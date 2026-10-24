প্রতীকার অপরাজিত সেঞ্চুরি, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে এগোল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা

প্রতীকার অপরাজিত সেঞ্চুরি, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে এগোল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা
বল হাতে উজ্জ্বল শ্রী চরণি ৷ চার উইকেট নিয়ে কেরিয়ার বেস্ট পারফরম্যান্স করলেন বাঁ-হাতি স্পিনার ৷
Published : October 24, 2026 at 9:47 AM IST
ভদোদারা, 24 অক্টোবর: তাঁর ক্যাপ্টেনসির আত্মপ্রকাশে টি-20 সিরিজে ভারত অতিথি দলকে ক্লিনস্যুইপ করেছে ৷ আর শুক্রবার অধিনায়িকা হিসেবে ওডিআই ফরম্য়াটের অভিষেকেও জয় কুড়িয়ে নিলেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ একবছর আগে বিশ্বজয়ের পর যা দ্বিতীয় ওডিআই সিরিজ ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের ৷ শ্রী চরণির কেরিয়ার বেস্ট বোলিং এবং ওপেনার প্রতীকা রাওয়ালের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে নয় উইকেটে হেলায় হারাল ভারত ৷ সেইসঙ্গে তিনম্য়াচের সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
ভদোদারায় টস জিতে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক নম্ভেলো সিবান্দা ৷ তবে ভারতীয় বোলারদের সামনে বিলাভড বিজা ছাড়া বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি অতিথি দলের আর কোনও ব্য়াটার ৷ ক্রান্তি গৌড়, শ্রী চরণিদের দাপটে 113 রানে পাঁচ উইকেট হারানোর পরেও বিজার ব্য়াটেই দু'শোর কাছাকাছি পৌঁছে যায় জিম্বাবোয়ের রান ৷ 92 বলে 62 রান করেন বিজা, মারেন পাঁচটি চার ৷ শেষ পর্যন্ত 49.5 ওভারে 197 রানে অলআউট হয়ে যায় সফরকারী দল ৷
ভারতের হয়ে সর্বাধিক 23 রানে চার উইকেট নেন শ্রী চরণি ৷ যা বাঁ-হাতি স্পিনারের কেরিয়ার-বেস্ট পারফরম্য়ান্স ৷ তিনটি মেডেনও সংগ্রহ করেন তিনি ৷ তিন উইকেট নেন পেসার ক্রান্তি গৌড় ৷ জোড়া উইকেট যায় স্পিনিং অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মার ঝুলিতে ৷ জবাবে ওপেনিং জুটিতে প্রতীকা রাওয়াল ও অধিনায়ক মন্ধনা 94 রান তুলে জয় মোটামুটি নিশ্চিত করে ফেলেন ৷ মন্ধনা 32 রানে আউট হলেও অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন প্রতীকা ও শেফালি বর্মা ৷ দু'জনে অবিভক্ত দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করেন 106 রান ৷
Shafali Verma with the winning runs ✅ #TeamIndia with an all-round show in Vadodara to lead the #INDvZIM ODI series 1⃣-0⃣ 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/rohw1JYI7e @mflone_ https://t.co/YouYllvtWB— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2026
28তম ওভারের প্রথম বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দলকে জেতান শেফালি ৷ তার ঠিক আগের বলেই অর্থাৎ, 27তম ওভারের অন্তিম ডেলিভারিতে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে কেরিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন ম্যাচের সেরা প্রতীকা ৷ 96 বলে ভারতীয় ওপেনারের অপরাজিত 100 রানের ইনিংস সাজানো 15টি বাউন্ডারিতে ৷ 33 বলে বিস্ফোরক 64 রানে অপরাজিত থাকেন শেফালি ৷ মারেন পাঁচটি চার ও চার ছক্কা ৷ 137 বল বাকি থাকতে এক উইকেট হারিয়ে 200 রান তুলে সিরিজে এগিয়ে যায় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷