মায়ানগরীর গলিতে 'রাজকীয়' ক্রিকেটে মাতলেন প্রিন্স উইলিয়াম, সঙ্গী মাস্টার-ব্লাস্টার

মায়ানগরীর গলিতে 'রাজকীয়' ক্রিকেটে মাতলেন প্রিন্স উইলিয়াম, সঙ্গী মাস্টার-ব্লাস্টার
দশ বছর আগে ভারত সফরে এসেও ক্রিকেট খেলেছিলেন ব্রিটেনের রাজকুমার ৷ তবে সেবার ময়দানি ক্রিকেটে অংশ নিয়েছিলেন তিনি ৷
Published : November 16, 2026 at 3:06 PM IST
মুম্বই, 16 নভেম্বর: গলি ক্রিকেটের সঙ্গে মায়ানগরী মুম্বইয়ের হৃদ্যতা বহু বছরের পুরনো ৷ তিনদিনের ভারত সফরে এসে তাই মুম্বইয়ের গলি ক্রিকেটের স্বাদ নিতে ভুললেন না ব্রিটেনের রাজকুমার উইলিয়াম এ রাজকুমারী কেট ৷ সোমবার এই যাত্রায় তাঁদের সঙ্গী হলেন 'ক্রিকেট-ঈশ্বর' সচিন তেন্ডুলকর ৷
সোমবার ব্রিটেনের রাজপরিবারের দুই সদস্য এবং 'মাস্টার-ব্লাস্টারে'র সঙ্গে গলি ক্রিকেটে অংশ নিয়েছিল অসংখ্যা স্কুলপড়ুয়াও ৷ এর মধ্যে ব্য়াটিংয়ের সময় এক স্কুলপড়ুয়ার ডেলিভারিতে ক্লিন-বোল্ড হতেও দেখা গেল প্রিন্স উইলিয়ামকে ৷ তার আগে অবশ্য বল হাতে অর্ধাঙ্গিনীকে আউট করেন ব্রিটেনের হবু রাজা ৷ খেলার পর খুদে স্কুলপড়ুয়াদের সঙ্গে সাক্ষাত পর্বে প্রিন্সেস কেট জানান, তাঁদের আরও অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে ৷ আগামিদিনে ফের মিলিত হওয়ার আশ্বাসও দিয়ে যান তিনি ৷
আর্থশট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তিনদিনের ভারত সফরে সোমবার মুম্বইয়ে পা রেখেছেন প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্সেস কেট ৷ সোমবার সকালে তাঁদের সফরে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিল গলি-ক্রিকেট ৷ রাজবেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসে এদিন মায়ানগরীর সঙ্গে দু'জনে খানিক একাত্ম হলেন বৈকি ৷ আর দক্ষিণ মুম্বইয়ের বালার্ড পিয়ের এলাকায় অতিথিদের ক্রিকেট জার্নির পুরোটা তদারকি করলেন ঘরের ছেলে সচিন তেন্ডুলকর ৷ দক্ষিণ মুম্বইয়ের এই রাস্তায় গলি-ক্রিকেট শুরুর আগে মাটির ভাঁড়ে চায়ের মজাও নেন প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্সেস কেট ৷ সেখানে আমন্ত্রিতদের সঙ্গে 'চায়ে পে চর্চা' করতেও দেখা যায় রাজ দম্পতিকে ৷ এরপর গলি-ক্রিকেট শুরুর আগে প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্সেস কেটকে সব নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত করেন 'মাস্টার-ব্লাস্টার' ৷
তবে এই প্রথম নয় ৷ এর আগে 2016 সালে ভারত সফরে এসেও ক্রিকেটের মধ্যে দিয়ে মুম্বই শহরের সঙ্গে যোগাযোগের সেতুবন্ধন দৃঢ় করেছিলেন প্রিন্স উইলিয়াম ৷ সেবারও তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কেট মিডলটন ৷ সেবার অবশ্য ওভাল ময়দানে ব্রিটেনের রাজকুমারের সঙ্গে ক্রিকেট ম্য়াচ অংশ নিয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ এছাড়াও ছিলেন কিংবদন্তি দিলীপ বেঙ্গসরকর ৷ এদিনের গলি-ক্রিকেটের পর দশবছর আগের সেই স্মৃতি রোমন্থন করেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ উল্লেখ্য, ক্রিকেটের প্রতি প্রিন্স উইলিয়ামের ভালোবাসার কথা অনুরাগীদের অজানা নয় ৷ গত মাসে বাকিংহ্যাম রাজপ্রাসাদের বাইরে জো রুট, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, আজিঙ্কা রাহানেদের সঙ্গেও গলি-ক্রিকেটে মেতেছিলেন তিনি ৷
এদিন প্রিন্সেস কেট মিডলটন গলি-ক্রিকেটে অংশ নেওয়া স্কুলপড়ুয়াদের বলেন, "আমার মনে হয় আমাদের আরও অনুশীলনের প্রয়োজন ৷ তার জন্য সময় প্রয়োজন ৷" উল্লেখ্য আগামিকাল প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্সে কেটের ভারত সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন ৷ মঙ্গলবার দু'জেনই আর্থশট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ৷ তাঁদের সঙ্গী হবেন সচিনও ৷