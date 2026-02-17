ETV Bharat / sports

প্রতীকার প্রত্যাবর্তন, অস্ট্রেলিয়া সফরে ওডিআই স্কোয়াডে যোগ দিচ্ছেন তারকা ব্যাটার

প্রাথমিকভাবে আগামী মাসে অজিদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট খেলার কথা ছিল প্রতীকার ৷

PRATIKA RAWAL
প্রতীকা রাওয়াল (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
মুম্বই, 17 ফেব্রুয়ারি: দারুণ খেলছিলেন বিশ্বকাপে ৷ কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে ফিল্ডিংয়ে সময় মারাত্মক চোট তাঁকে ছিটকে দিয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে ৷ বিশ্বজয়ের শেষ পর্বে একাদশের সাক্ষী থাকতে পারেননি তিনি ৷ সুস্থ হয়ে প্রায় চার মাস বাদে বাইশ গজে ফেরার অপেক্ষায় প্রতীকা রাওয়াল ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজের স্কোয়াডে যোগ করা হল বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানসংগ্রাহিকাকে ৷

গোড়ালির চোট সারিয়ে সুস্থ টপ-অর্ডার এই ব্য়াটারের বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে ৷ তাঁকে রেখে ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে স্কোয়াড ৷ যা টেস্ট স্কোয়াডে তাঁর মেডেন কল-আপও বটে ৷ আগামী 6-9 মার্চ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া একমাত্র টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে পারথে ৷ কিন্তু বোর্ডের সেন্টার অব এক্সেলেন্সে প্রয়োজনীয় রিহ্যাব সম্পূর্ণ করে তার আগেই ওডিআই সিরিজ খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করে নিলেন বছর পঁচিশের দিল্লি ক্রিকেটার ৷

এখনও পর্যন্ত 'উইমেন ইন ব্লু'র হয়ে 24টি ওডিআই ম্য়াচ খেলেছেন প্রতীকা ৷ যেখানে 50.45 গড়ে জোড়া সেঞ্চুরি-সহ তাঁর নামের পাশে রয়েছে 1,110 রান ৷ যা বেশ সপ্রতিভ ৷ শেষ পর্বে একাদশের শরিক না-হলেও গতবছর ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ে প্রতীকার অবদান ছিল অনস্বীকার্য ৷ বিশ্বকাপে ছয় ইনিংসে তাঁর ব্য়াট থেকে এসেছিল 308 রান ৷ যা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷

এর মধ্যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ভারতীয় দলকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্য়াচে সেঞ্চুরি করে জিতিয়েছিলেন প্রতীকা ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও মূল্যবান 75 রান এসেছিল তাঁর ব্যাটে ৷ কিন্তু গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে ফিল্ডিংয়ের সময় গোড়ালি মচকে যায় প্রতীকার ৷ হাঁটুতেও চোট পান তিনি ৷ পরিবর্তে দলে জায়গা করে নেওয়া শেফালি বর্মা ফাইনালে 87 রান করে ম্যাচের সেরা হন ৷ পরবর্তীতে ডব্লিউপিএলে ইউপি ওয়ারিয়র্সে অন্তর্ভুক্ত হলেও চোটের কারণে একটিও ম্য়াচ খেলা হয়নি প্রতীকার ৷

এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিন ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলছে ভারতীয় মহিলা দল ৷ প্রথম ম্য়াচ জিতে সিরিজে লিডও নিয়েছে তারা ৷ আগামী 19 ফেব্রুয়ারি ও 21 ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ ৷ এরপর 24 ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওডিআই সিরিজ ৷ যা বিশ্বজয়ের পর প্রথম ওডিআই সিরিজ বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৷

  • একনজরে অস্ট্রেলিয়া সফরে ওডিআই স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মন্ধনা, শেফালি বর্মা, রেণুকা সিং ঠাকুর, শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, স্নেহ রানা, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), উমা ছেত্রী (উইকেটরক্ষক), কাশ্বী গৌতম, আমনজোৎ কৌর, জেমিমা রড্রিগেজ, হার্লিন দেওল ও প্রতীকা রাওয়াল ৷

