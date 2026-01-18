স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনে লিগের শেষ ম্য়াচে জয়, প্লে-অফে সৌরভের ক্য়াপিটালস

স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনে লিগের শেষ ম্য়াচে জয়, প্লে-অফে সৌরভের ক্য়াপিটালস
গত দু'বছর প্লে-অফে পৌঁছতে ব্যর্থ প্রিটোরিয়ার ফ্র্য়াঞ্চাইজি দলটি বদলে গেল সৌরভের ছোঁয়ায় ৷
Published : January 18, 2026 at 1:55 PM IST
জোহানেসবার্গ, 18 জানুয়ারি: জো'বার্গ সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শনিবার নামার আগেই SA 20-র প্লে-অফে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁরা ৷ আর বড়সড় ব্যাটিং বিপর্যয় এড়িয়ে লিগের শেষ ম্য়াচে এদিন সুপার কিংসকে 21 রানে হারিয়ে দিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় প্রশিক্ষণাধীন প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালস ৷ গত দু'বছর প্লে-অফে পৌঁছতে ব্যর্থ প্রিটোরিয়ার ফ্র্য়াঞ্চাইজি দলটি বদলে গেল সৌরভের ছোঁয়ায় ৷ আপাতত পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে তাঁরা ৷
চলতি মরশুমেও অবশ্য প্রথম দু'টি ম্য়াচ হেরে শুরু হয়েছিল তাঁদের ৷ কোচিং আত্মপ্রকাশে চাপে পড়ে গিয়েছিলেন সৌরভ নিজেও ৷ সেখান থেকে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেল তাঁরা ৷ এদিন প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালসের জয়ে চতুর্থ দল হিসেবে SA 20-র প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়ার দৌড়ে টিকে রইল তিল দলই (ডারবান সুপার জায়ান্টস, জো'বার্গ সুপার কিংস ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন এমআই কেপটাউন) ৷
জো'বার্গে শনিবার টস জিতে সৌরভের দলকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন হোম টিম অধিনায়ক ডোনোভান ফেরেইরা ৷ ড্যানিয়েল ওরাল, নান্দ্রে বার্গার, উইয়ান মুল্ডারের ত্রিফলা পেসে মাত্র সাত রানে পাঁচ উইকেট হারায় ক্য়াপিটালস ৷ সেখান থেকে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ও শেরফান রাদারফোর্ডের ব্য়াটে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে অন্য়তম স্মরণীয় কামব্যাক উপহার দিল সৌরভের দল ৷ বিপর্যয় রুখে দু'জনে ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে তুললেন 103 রান ৷
The man who turned the game around 🌪️— Pretoria Capitals (@PretoriaCapsSA) January 18, 2026
Sherfane defining what it means to be a GAMECHANGER.#CapitalsRebuild #PretoriaLetsRoar #BetwaySA20 pic.twitter.com/iYc5AOTAta
47 বলে ব্রেভিসের দায়িত্বশীল 53 রানের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ প্রোটিয়া ব্যাটার আউট হলেও অপরাজিত থেকে যান অত্যন্ত ধারাবাহিক রাদারফোর্ড ৷ চলতি টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 74 রানে নটআউট থেকে যান ক্য়ারিবিয়ান-হিটার ৷ তাঁর 50 বলের ইনিংস সাজানো 10টি চার ও দু'টি ছক্কায় ৷ ম্যাচের সেরা তিনিই ৷ 20 ওভারে শেষ পর্যন্ত ছয় উইকেট হারিয়ে 143 রান তোলে ক্যাপিটালস ৷
🔝𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄! 🔥#CapitalsRebuild #PretoriaLetsRoar #BetwaySA20 pic.twitter.com/hYuqGxJ4xl— Pretoria Capitals (@PretoriaCapsSA) January 17, 2026
জবাবে 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 122 রান তোলে সুপার কিংস ৷ 33 বলে 44 রান করে তাঁদের একমাত্র সফল ব্য়াটার ডায়ান ফরেস্টার ৷ ক্য়াপিটালসের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন লিজাড উইলিয়ামস এবং কেশব মহারাজ ৷ শেষ ম্য়াচে আগামিকাল পার্ল রয়্য়ালসের মুখোমুখি সুপার কিংস ৷
- সংক্ষিপ্ত স্কোর:
প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস- 143/6, 20 ওভার (রাদারফোর্ড 74*, ব্রেভিস 53, ওরাল 12/2)
জো'বার্গ সুপার কিংস- 122/8, 20 ওভার (ফরেস্টার 44*, কেশব মহারাজ 15/3)