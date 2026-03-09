টি-20 ক্রিকেটে তিনবার বিশ্বসেরা ভারত, অভিনন্দন মুর্মু-মোদি-মমতা থেকে সচিন-সৌরভের
টানা দ্বিতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপের ট্রফি ছিনিয়ে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ভারত চ্যাম্পিয়ন হতেই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে সূর্য কুমার অ্যান্ড কোং'কে ৷
Published : March 9, 2026 at 9:47 AM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 9 মার্চ: বিস্ফোরক ব্যাটারদের দাপুটে ইনিংসে টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে 255 রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোরই নিউজিল্যান্ডকে অর্ধেক ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয় ৷ জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতের বোলারদের কাছে ধরাশায়ী হন কিউয়ি বাহিনী ৷ রবিবাসরীয় মোতেরায় 96 রানে ভারত বিশ্বকাপ জয় পেতেই একাধিক খেতাব ধরে রাখার নজির গড়ে ৷ সেইসঙ্গে টিম মেন ইন ব্লু'কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভরালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি-সহ অন্যান্যরা ৷
2007, 2024 সালের পর 2026 সালে টি-20 ক্রিকেটে ফের বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন ভারত ৷ মোতেরায় পূর্বতন দুই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রোহিত শর্মার সামনে আবার ট্রফি তুললেন সূর্যকুমার যাদব ৷ প্রথম দল হিসেবে টি-20'তে তিনবার বিশ্বসেরার মুকুট ভারতীয় দলের মাথায় ৷ যে স্টেডিয়ামে তিনবছর আগে 50 ওভারের বিশ্বকাপে হৃদয় ভেঙেছিল আসমুদ্র-হিমাচলের ৷ এদিন যেন সেই স্টেডিয়ামের 'অপয়া' তকমা ঘুচল ভারতের টি-20 বিশ্বজয়ে ৷ তারপরই টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের জোয়ারে ভাসছে পুরো দেশ ৷
Heartiest congratulations to Team India which scaled several peaks of history by winning the ICC Men’s T20 World Cup emphatically. India has the proud distinction of being the only country to win the cup three times. It is also the only team to win the cup twice in a row. This…— President of India (@rashtrapatibhvn) March 8, 2026
রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন- বিশ্বজয়ী সূর্যদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি করা টিম ইন্ডিয়াকে আন্তরিক অভিনন্দন । ভারতই একমাত্র দেশ হিসেবে টি-20'তে তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব অর্জন করেছে । সেইসঙ্গে ভারত সেই দল যারা টানা দু'বার টি-20 বিশ্বকাপ জিতল । এটি আমাদের ক্রিকেটপ্রেমী ও পুরো দেশের জন্য অপরিসীম আনন্দ এবং গর্বের বিষয় । এই জয় প্রত্যেক খেলোয়াড়, পুরো ব্যবস্থাপনা এবং সহায়তা কর্মীদেরও । আমি আশা করি আমাদের ক্রিকেট দল ভবিষ্যতেও এই জয়ের ধারা বজায় রাখবে ।"
Champions!— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2026
Congratulations to the Indian team on winning the ICC Men’s T20 World Cup!
This remarkable triumph reflects exceptional skills, determination and teamwork. They have shown outstanding grit through the tournament.
This victory has filled every Indian heart with…
প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন- সোশাল মিডিয়ায় ভারতীয় দলকে কুর্নিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "চ্যাম্পিয়ন ! টি-20 বিশ্বকাপের এই জয়ই বলে দিচ্ছে ভারতীয় দলের দক্ষতা, জেতার অদম্য ইচ্ছা এবং দলগত সংহতি কতটা শক্তিশালী । পুরো টুর্নামেন্টে তাঁরা অনবদ্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছেন । আজ প্রতিটি দেশবাসীর জন্য গর্বের দিন । তোমাদের জন্য আমি অত্যন্ত খুশি । শাবাশ, টিম ইন্ডিয়া !"
Congratulations to Team India! Your spectacular victory in the T20 World Cup final today makes us proud.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 8, 2026
মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা- টিম ইন্ডিয়ার এই মেগা জয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও । ক্রিকেটারদের লড়াকু মানসিকতা এবং জয়ের খিদে যে নতুন ইতিহাস তৈরি করল, তা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, "টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন ! টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালে তোমার অসাধারণ জয় আমাদের গর্বিত করেছে ।"
Champions once again! 🇮🇳— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 8, 2026
A magnificent victory for our Men in Blue with a special mention to Sanju Samson and Jaspreet Bumrah for their remarkable performance throughout the tournament.
Congratulations to Team India on retaining the trophy at home and giving the nation yet… pic.twitter.com/ZfcJsvqPvP
রাহুল গান্ধির অভিনন্দন- লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "আবারও চ্যাম্পিয়ন ! আমাদের মেন ইন ব্লু-র জন্য একটি দুর্দান্ত জয়, টুর্নামেন্টজুড়ে অসাধারণ পাফরম্যান্স করার জন্য সঞ্জু স্যামসন এবং জসপ্রীত বুমরা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ৷ ট্রফি ধরে রাখার জন্য আরও একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত দেওয়ার জন্য টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন ।"
একতরফা ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপ জয় ভারতের । একইসঙ্গে প্রথমবার কোনও দেশ ঘরের মাঠে টি-20 বিশ্বকাপ জিতেছে । সেলিব্রেশন মুডে সকলেই । সূর্যকুমার যাদবের দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা ৷
Champions ⭐️⭐️⭐️ Phenomenal win for Team India in Ahmedabad. Absolutely no match for the explosive cricket played by us throughout the tournament. Brilliant character shown by the boys to keep fighting in tough situations and become world champions once again. Congratulations to…— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2026
বিরাট কোহলির অভিনন্দন- 2024 সালে যখন বার্বাডোজের মাটিতে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারত টি-20 বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই দলের সদস্য ছিলেন বিরাট কোহলি । তারপর নিয়েছিলেন অবসর । মোতেরায় গতকাল বিশ্বজয়ের জয়ের পর এক্স হ্যান্ডেলে বিরাট কোহলি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লেখেন, "চ্যাম্পিয়ন, আমেদাবাদে ভারতের অসাধারণ জয় । পুরো প্রতিযোগিতাজুড়ে আমরা যে বিস্ফোরক ক্রিকেট খেলেছি, তার সামনে প্রতিপক্ষের কোনও জবাব ছিল না । কঠিন পরিস্থিতিতেও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার যে দুর্দান্ত মানসিক শক্তি ছেলেরা দেখিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য । সেই লড়াইয়ের ফলেই ভারত আবারও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে । এই সাফল্যের জন্য দলের সব খেলোয়াড় এবং ম্যানেজমেন্টের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন । জয় হিন্দ ।"
Winning the World Cup twice in a row, the first time any team has done so in the T20 format. Totally deserving and rightful winners of the trophy.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 8, 2026
What a fantastic performance by our team and a special brand of cricket on display.
Well done, Team India. Jai Hind! 🇮🇳🏆
সচিন তেন্ডুলকরের অভিনন্দন- সচিন লিখেছেন, "টানা দু'বার বিশ্বকাপ জয়, টি-20 ফরম্যাটে প্রথমবারের মতো কোনও দল এমনটা করল । ট্রফির সম্পূর্ণ যোগ্য এবং ন্যায্য বিজয়ী । আমাদের দলের কী অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং ক্রিকেটের একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের প্রদর্শন । দারুণ, টিম ইন্ডিয়া । জয় হিন্দ !"
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনন্দন- বিশ্বজয়ী সূর্যদের জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সিএবি প্রেসিডেন্ট লিখেছেন,"টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অভিনন্দন ভারতকে । খুবই শক্তিশালী দল । বড় খেলায় আরও ভালো করেছে । ভারতীয় ক্রিকেট এখন দুর্দান্ত জায়গায় । মহিলা চ্যাম্পিয়ন, অনূর্ধ্ব-19 চ্যাম্পিয়ন এবং এখন পুরুষ দলও টি-20 চ্যাম্পিয়ন ।"