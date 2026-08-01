বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জেসমিনের ঘুষিতে ফের সোনা ভারতের, পোডিয়াম শীর্ষে প্রীতিও

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জেসমিনের ঘুষিতে ফের সোনা ভারতের, পোডিয়াম শীর্ষে প্রীতিও
বক্সিংয়ে ভারতের গোল্ডেন-ডাবল ৷ কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর্ণপদক জিতে পদক তালিকায় ছ'য়ে উঠে এল ভারত ৷
Published : August 1, 2026 at 4:16 PM IST
গ্লাসগো, 1 অগস্ট: দেশের 10 জন বক্সারের থেকে কমনওয়েলথ গেমসের দশমদিন স্বর্ণপদকের প্রত্যাশায় ভারতীয় দল ৷ এর মধ্যে দিনের প্রথম দু'টি বাউট থেকে জোড়া সোনা ঘরে তুলে নিল ভারত ৷ মেয়েদের 54 কেজি বিভাগে সোনা জিতে গ্লাসগো গেমসের দশমদিন শুভ সূচনা করেন প্রীতি পাওয়ার ৷ আধঘণ্টার মধ্যে দিনের দ্বিতীয় স্বর্ণপদকটি জিতে নেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জেসমিন লাম্বোরিয়া ৷ সবমিলিয়ে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর্ণপদক জিতে পদক তালিকায় ছ'য়ে উঠে এল ভারত ৷
কানাডার এসএস ডেলগাডো'কে 5-0 ব্যবধানে হারিয়ে চলতি গ্লাসগো গেমসে ভারতকে ষষ্ঠ স্বর্ণপদকটি এনে দেন প্রীতি ৷ 57 কেজি বিভাগে একই ব্যবধানে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড বক্সার মাইকেল ওয়ালশ'কে হারালেন বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন জেসমিন ৷ বক্সিংয়ের পাশাপাশি ট্রিপল-জাম্পেও জোড়া পদক এল ভারতের ঘরে ৷ সোনা জিততে না-পারলেও কনমওয়েলথ গেমস থেকে রুপো ও ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরছেন প্রবীণ চিত্রাভেল ও সিলভা প্রভু থিরুমারান ৷
কানাডা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এদিন শুরু থেকেই বাউটের নিয়ন্ত্রক ছিলেন প্রীতি ৷ ফুটওয়ার্ক এবং ট্য়াকটিক্যাল ডিসপ্লিনের মেলবন্ধনে ডেলগাডো'কে পিছনে ফেলেন তিনি ৷ গত এশিয়ান গেমসের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী প্রীতি এদিন রিং'য়ে আগ্রাসী অথচ নিয়ন্ত্রিত কৌশলে বাজিমাত করে যান ৷ বিচারকের রায়ে প্রীতির সহজ জয় নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশই ছিল না ৷ প্রীতির পথ ধরেই এরপর সোনা আনেন বিশ্বের পয়লা নম্বর জেসমিন ৷ এদিন ভারতীয় বক্সারের পাঞ্চে কুপোকাত ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ওয়ালশ ৷ প্রথম তিন মিনিটে এদিন প্রীতির মতোই কাউন্টার পাঞ্চিং'য়ে এগোনোর কৌশল নিয়েছিলেন এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারের অপেক্ষায় ছিলেন ৷
2022 বার্মিংহ্যাম গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী জেসমিন প্রথম রাউন্ড 3-2 ব্যবধানে জেতেন ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডে আক্রমণের গতি খানিক বাড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনও সুযোগই দেননি তিনি ৷ পাঁচ বিচারকের সকলেই দ্বিতীয় রাউন্ডে রায় দেন ভারতীয় বক্সারের পক্ষে ৷ 5-0 ব্যবধানে দ্বিতীয় রাউন্ড জয়ের পর তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডে মাথা কেবল ঠান্ডা রাখতে হত জেসমিন'কে ৷ সেটাই শেষমেশ করে শেষপর্যন্ত 5-0 ব্যবধানে জিতে বক্সিংয়ে দেশের দ্বিতীয় স্বর্ণপদকটি মুঠোয় পুরে নেন হরিয়ানা বক্সার ৷
এদিকে ট্রিপল জাম্পে যথাক্রমে প্রবীণ চিত্রাভেল ও সিলভা প্রভু থিরুমারান রুপো এবং ব্রোঞ্জ জিতলেন যথাক্রমে 16.58 মিটার এবং 16.52 মিটার লাফিয়ে ৷ পুরুষদের ট্রিপল-জাম্প ইভেন্টে সোনা জিতেছেন জামাইকার জর্ডান স্কট ৷ সোনাজয়ের পথে তিনি লাফালেন 16.72 মিটার ৷ ট্রিপল-জাম্পে পদক ধরে সাতটি সোনা-সহ 27টি পদক নিয়ে আপাতত পদক তালিকায় ছ'য়ে উঠে এসেছে ভারত ৷