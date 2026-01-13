দুই মহারাজের যুগলবন্দি, এমআই'কে হারিয়ে শীর্ষে সৌরভের ক্য়াপিটালস

দুই মহারাজের যুগলবন্দি, এমআই'কে হারিয়ে শীর্ষে সৌরভের ক্য়াপিটালস
এমআই'কে হারিয়ে SA20-তে জয়ের হ্যাটট্রিকও সেরে ফেলল সৌরভের দল ৷
Published : January 13, 2026 at 3:17 PM IST
সেঞ্চুরিয়ন, 13 জানুয়ারি: কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশটা সুখের হয়নি ৷ তবে সময়ের সঙ্গে প্রশিক্ষক হিসেবেও ছাপ রাখার চেষ্টা করছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ চলতি SA20-তে প্রথম দু'ম্য়াচ হেরেও দারুণ প্রত্য়াবর্তন সৌরভের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের ৷ সোমবার এমআই কেপটাউনকে 53 রানে হারিয়ে লিগের শীর্ষে উঠল তাঁরা ৷
সোমবার ম্যাচ জিতে কেশব মহারাজ নেতৃত্বাধীন প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস জয়ের হ্য়াটট্রিকও সেরে ফেলল ৷ দলের এই সাফল্যকে তাই দুই মহারাজের যুগলবন্দি বলা যেতেই পারে ৷ এমআই'য়ের বিরুদ্ধে ব্য়াট হাতে যদি ক্যাপিটালসের জয়ের নায়ক হন শেরফান রাদারফোর্ড, তাহলে বল হাতে দুরন্ত জিডিওন পিটার্স ৷ এদিন বোনাস পয়েন্ট-সহ জিতে আট ম্য়াচে 20 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এল প্রথম সংস্করণের রানার্সরা ৷
টস জিতে সোমবার ক্য়াপিটালসকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান এমআই অধিনায়ক রশিদ খান ৷ প্রাথমিক ধাক্কা সামলে পঞ্চম উইকেটে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ও শেরফান রাদারফোর্ড জুটি ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয় দলকে ৷ দু'জনের জুটিতে ওঠে 69 রান ৷ ব্রেভিস করেন 19 বলে 34 ৷ রাদারফোর্ডের ব্যাট থেকে আসে 27 বলে বিস্ফোরক 53 রানের ইনিংস ৷ তিনটি চার এবং পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচের সেরাও এই ক্য়ারিবিয়ান-হিটার ৷ সবমিলিয়ে 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 185 রান তোলে সৌরভের ক্য়াপিটালস ৷
এরপর বোলারদের সম্মিলিত প্রয়াসে জয় সহজ হয়ে যায় তাঁদের ৷ চার ওভারে 32 রান দিয়ে তিন উইকেট নেন জিডিওন পিটার্স ৷ তবে ক্য়াপিটালসের হয়ে সবচেয়ে কৃপণ বোলিং সদ্য আইপিএল'কে বিদায় জানানো আন্দ্রে রাসেলের ৷ উইকেট একটি পেলেও চার ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 20 রান খরচ করেন তিনি ৷ 89 রানে এদিন সাত উইকেট হারিয়ে বসে এমআই কেপটাউন ৷ তখনই জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ক্যাপিটালসের ৷
অবিভক্ত অষ্টম উইকেট জুটিতে এরপর রেজা হেনড্রিকস ও কাগিসো রাবাদা 43 রান যোগ করলেও তা এমআই'য়ের জয়ের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না ৷ হেনড্রিকস 68 রানে অপরাজিত থেকে গেলেও রশিদ খানের দল 132 রানের বেশি এগোয়নি ৷ 53 রানে জিতে চলতি টুর্নামেন্টের চতুর্থ জয় তুলে নেওয়ার পাশাপাশি শীর্ষস্থান দখল করে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস ৷