খেতাব জিতেছিল প্যারিস জায়ান্টরা ৷ কিন্তু শনিবার পজেশনাল ফুটবল খেললেও প্রথমার্ধে কাই হ্যাভার্ৎজের গোলে পিছিয়ে ছিল তারা ৷ দ্বিতীয়ার্ধে শেষমেশ ভুল করে আর্সেনাল রক্ষণ ৷ খিভিচা বারাৎস্খেলিয়াকে বক্সে ক্রিশ্চিয়ান মসকুয়েরা ফেলে দিলে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন ৷ স্পটকিক থেকে 1-1 করেন ওসমানে দেম্বেলে ৷ এরপর গানার'দের রক্ষণে চাপ বজায় রাখলেও আর গোল পায়নি পিএসজি ৷
অতিরিক্ত সময়েও ফলাফল অপরিবর্তিত থাকায় টাইব্রেকারে যায় ফাইনালের ভাগ্য ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো দশ বছর বাদে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের ফলাফল নির্ধারিত হল টাইব্রেকারে ৷ এবেরেচি ইজে দ্বিতীয় শটটি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হলেও নুনো মেন্ডেসের শট বাঁচিয়ে আর্সেনালকে লড়াইয়ে রাখেন গোলরক্ষক ডেভিড রায়া ৷ পিএসজি'র লুকাস বেরাল্ডো পঞ্চম শটটি জালে রাখায় গ্যাব্রিয়েলকে নিশানায় অব্যর্থ থাকতেই হত ৷ কিন্তু তাঁর শট ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায় ৷ সেইসঙ্গে টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ের স্বাদ পায় পিএসজি ৷
খেতাব জিতে পিএসজি অধিনায়ক মার্কুইনহোস বলেন, "এটা অসাধারণ একটা সাফল্য ৷ মরশুমের প্রথম দিন থেকে কোচ আমাদের বলে এসেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় অত্যন্ত কঠিন ৷ আর টানা দ্বিতীয়বার জেতাটা কঠিনতর ৷ আমরা তাই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে কাজে লেগে পড়েছিলাম ৷" স্বয়ং এনরিকে বলছেন, "পুরো মরশুমে পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ এই জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল ৷ যদিও ফাইনালে একটা দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল ৷"