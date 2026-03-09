ETV Bharat / sports

টি-20 ক্রিকেটে তিনবার বিশ্বসেরা ভারত, অভিনন্দন মুর্মু-মোদি-মমতা থেকে সচিন-সৌরভের

টানা দ্বিতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপের ট্রফি ছিনিয়ে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ভারত চ্যাম্পিয়ন হতেই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে সূর্য কুমার অ্যান্ড কোং'কে ৷

INDIA WIN T20 WORLD CUP
বিশ্বসেরা ভারতকে অভিনন্দন মুর্মু-মোদি-মমতা থেকে সচিন-সৌরভের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 9, 2026 at 9:47 AM IST

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 9 মার্চ: বিস্ফোরক ব্যাটারদের দাপুটে ইনিংসে টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে 255 রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোরই নিউজিল্যান্ডকে অর্ধেক ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয় ৷ জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতের বোলারদের কাছে ধরাশায়ী হন কিউয়ি বাহিনী ৷ রবিবাসরীয় মোতেরায় 96 রানে ভারত বিশ্বকাপ জয় পেতেই একাধিক খেতাব ধরে রাখার নজির গড়ে ৷ সেইসঙ্গে টিম মেন ইন ব্লু'কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভরালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি-সহ অন্যান্যরা ৷

2007, 2024 সালের পর 2026 সালে টি-20 ক্রিকেটে ফের বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন ভারত ৷ মোতেরায় পূর্বতন দুই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রোহিত শর্মার সামনে আবার ট্রফি তুললেন সূর্যকুমার যাদব ৷ প্রথম দল হিসেবে টি-20'তে তিনবার বিশ্বসেরার মুকুট ভারতীয় দলের মাথায় ৷ যে স্টেডিয়ামে তিনবছর আগে 50 ওভারের বিশ্বকাপে হৃদয় ভেঙেছিল আসমুদ্র-হিমাচলের ৷ এদিন যেন সেই স্টেডিয়ামের 'অপয়া' তকমা ঘুচল ভারতের টি-20 বিশ্বজয়ে ৷ তারপরই টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের জোয়ারে ভাসছে পুরো দেশ ৷

রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন- বিশ্বজয়ী সূর্যদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি করা টিম ইন্ডিয়াকে আন্তরিক অভিনন্দন । ভারতই একমাত্র দেশ হিসেবে টি-20'তে তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব অর্জন করেছে । সেইসঙ্গে ভারত সেই দল যারা টানা দু'বার টি-20 বিশ্বকাপ জিতল । এটি আমাদের ক্রিকেটপ্রেমী ও পুরো দেশের জন্য অপরিসীম আনন্দ এবং গর্বের বিষয় । এই জয় প্রত্যেক খেলোয়াড়, পুরো ব্যবস্থাপনা এবং সহায়তা কর্মীদেরও । আমি আশা করি আমাদের ক্রিকেট দল ভবিষ্যতেও এই জয়ের ধারা বজায় রাখবে ।"

প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন- সোশাল মিডিয়ায় ভারতীয় দলকে কুর্নিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "চ্যাম্পিয়ন ! টি-20 বিশ্বকাপের এই জয়ই বলে দিচ্ছে ভারতীয় দলের দক্ষতা, জেতার অদম্য ইচ্ছা এবং দলগত সংহতি কতটা শক্তিশালী । পুরো টুর্নামেন্টে তাঁরা অনবদ্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছেন । আজ প্রতিটি দেশবাসীর জন্য গর্বের দিন । তোমাদের জন্য আমি অত্যন্ত খুশি । শাবাশ, টিম ইন্ডিয়া !"

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা- টিম ইন্ডিয়ার এই মেগা জয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও । ক্রিকেটারদের লড়াকু মানসিকতা এবং জয়ের খিদে যে নতুন ইতিহাস তৈরি করল, তা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, "টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন ! টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালে তোমার অসাধারণ জয় আমাদের গর্বিত করেছে ।"

রাহুল গান্ধির অভিনন্দন- লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "আবারও চ্যাম্পিয়ন ! আমাদের মেন ইন ব্লু-র জন্য একটি দুর্দান্ত জয়, টুর্নামেন্টজুড়ে অসাধারণ পাফরম্যান্স করার জন্য সঞ্জু স্যামসন এবং জসপ্রীত বুমরা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ৷ ট্রফি ধরে রাখার জন্য আরও একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত দেওয়ার জন্য টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন ।"

একতরফা ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপ জয় ভারতের । একইসঙ্গে প্রথমবার কোনও দেশ ঘরের মাঠে টি-20 বিশ্বকাপ জিতেছে । সেলিব্রেশন মুডে সকলেই । সূর্যকুমার যাদবের দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা ৷

বিরাট কোহলির অভিনন্দন- 2024 সালে যখন বার্বাডোজের মাটিতে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারত টি-20 বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই দলের সদস্য ছিলেন বিরাট কোহলি । তারপর নিয়েছিলেন অবসর । মোতেরায় গতকাল বিশ্বজয়ের জয়ের পর এক্স হ্যান্ডেলে বিরাট কোহলি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লেখেন, "চ্যাম্পিয়ন, আমেদাবাদে ভারতের অসাধারণ জয় । পুরো প্রতিযোগিতাজুড়ে আমরা যে বিস্ফোরক ক্রিকেট খেলেছি, তার সামনে প্রতিপক্ষের কোনও জবাব ছিল না । কঠিন পরিস্থিতিতেও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার যে দুর্দান্ত মানসিক শক্তি ছেলেরা দেখিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য । সেই লড়াইয়ের ফলেই ভারত আবারও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে । এই সাফল্যের জন্য দলের সব খেলোয়াড় এবং ম্যানেজমেন্টের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন । জয় হিন্দ ।"

সচিন তেন্ডুলকরের অভিনন্দন- সচিন লিখেছেন, "টানা দু'বার বিশ্বকাপ জয়, টি-20 ফরম্যাটে প্রথমবারের মতো কোনও দল এমনটা করল । ট্রফির সম্পূর্ণ যোগ্য এবং ন্যায্য বিজয়ী । আমাদের দলের কী অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং ক্রিকেটের একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের প্রদর্শন । দারুণ, টিম ইন্ডিয়া । জয় হিন্দ !"

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনন্দন- বিশ্বজয়ী সূর্যদের জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সিএবি প্রেসিডেন্ট লিখেছেন,"টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অভিনন্দন ভারতকে । খুবই শক্তিশালী দল । বড় খেলায় আরও ভালো করেছে । ভারতীয় ক্রিকেট এখন দুর্দান্ত জায়গায় । মহিলা চ্যাম্পিয়ন, অনূর্ধ্ব-19 চ্যাম্পিয়ন এবং এখন পুরুষ দলও টি-20 চ্যাম্পিয়ন ।"

