আশঙ্কা সত্যি করে বাংলা ছাড়ছেন অঙ্কুর, গন্তব্য হরিয়ানা

আশঙ্কা সত্যি করে বাংলা ছাড়ছেন অঙ্কুর, গন্তব্য হরিয়ানা
ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বারংবার চেষ্টা করেও দেখা পাননি অঙ্কুরের বাবা অংশুমান ভট্টাচার্য ৷ যা রাজ্য ছাড়ার বিষয়টি তরান্বিত করেছে ৷
Published : June 26, 2026 at 2:57 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: আশঙ্কাটা এতদিন দানা বেঁধে ছিল ৷ সেই আশঙ্কায় সিলমোহর দিয়ে বাংলা ছাড়ছেন প্যাডলার অঙ্কুর ভট্টাচার্য ৷ গন্তব্য হরিয়ানা ৷ এই মুহূর্তে বাংলার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্যাডলার অঙ্কুর মাসখানেক আগেই রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়েছেন ৷ বর্তমানে অঙ্কুর ডব্লিউটিটি'র বিভিন্ন ফিডার টুর্নামেন্টে খেলছেন ৷ জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক টুর্নামেন্টে যখন দাপিয়ে খেলছেন তখন নিজের ঘরেই উপেক্ষিত টেবল টেনিসের আগামীর তারকা ৷ আর সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত ৷
ইতিমধ্যে এশিয়ান গেমসের জন্য ঘোষিত দলে রিজার্ভ হিসেবে জায়গা হয়েছে অঙ্কুর ভট্টাচার্যের ৷ যা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ৷ এই অবস্থায় কেন বাংলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত ? অঙ্কুরের বাবা এবং কোচ অংশুমান ভট্টাচার্য বলছেন, "ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পর ওনার কথামতো 26 মে অসম ছেড়ে চলে এসেছি ৷ ওখানে কোচিং করাই আমি ৷ গুয়াহাটি থেকে এখানে আসার পর জুন মাস শেষ হতে চলল ৷ ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বারবার চেষ্টা করেও দেখা করতে পারিনি ৷ বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের বারবার বলেও কোনও ব্যবস্থা হয়নি ৷ তাই আমি হরিয়ানায় নো-অবজেকশন লেটার জমা করে দিয়েছি। গুড বাই বাংলা ৷"
বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম-সচিব পদে শর্মী সেনগুপ্ত ফিরে এলেও অঙ্কুরের বাংলা ছাড়ার বিতর্কটা মেটেনি ৷ যদিও অঙ্কুরকে বাংলায় রাখতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কম চেষ্টা করেননি ৷ নো-অবজেকশন লেটার নেওয়ার পরেও প্রায় মাসখানেক অঙ্কুর হরিয়ানায় চলে যাননি আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ৷ নিশীথ প্রামাণিক প্রাথমিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন, অঙ্কুরকে যাতে বাংলা ছাড়তে না হয় ৷
এরপর ক্রীড়ামন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ তাঁর ব্যস্ততার বিষয়টি মাথায় রেখেও বলতে হচ্ছে অঙ্কুরের সঙ্গে দেখা করে সমস্যা মেটানোর বিষয়টি কী কারণে হল না, সেটা রহস্য ৷ 12 বছর বাদে বাংলাকে সিনিয়র পর্যায়ে রুপো দিয়েছিলেন অঙ্কুর ৷ কিন্তু সেই রূপোজয়ী এবার বাংলা ছেড়ে হরিয়ানায় ৷
পাশাপাশি এশিয়াডের মূল দলে জায়গা না-পেয়েও মুখ খুলছেন অঙ্কুর ৷ বেশ কয়েক বছর পরে পুরুষ টেবল টেনিসের জাতীয় পর্যায়ে বাংলার জোরালো উপস্থিতি অঙ্কুরের সৌজন্যেই ৷ বয়সভিত্তিক, রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য তুলে নেওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করেছেন অঙ্কুর ৷ উনিশ বছরে সিনিয়র ভারতীয় দলেও ঢুকে পড়েছেন ৷ তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স এশিয়াডের দলে স্থান পাওয়ার পক্ষে সওয়াল করছিল ৷ বাস্তবে দেখা গেল অঙ্কুর ভট্টাচার্য এশিয়ান গেমসগামী টেবিল টেনিস দলের রিজার্ভ দলে ৷ এশিয়াডের পুরুষ দলে আছেন মানব ঠক্কর, মনুষ শাহ, হরমিৎ দেশাই, পায়াস জৈন এবং গুণশেখরন সাথিয়ান ৷ রিজার্ভ হিসেবে অঙ্কুরের পাশাপাশি রয়েছেন আরেক বঙ্গ প্যাডলার রণিত ভঞ্জ ৷