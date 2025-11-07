'শাহী' হস্তক্ষেপে বদলাল পরিস্থিতি, শেষমেশ বিশ্বজয়ের স্মারক পেলেন প্রতীকা

'শাহী' হস্তক্ষেপে বদলাল পরিস্থিতি, শেষমেশ বিশ্বজয়ের স্মারক পেলেন প্রতীকা
বাংলাদেশ ম্য়াচে চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল প্রতীকাকে ৷ সেমিফাইনাল-ফাইনালে পরিবর্ত হিসেবে আসেন শেফালি বর্মা ৷
Published : November 7, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 নভেম্বর: ছয় ম্য়াচে সংগ্রহে 308 রান ৷ সদ্যসমাপ্ত মহিলা বিশ্বকাপে দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার তিনি ৷ অথচ দলের বাকিরা বিশ্বকাপ জয়ের পর স্মারক গলায় ঝোলালেও বঞ্চিত রয়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ অবশেষে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর হস্তক্ষেপে বদলাল চিত্রটা ৷ বিশ্বজয়ের প্রাপ্য স্মারক হাতে এল ভারতীয় ওপেনার প্রতীকা রাওয়ালের ৷
- ঘটনাটি ঠিক কী: গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফিল্ডিংয়ের সময় গোড়ালি এবং হাঁটুতে মারাত্মক চোট পান প্রতীকা ৷ টুর্নামেন্টের শেষ পর্ব থেকে ছিটকে যেতে হয় তাঁকে ৷ পরিবর্তে দলে জায়গা করে নেন শেফালি বর্মা ৷ যাঁর অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পায় ভারতের মেয়েরা ৷ চোটের কারণে ফাইনালের 15 সদস্যের দলে ছিলেন না প্রতীকা ৷ ফলত বিশ্বকাপ জয়ের পর দলের বাকি সতীর্থরা স্মারক গলায় ঝোলালেও সেই সুযোগ হয়নি প্রতীকার ৷ হুইলচেয়ারে বসে দলের সঙ্গে সেলিব্রেশনে অংশ নিলেও আক্ষেপ রয়ে গিয়েছিল তাঁর ৷
- শেষমেশ স্মারক হাতে পেলেন প্রতীকা: তবে দিনকয়েকের অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত প্রাপ্য স্মারক হাতে পেলেন ভারতীয় ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল ৷ বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার চেয়ারম্য়ান জয় শাহ নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রতীকার জন্য স্মারকের ব্যবস্থা করে দিতে ৷ সংবাদসংস্থা আইএএনএস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে কথা নিজেই জানিয়েছেন প্রতীকা ৷
- প্রতীকার অনুভূতি: স্মারক পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রতীকা ৷ আইএএনএসকে ভারতীয় ব্য়াটার বলেন, "অবশেষে আমি স্মারক হাতে পেয়েছি ৷ জয় শাহ স্যর আমার স্মারকের জন্য আইসিসি'কে অনুরোধ করেছিলেন ৷ তাঁর কারণেই আমি এটা শেষমেশ হাতে পেলাম ৷ তাই ধন্যবাদ তাঁকে ৷ ধন্যবাদ আমার সাপোর্ট স্টাফ এবং পুরো দলকে ৷ টিমের শরিক হওয়ায় ওরাই আমার জন্য এই স্মারকের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে ৷"
Meeting Hon’ble Prime Minister @narendramodi Ji was truly special. Thank you, sir, for recognising our journey and inspiring us to keep raising the bar 🇮🇳🏆 pic.twitter.com/QWY0XM5Uoo— Pratika Rawal (@RawalPratika) November 6, 2025
একটি সেঞ্চুরি এবং একটি হাফসেঞ্চুরি সহযোগে বিশ্বকাপের ছ'টি ইনিংসে প্রতীকার সংগ্রহে রয়েছে 308 রান ৷ স্মৃতি মন্ধনার (434) পর ভারতীয় হিসেবে দ্বিতীয় সর্বাধিক এবং সার্বিকভাবে টুর্নামেন্টের তৃতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার হয়েছেন প্রতীকা ৷ চোটের কারণে হুইলচেয়ারে চেপে কেবল সেলিব্রেশনে অংশগ্রহণ করাই নয় ৷ পরবর্তীতে কোচ, সতীর্থদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাতপর্বেও অংশ নিয়েছিলেন প্রতীকা ৷ নয়াদিল্লির বাসভবনে চোটগ্রস্ত ভারতীয় ব্য়াটারের হাতে মিষ্টি তুলে দিতে দেখা যায় খোদ প্রধানমন্ত্রীকে ৷ যে ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷