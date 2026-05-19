পিছোতে পারে মোরিনহো'র রিয়ালে প্রত্য়াবর্তনের ঘোষণা

বেনফিকা'র সঙ্গে চুক্তি ভেঙে দ্বিতীয়বার রিয়ালের কোচ হতে রাজি হয়েছেন মোরিনহো ৷

Published : May 19, 2026 at 3:11 PM IST

মাদ্রিদ, 19 মে: টানা দু'মরশুম ট্রফিহীন রিয়াল মাদ্রিদ ৷ সুদিন ফেরাতে স্য়ান্তিয়াগো বার্নাব্যু'য়ে ফিরছেন হোসে মোরিনহো ৷ দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি মোটামুটি পাকা ৷ আপাতত 13 বছর বাদে 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'-এর প্রত্য়াবর্তনের অপেক্ষা রিয়াল মাদ্রিদে ৷ কিন্তু ঘোষণাটা পিছিয়ে যেতে পারে ৷ এমনই রিপোর্ট 'মুন্ডো ডিপোর্টিভো'র ৷

কিন্তু কেন নয়া কোচ হিসেবে মোরিনহোর প্রত্য়াবর্তনের ঘোষণা বিলম্বিত হবে ? প্রথম সারির স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক 'মুন্ডো ডিপোর্টিভো'-র রিপোর্টে প্রকাশ মাদ্রিদের ক্লাবে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের কারণে পিছিয়ে যেতে পারে ঘোষণা ৷ রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে যে, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না-করলেও চলতি সপ্তাহের শুরুতেই মৌখিকভাবে রিয়ালের চুক্তি চূড়ান্ত করেছেন 'দ্য স্পেশাল ওয়ান' ৷

বর্তমানে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা'র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন মোরিনহো ৷ যা রয়েছে 2027 পর্যন্ত ৷ ফলত সেই চুক্তি ভেঙে মোরিনহো 'লস ব্ল্য়াঙ্কস' শিবিরে যোগ দিলে পর্তুগালের ক্লাবকে মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে রিয়াল ৷ সূত্রের খবর, অঙ্কটা সাত মিলিয়ন ইউরোর মতো ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 80 কোটি টাকা ৷

এমন সময় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতীয় ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নিবাচিত হলে হয়তো ঘোষণাটা চলে আসত ৷ কিন্তু রিয়ালের প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে হঠাতই এসেছে আরেকটি নাম ৷ শিল্পপতি এনরিকে রিকেলমে প্রেসিডেন্ট পদে পেরেজ'কে চ্য়ালেঞ্জ জানাতে চলেছেন বলে 'মুন্ডো ডিপোর্টিভো'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷ নির্বাচনের দিন সম্ভবত 6 অথবা 7 জুন ৷ ফলত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না-হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হবে মোরিনহো'র প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা ৷

তবে এর জন্য চুক্তির বিষয়টি নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই বলেও রিপোর্টে বলা হয়েছে ৷ এর আগে 2010 থেকে 2013 রিয়ালের কোচের পদ সামলেছিলেন হোসে মোরিনহো ৷ একটি লা-লিগা, একটি কোপা দেল রে এবং একটি সুপার কাপ পর্তুগিজ কোচের আমলে জিতেছিল 'লস ব্ল্য়াঙ্কস' শিবির ৷

