জোড়া হারের ধাক্কা কাটিয়ে SA20'তে প্রথম জয় সৌরভের দলের

জোড়া হারের ধাক্কা কাটিয়ে SA20'তে প্রথম জয় সৌরভের দলের
শেরফান রাদারফোর্ড ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের ব্য়াটিং-তাণ্ডবে বড় জয় পেল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস ৷
Published : January 1, 2026 at 3:23 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 জানুয়ারি: গুজরাত টাইটান্স থেকে 2026 আইপিএল নিলামের আগে ট্রেড উইন্ডোয় তিনি যোগ দিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ৷ আইপিএলে তাঁর নয়া ফ্র্য়াঞ্চাইজির মালিকানাধীনে থাকা অন্য দলের বিরুদ্ধে বছরের শেষ দিনে ব্যাটে ঝড় তুললেন শেরফান রাদারফোর্ড ৷ SA20'তে এমআই কেপটাউনের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠল ক্য়ারিবিয়ান-হিটারের ব্যাট ৷ পাশাপাশি জ্বলে উঠলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিসও ৷ চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দুই ব্য়াটারের জুটি চলতি SA20'তে প্রথম জয় এনে দিল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসকে ৷
প্রথম দু'টি ম্য়াচ হেরে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশিক্ষণাধীন ক্যাপিটালসের ৷ বছরের শেষদিনে বিরাট জয়ে আলোর সরণিতে তাঁরা ৷ তৃতীয় ম্য়াচে বুধবার এমআই কেপটাউনকে 85 রানে হারাল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস ৷ 221 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মাত্র 135 রানেই শেষ এমআই ৷ তাও আবার 14.2 ওভারে ৷
এদিন প্রথমে ব্য়াট করে 20 ওভারে মহারাজের দল 220 রানের (পাঁচ উইকেটে) বিরাট স্কোর খাড়া করে ৷ শাই হোপ করেন 30 বলে 45 রান ৷ তবে ক্য়াপিটালস রানের পাহাড়ে পৌঁছয় শেষদিকে রাদারফোর্ড ও ব্রেভিসের ব্য়াটিং-তাণ্ডবে ৷ ষষ্ঠ উইকেটে দু'জনের অবিভক্ত জুটিতে ওঠে 86 রান ৷ যার মধ্যে শেষ তিন ওভারে দু'জনে তোলেন 72 রান ৷ 17.5 ওভার থেকে 18.4 ওভার পর্যন্ত দুই ক্য়াপিটালস ব্যাটার টানা ছ'টি ছক্কাও হাঁকান ৷ ছ'টি ছক্কা-সহ 15 বলে 47 রানে অপরাজিত থেকে যান রাদারফোর্ড ৷ অন্যদিকে ব্রেভিস নটআউট থাকেন 13 বলে মাত্র 36 রানের ক্য়ামিয়ো খেলে ৷ সিএসকে ব্য়াটার মারেন চারটি ছক্কা ও একটি চার ৷
ব্য়াট হাতে দুরন্ত পারফরম্য়ান্সের পর এদিন বল হাতেও দুর্ধর্ষ রাদারফোর্ড ৷ 24 রান দিয়ে নিলেন চার উইকেটে ৷ যার ফলে ওপেনিং জুটি 60 রান তুলেও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানো শুরু করে এমআই কেপটাউন ৷ তিন উইকেট শিকার করেন মহারাজের দলের স্পিনার কেশব মহারাজ ৷ রায়ান রিকেলটনের 17 বলে 33, নিকোলাস পুরানের মাত্র ছ'বলে 25 সত্ত্বেও সস্তায় গুটিয়ে যায় এমআই ৷ 135 রানে শেষ হয় তাঁদের ইনিংস ৷ জয়ের ফলে তিন ম্য়াচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠল ক্য়াপিটালস ৷
2023 সালে SA20-র প্রথম সংস্করণে রানার্স হলেও গত দু'টি সংস্করণে প্লে-অফে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে ক্য়াপিটালস ৷ ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে অনেক প্রত্য়াশা নিয়ে চলতি মরশুমের আগে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে হেড কোচের পদে বসিয়েছে জেএসডব্লিউ গ্রুপের অধীনস্থ SA20'র এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷ প্রথম দু'ম্যাচে যথাক্রমে জো'বার্গ সুপার কিংস ও সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের কাছে হেরে গিয়েছিল তাঁরা ৷