দুরন্ত পারসন্স-ব্রেভিস, কোচিং আত্মপ্রকাশে প্রিটোরিয়াকে ফাইনালে তুললেন সৌরভ

দুরন্ত পারসন্স-ব্রেভিস, কোচিং আত্মপ্রকাশে প্রিটোরিয়াকে ফাইনালে তুললেন সৌরভ
বল হাতে তিন উইকেটের পর ব্যাট হাতে হাফসেঞ্চুরিতে ম্য়াচের সেরা পারসন্স ৷
Published : January 22, 2026 at 9:55 AM IST
ডারবান, 22 জানুয়ারি: শেষ 12 বলে জয়ের জন্য় দরকার ছিল 18 রান ৷ 19তম ওভারে প্রথম তিন বলে ছক্কা হাঁকিয়ে তিনবছর বাদে প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালসকে SA20'র ফাইনালে তুললেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ৷ গত দু'বছর প্লে-অফে প্রবেশ করতে ব্যর্থ প্রিটোরিয়ার ফ্র্য়াঞ্চাইজি দলটি ফলাফল বদলের আশায় চলতি মরশুমের আগে কোচ করে এনেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে ৷ তাঁদের সেই পরিকল্পনা কাজে এল বলা যায় ৷ আর কোচ হিসেবে আবির্ভাবে দলকে ফাইনালে তুলে হয়তো তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন মহারাজ ৷
171 রান তাড়া করে এদিন সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপকে সাত উইকেটে হারাল সৌরভের দল ৷ প্রথম কোয়ালিফায়ারে ব্য়াট হাতে ক্যাপিটালসের নায়ক ব্রেভিস ছাড়াও আরেকজন ৷ তিনি ব্রাইস পারসন্স ৷ প্রথমে বল হাতে তিন উইকেটের পর ব্য়াট হাতে ঝোড়ো 60 রান করে ম্যাচের সেরা তিনিই ৷
টস জিতে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় লিগ-টপার ইস্টার্ন কেপ ৷ জনি বেয়ারস্টোর হাফসেঞ্চুরি এবং জর্ডান হারমানের 41 রানের সৌজন্যে সাত উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 170 রান তোলে তাঁরা ৷ ছ'টি চার ও একটি ছক্কায় 36 বলে 50 রান করেন বেয়ারস্টো ৷ আর হারমানের 30 বলের ইনিংস সাজানো তিনটি চার ও একটি ছক্কায় ৷ তিন ওভারে মাত্র 10 রানে তিন উইকেট নিয়ে নজর কাড়েন পারসন্স ৷ ক্য়াপিটালসের সবচেয়ে সফল বোলার এই প্রোটিয়া অলরাউন্ডারই ৷ 24 রান খরচ করে দু'টি উইকেট নেন অধিনায়ক কেশব মহারাজ ৷
জবাবে শাই হোপকে শুরুতে হারালেও আরেক ওপেনার পারসন্স ক্রিজে ঝড় তোলেন ৷ 61 রানে অবশ্য দ্বিতীয় উইকেট হারায় ক্যাপিটালস ৷ কন্নর এস্টারহুইজেন 22 রানে ফেরেন ৷ এরপর তৃতীয় উইকেটে পারসন্স-ব্রেভিসের 91 রানের জুটি সহজে জয়ের রাস্তা দেখায় দলকে ৷ ক্য়াপিটালসেক লক্ষ্য়মাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে 66 রান আউট হন পারসন্স ৷ চারটি চার ও দু'টি ছক্কা মারেন তিনি ৷ বাকি কাজটা সারেন ব্রেভিস ৷
শেরফান রাদারফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে দলকে ফাইনালে পৌঁছে দেন দক্ষিণ আফ্রিকা ব্য়াটার ৷ চলতি টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরিটি পূর্ণ করে 38 বলে 75 রানে অপরাজিত থেকে যান ব্রেভিস ৷ মারেন চারটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ রাদারফোর্ডকে রানের খাতা খুলতেই হয়নি ৷ সবমিলিয়ে ন'বল বাকি থাকতে ফাইনালে জায়গা করে নেয় প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালস ৷