পিছোতে পারে মোরিনহো'র রিয়ালে প্রত্য়াবর্তনের ঘোষণা

পিছোতে পারে মোরিনহো'র রিয়ালে প্রত্য়াবর্তনের ঘোষণা
বেনফিকা'র সঙ্গে চুক্তি ভেঙে দ্বিতীয়বার রিয়ালের কোচ হতে রাজি হয়েছেন মোরিনহো ৷
Published : May 19, 2026 at 3:11 PM IST
মাদ্রিদ, 19 মে: টানা দু'মরশুম ট্রফিহীন রিয়াল মাদ্রিদ ৷ সুদিন ফেরাতে স্য়ান্তিয়াগো বার্নাব্যু'য়ে ফিরছেন হোসে মোরিনহো ৷ দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি মোটামুটি পাকা ৷ আপাতত 13 বছর বাদে 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'-এর প্রত্য়াবর্তনের অপেক্ষা রিয়াল মাদ্রিদে ৷ কিন্তু ঘোষণাটা পিছিয়ে যেতে পারে ৷ এমনই রিপোর্ট 'মুন্ডো ডিপোর্টিভো'র ৷
কিন্তু কেন নয়া কোচ হিসেবে মোরিনহোর প্রত্য়াবর্তনের ঘোষণা বিলম্বিত হবে ? প্রথম সারির স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক 'মুন্ডো ডিপোর্টিভো'-র রিপোর্টে প্রকাশ মাদ্রিদের ক্লাবে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের কারণে পিছিয়ে যেতে পারে ঘোষণা ৷ রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে যে, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না-করলেও চলতি সপ্তাহের শুরুতেই মৌখিকভাবে রিয়ালের চুক্তি চূড়ান্ত করেছেন 'দ্য স্পেশাল ওয়ান' ৷
বর্তমানে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা'র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন মোরিনহো ৷ যা রয়েছে 2027 পর্যন্ত ৷ ফলত সেই চুক্তি ভেঙে মোরিনহো 'লস ব্ল্য়াঙ্কস' শিবিরে যোগ দিলে পর্তুগালের ক্লাবকে মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে রিয়াল ৷ সূত্রের খবর, অঙ্কটা সাত মিলিয়ন ইউরোর মতো ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 80 কোটি টাকা ৷
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC
এমন সময় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতীয় ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নিবাচিত হলে হয়তো ঘোষণাটা চলে আসত ৷ কিন্তু রিয়ালের প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে হঠাতই এসেছে আরেকটি নাম ৷ শিল্পপতি এনরিকে রিকেলমে প্রেসিডেন্ট পদে পেরেজ'কে চ্য়ালেঞ্জ জানাতে চলেছেন বলে 'মুন্ডো ডিপোর্টিভো'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷ নির্বাচনের দিন সম্ভবত 6 অথবা 7 জুন ৷ ফলত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না-হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হবে মোরিনহো'র প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা ৷
তবে এর জন্য চুক্তির বিষয়টি নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই বলেও রিপোর্টে বলা হয়েছে ৷ এর আগে 2010 থেকে 2013 রিয়ালের কোচের পদ সামলেছিলেন হোসে মোরিনহো ৷ একটি লা-লিগা, একটি কোপা দেল রে এবং একটি সুপার কাপ পর্তুগিজ কোচের আমলে জিতেছিল 'লস ব্ল্য়াঙ্কস' শিবির ৷