আইপিএলের মাঝেই অবসর ঘোষণা তারকা ব্য়াটারের, খেলেছেন রাজস্থান রয়্যালসে

আইপিএলের মাঝেই অবসর ঘোষণা তারকা ব্য়াটারের, খেলেছেন রাজস্থান রয়্যালসে
গতবছর চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ছিলেন ভ্যান ডার ডুসেন ৷ তবে বিগত সাত মাস খেলেননি একটি ম্য়াচও ৷
Published : April 2, 2026 at 6:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 এপ্রিল: শেষে কয়েকমাস দূরে ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ৷ ফলত দেশের ক্রিকেট বোর্ড তাঁর কেন্দ্রীয় চুক্তি নবীকরন না-করায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাসি ভ্য়ান ডার ডুসেন ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানার কথা ঘোষণা করেন প্রোটিয়া জার্সিতে প্রায় দেড়শো ম্য়াচ খেলা এই টপ-অর্ডার ব্য়াটার ৷
প্রোটিয়া জার্সিতে ডুসেন শেষ ম্য়াচটি (টি-20) খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গতবছর 16 অগস্ট ৷ শেষ ওয়ান-ডে খেলেছেন গতবছরেরই শুরুতে চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৷ যেখানে দেশের সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন তিনি ৷ আর দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে কুলীন ঘরানায় এই ব্য়াটার শেষ ম্য়াচটি খেলেছিলেন তিন বছরেরও বেশি সময় আগে 2023 সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে ৷
দেশের হয়ে 18টি টেস্ট, 71টি ওয়ান-ডে ও 57টি টি-20 খেলা ভ্যান ডার ডুসেনের ঝুলিতে রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার আন্তর্জাতিক রান ৷ ছ'টি আন্তর্জাতির সেঞ্চুরির সবক'টিই তাঁর এসেছে 50 ওভারের ফরম্য়াটে ৷ যার মধ্যে দু'টি এসেছিল 2023 বিশ্বকাপে ৷ ভারতের মাটিতে সেই বিশ্বকাপে প্রোটিয়াদের দ্বিতীয় সর্বাধিক স্কোরার ছিলেন তিনি ৷ এর পাশাপাশি 2021 সালে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ স্কোয়াডের সদস্য ছিলেন তিনি ৷ টি-20 ফরম্য়াটে দেশকে আটটি ম্য়াচে নেতৃত্বও দিয়েছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে লায়ন্সের হয়ে খেলা ক্রিকেটার ৷
💚🇿🇦 pic.twitter.com/htGZnfLqPR— Rassie van der Dussen (@Rassie72) April 2, 2026
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেও ঘরোয়া ক্রিকেট তিনি খেলে যাবেন বলে ঘোষণায় জানিয়েছেন সাড়ে আট হাজার প্রথম শ্রেণির রানের মালিক ৷ অবসর ঘোষণায় সোশাল মিডিয়া পোস্টে ডুসেন লেখেন, "গভীর অনুভূতি, কৃতজ্ঞতা এবং গর্বিত হৃদয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আমি অবসর ঘোষণা করছি ৷ দেশের হয়ে খেলা আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের ৷" একইসঙ্গে অবসর ঘোষণায় দক্ষিণ আফ্রিকার পরবর্তী প্রজন্মকে মেন্টর এবং ক্রিকেটের পাঠ দেওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছেন তিনি ৷
2023 সালে আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে মাত্র তিন ম্য়াচের অভিজ্ঞতা রয়েছে ভ্যান ডার ডুসেনের ৷ লাহোর কালান্ডার্সের হয়ে পিএসএলেও সাত ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷ 2024 সালে সেখানে একটি সেঞ্চুরি ও তিন হাফসেঞ্চুরি-সহ 364 রান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷