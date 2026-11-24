19 ছক্কায় 181 রানের বিস্ফোরক ইনিংস, গেইলকে ছাপিয়ে মুস্তাক আলিতে ইতিহাস প্রিয়াংশের
দিল্লি ওপেনারের এই ইনিংস টি-20 ক্রিকেটে ভারতীয় ব্য়াটারদের মধ্যে সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ আর সার্বিকভাবে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷
Published : November 24, 2026 at 1:07 PM IST
ইন্দোর, 24 নভেম্বর: ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টে ক্রিস্টোফার হেনরি গেইলের নজির ছাপিয়ে গেলেন প্রিয়াংশ আর্য ৷ 2027 আইপিএলের আগে সম্প্রতি দিল্লি ব্যাটারকে ধরে রেখেছে পঞ্জাব কিংস ৷ আর মঙ্গলবার ইন্দোরে মুস্তাক আলিতে বিস্ফোরক ইনিংস খেলে যেন জোরালো বার্তা দিলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার 19টি ছক্কা-সহ 181 রানের ইনিংস খেললেন প্রিয়াংশ ৷
দিল্লি ওপেনারের এই ইনিংস টি-20 ক্রিকেটে ভারতীয় ব্য়াটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৷ তাঁর 181 রান সার্বিকভাবে টি-20 ক্রিকেটের দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বাধিক স্কোরের নিরিখে লুহান ডি প্রিটোরিয়াসকে অল্পের জন্য টপকাতে না-পারলেও এদিন 'ইউনিভার্স বস' ক্রিস গেইলকে টপকে গেলেন প্রিয়াংশ ৷ 2013 আইপিএলে গেইলের হাঁকানো অপরাজিত 175 রানের ইনিংস টপকে তালিকার দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন প্রিয়াংশ ৷
টস জিতে দিল্লিকে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় তামিলনাড়ু ৷ ওপেনার যশ ধুল আট রানে ফেরার পর বিধ্বংসী হয়ে ওঠেন দিল্লি অধিনায়ক ৷ তামিলনাড়ু বোলারদের উপর নির্দয় প্রিয়াংশ 18 বলে প্রথমে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ৷ এরপর 36 বলে কেরিয়ারের তৃতীয় টি-20 শতরানটি পূর্ণ করেন তিনি ৷ অধিনায়কের ব্যাটিং-তাণ্ডবে পাওয়ার-প্লেতে এক উইকেট হারিয়ে 94 রান তোলে দিল্লি ৷ শেষ পর্যন্ত 68 বলে মারকাটারি 181 রান করে আউট হন আইপিএলে প্রীতি জিন্টার দলের ব্যাটার ৷
তাঁর রেকর্ড ইনিংস সাজানো ছিল 19টি ছক্কা ও চারটি বাউন্ডারিতে ৷ এর মধ্যে ছক্কা হাঁকানোর নিরিখেও নজির তৈরি করেন প্রিয়াংশ ৷ টি-20 ক্রিকেটে ব্যক্তিগত একটি ইনিংসে সর্বাধিক ছয় হাঁকানোর নিরিখে এদিন ফিন অ্যালেনের নজিরে থাবা বসান দিল্লি ব্যাটার ৷ গতবছর মেজর লিগ ক্রিকেটে সান ফ্র্য়ান্সিসকো ইউনিকর্নের হয়ে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের বিরুদ্ধে 19টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন কিউয়ি ক্রিকেটার অ্যালেন ৷
🚨🚨 181 runs off 68 balls in record shattering inning by Priyansh Arya. Highest score by an Indian in T20 - 181(68) by Priyansh Arya in SMAT - 152*(67) by KL Rahul in IPL - 151(67) by Tilak Varma in SMAT - 147(55) by Shreyas Iyer in SMAT Highest score in history of T20 cricket: - 188*(79) by Lhuan de Pretorious - 175*(66) by Chris Gayle - 172(76) by Aaron Finch He is so so underrated. He has done so well for India-A also but he was dropped to fit in Abhishek Sharma who is a flop List A player. Priyansh Arya doesn't gets the hype & rewards he deserves by the BCCI & its fans coz he plays for Punjab Kings, despite him being so good throughout his IPL career. Abhishek took almost a 5 seasons to start performing in IPL but Priyansh delivered in IPL from the word go.❤️🔥 https://t.co/HvHl52Yd0l— Rajiv (@Rajiv1841) November 24, 2026
এদিন প্রিয়াংশের ব্য়াটিং-ধামাকায় প্রথম ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 275 রান তোলে দিল্লি ৷ 22 বলে 29 রান আসে উইকেটরক্ষক অনুজ রাওয়াতের ব্য়াটে ৷ দিল্লির এই রান টুর্নামেন্টের ইতিহাসে যুগ্ম তৃতীয় সর্বাধিকও বটে ৷ বিশাল রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে 18.3 ওভারে 159 রানে গুটিয়ে যায় তামিলনাড়ুর ইনিংস ৷ যা প্রিয়াংশের ব্যক্তিগত স্কোরের থেকে 22 রান কম ৷ 116 রানে জিতে ছ'ম্য়াচ খেলে 16 পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে দিল্লি ৷ নকআউটের পথে অনেকটাই এগোল তারা ৷
- টি-20 ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বাধিক স্কোর:
- লুহান প্রিটোরিয়াস- 188*, 2026
- প্রিয়াংশ আর্য- 181 (2026)
- ক্রিস গেইল- 175* (2013)
- অ্যারন ফিঞ্চ- 172, (2018)
- হামজা খান- 164*, (2026)
- করণবীর সিং- 164, (2026)