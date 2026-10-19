কমিটিতে এলেন পাওয়ার, অভিজ্ঞতার নিরিখে বোর্ডের নয়া প্রধান নির্বাচক ওঝা-ই

কমিটিতে এলেন পাওয়ার, অভিজ্ঞতার নিরিখে বোর্ডের নয়া প্রধান নির্বাচক ওঝা-ই
আগরকর দায়িত্ব ছাড়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন মুখ্য নির্বাচক হিসেবে ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ড সফরের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন ওঝা ৷
Published : October 19, 2026 at 4:27 PM IST
মুম্বই, 19 অক্টোবর: অজিত আগরকরের জুতোয় পা গলিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক কমিটির নয়া চেয়ারম্য়ান পদে কে বসবেন ? বিষয়টি নিয়ে গত কয়েকদিন চর্চার শেষ ছিল না ৷ শেষমেশ জল্পনার অবসান ৷ আগরকর দায়িত্ব ছাড়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে দায়িত্ব সামলানো প্রজ্ঞান ওঝাকেই মুখ্য নির্বাচক পদে বসাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
মুম্বইকর অজিত আগরকরের পরবর্তী সময় বিসিসিআইয়ের মুখ্য নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন প্রাক্তন স্টাম্পার-ব্য়াটার পার্থিব প্য়াটেল ৷ কিন্তু সেই পদের জন্য বরাদ্দ করা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে আবেদনই করেননি গুজরাতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ৷ তাই আগরকর দায়িত্ব ছাড়ায় অন্তর্বর্তী মুখ্য নির্বাচক হিসেবে প্রজ্ঞান ওঝা নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য তিনটি ভিন্ন ফরম্যাটের স্কোয়াড ঘোষণা করলেও পাকাপাকিভাবে দায়িত্ব কে নেবেন, তা নিয়ে জল্পনা জারি ছিল ৷ অন্যদিকে আগরকরের বিকল্প হিসেবে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি বোর্ডকে বাছতেই হত ৷ আর সেই পরিবর্ত খুঁজতেই হিমশিম খেতে হচ্ছিল বিসিসিআইকে ৷
শেষপর্যন্ত সোমবার প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচক আগরকরের পরিবর্ত হিসেবে কমিটিতে জায়গা পেলেন 31টি ওয়ান-ডে খেলা প্রাক্তন স্পিনিং অলরাউন্ডার রমেশ পাওয়ার ৷ কিন্তু পাঁচ সদস্যের কমিটিতে অভিজ্ঞতার নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে থাকায় বোর্ডের নতুন মুখ্য নির্বাচক হলেন প্রজ্ঞান ওঝা ৷ নির্বাচক কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন শিবসুন্দর দাস, রুদ্রপ্রতাপ সিং এবং অজয় রাত্রা ৷ পাঁচজনের মধ্যে সর্বাধিক 24টি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রাক্তন বাঁ-হাতি স্পিনার ওঝার ঝুলিতে ৷ আর সে কারণেই নির্বাচক কমিটির নয়া চেয়ারম্যান পদে বসলেন হায়দরাবাদের প্রাক্তন ক্রিকেটার ৷
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
সোমবার বিকেলে এক ঘোষণায় নয়া মুখ্য নির্বাচক হিসেবে প্রজ্ঞান ওঝা ও কমিটির নতুন সদস্য হিসেবে রমেশ পাওয়ারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বিসিসিআইয়ের তরফে ৷ পাশাপাশি পূর্বতন চেয়ারম্য়ান অজিত আগরকরের নানা সাফল্যকেও কুর্নিশ জানানো হয়েছে বোর্ডের তরফে ৷ উল্লেখ্য, জাতীয় দলের প্রাক্তন জোরে বোলার আগরকরের মুখ্য নির্বাচক হিসেবে মেয়াদকালে ভারতীয় দল তিনটি আইসিসি ট্রফি জিতেছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে জোড়া টি-20 বিশ্বকাপ ও একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ৷ এছাড়া টানা দু'বার এশিয়া কাপ এবং এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের নজিরও রয়েছে ৷
এদিকে বোর্ডের নয়া মুখ্য নির্বাচক প্রজ্ঞান ওঝা ভারতীয় জার্সিতে 24টি টেস্টের পাশাপাশি 18টি ওডিআই এবং ছ'টি টি-20 ম্য়াচও খেলেছেন ৷ সবমিলিয়ে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 144টি আন্তর্জাতিক উইকেট ৷ এর মধ্যে লাল-বলের ক্রিকেটে সাতবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন তিনি ৷ 2008 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ওঝা ৷