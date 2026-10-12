নর্থ-ইস্টের ঘরে আজ আইএসএল অভিযান শুরু মোহনবাগানের, কেমন হতে পারে 'মেরিনার্সে'র একাদশ
কোন ছকে দল সাজাবেন প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ আইএসএলে বাগানের প্রথম ম্য়াচের সম্ভাব্য একাদশ তুলে ধরার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
Published : October 12, 2026 at 1:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 অক্টোবর: পয়েন্টের নিরিখে সমমেরুতে থাকলেও গোলপার্থক্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবঙ্গলের কাছে গত মরশুমে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল তাদের ৷ ভুল শুধরে 2026-27 আইএসএলের শুরু থেকে যে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ভালো পারফর্ম করতে মরিয়া থাকবে, তা বলাই বাহুল্য ৷ ফলত মরশুম শুরুর আগে দলবদলের বাজারেও বেশ সক্রিয় থেকেছে সবুজ-মেরুন ৷ তবুও ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে লজ্জার হার একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল ৷ যদিও আইএফএ শিল্ড জিতে স্বমহিমায় ফিরেছে তারা ৷ যা দেশের সর্বোচ্চ লিগ শুরুর আগে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জুগিয়েছে মোহনবাগান শিবিরকে ৷
- অ্যাওয়ে ম্য়াচে নর্থ-ইস্ট চ্য়ালেঞ্জ: 2026-27 আইএসএল মরশুমে সোমবার অভিযানের শুরুতে মোহনবাগানের সামনে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ যাদের বিরুদ্ধে দিনকয়েক আগে শিল্ডের গ্রুপ পর্বের ম্য়াচ ড্র করেছিল প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিসের ছেলেরা ৷ ফলত আইএসএল অভিযান চেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই মোহনবাগান অভিযান শুরু করছে বলা যায় ৷ তবে অ্যাওয়ে ম্য়াচ হওয়ায় চ্যালেঞ্জটা সহজ নয় ৷ কারণ পাহাড়ে হাইল্য়ান্ডার্স ব্রিগেড সবসময় কঠিন প্রতিপক্ষ ৷
- মুখোমুখি পরিসংখ্যানে এগিয়ে বাগান: যদিও আইএসএলে মুখোমুখি পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে দেখা যাবে যোজন এগিয়ে সবুজ-মেরুন ৷ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে 13টি ম্য়াচের মধ্যে মাত্র দু'টি জিতেছে নর্থ-ইস্ট ৷ যেখানে 11টি ম্য়াচ জিতেছে মোহনবাগান ৷ ড্র একটি ম্য়াচ ৷
- ম্য়াকলারেনকে পাচ্ছে না সবুজ-মেরুন: 2026-27 আইএসএল অভিযানের শুরুতে চোটের কারণে জেমি ম্য়াকলারেনকে পাচ্ছে না মোহনবাগান ৷ যা ডিম্পেরিসের জন্য খানিকটা উদ্বেগের হলেও পরিবর্ত অস্ত্র মজুত রয়েছে বাগানে ৷ স্কটিশ স্ট্রাইকার লি আরউইনকে এবার দলে নিয়েছে তারা ৷ তাছাড়া গত আইএসএলের গোল্ডেন বল জয়ী মিগুয়েল ফিগেরা, দেশের অন্যতম সেরা উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেও এবার যোগ দিয়েছেন মোহনবাগানে ৷
Hello Guwahati 👋 #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/rbmS4jHOjH— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 11, 2026
- কেমন হতে পারে মোহনবাগান একাদশ: আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ফুটবলারদের সঠিক এবং অভ্যস্ত পজিশনে খেলিয়ে ফল পেয়েছেন ডিম্পেরিস ৷ আপুইয়া দলের সঙ্গে গুয়াহাটি গেলেও তাঁকে সম্পূর্ণ ফিট বলা যাচ্ছে না ৷ তাই শিল্ড ফাইনালের একাদশে গ্রিক কোচ খুব একটা হেরফের করবেন বলে মনে হয় না ৷ 4-2-3-1 ফর্মেশনে আরউইনকে সামনে রেখেই একাদশ গড়তে পারেন ডিম্পেরিস ৷ সেক্ষেত্রে বাগানের সম্ভাব্য একাদশ-
কাইথ (গোলরক্ষক), মেহতাব, রাহুল, রড্রিগেজ, অভিষেক, টাংরি, থাপা, জেলজকোভিচ, ছাংতে, দ্র্যাজিচ ও আরউইন ৷
Let the action begin! 🔥 The Mariners begin their #MGISL13 campaign against the Highlanders tonight. 👊 #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/c5sm79wUba— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 12, 2026
- কোথায়-কখন শুরু ম্য়াচ: হাইল্যান্ডার্স বনাম মেরিনার্সের আইএসএল দ্বৈরথ অনুষ্ঠিত হবে গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে ৷ ম্য়াচ শুরু সোমবার সন্ধে সাড়ে সাতটায় ৷
- কোথায় দেখা যাবে ম্য়াচে: ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিং বিনামূল্যে অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারবেন MG ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ৷ এছাড়া লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে সোনি লিভ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ৷