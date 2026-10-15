আগরকরের বিকল্প খুঁজতে হিমশিম বোর্ড, অন্তর্বর্তী হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে পারেন ওঝা

আগরকরের বিকল্প খুঁজতে হিমশিম বোর্ড, অন্তর্বর্তী হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে পারেন ওঝা
বোর্ডের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে থাকলেও আবেদনের রাস্তাতেই হাঁটেননি পার্থিব প্য়াটেল ৷
Published : October 15, 2026 at 5:12 PM IST
মুম্বই, 15 অক্টোবর: অজিত আগরকরের উত্তরাধিকার হিসেবে বিসিসিআই-এর নির্বাচক কমিটির নয়া চেয়ারম্যান কে হবেন ? ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজের মাঝপথে এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেটে ৷ অজিত আগরকর যেহেতু নির্বাচক কমিটিতে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন, তাই পরিবর্ত হিসেবে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিকেই বেছে নিতে হবে বিসিসিআইকে ৷ বুধবার ছিল নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান পদে আবেদনের শেষ দিন ৷ কিন্তু তা পেরিয়ে গেলেও কোনও পরবর্তী চেয়ারম্য়ানের নাম ঘিরে কোনও স্বচ্ছতা সামনে আসেনি ৷
পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে বোর্ডের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন পার্থিব প্য়াটেল ৷ যাঁর ঝুলিতে রয়েছে 25টি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা ৷ কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি নাকি আবেদনের রাস্তাতেই হাঁটেননি, এমনটাই টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে ৷ তাহলে এখন কী হবে ? রিপোর্টে প্রকাশ, যেহেতু পার্থিব প্য়াটেল দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তাই আপাতত দলের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বড় ভূমিকা নেবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ ৷ যিনি বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷
অর্থাৎ, যা পরিস্থিতি তাতে অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্য়ান হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন 24টি টেস্ট খেলা প্রজ্ঞান ওঝা ৷ সেক্ষেত্রে আগামী বছর বিশ্বকাপ পর্যন্ত লক্ষ্মণ এবং ওঝার উপরেই বোর্ড দল নির্বাচনের সম্পূর্ণ দায়ভার ছাড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ এ ব্য়াপারে বিসিসিআইয়ের এক সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছে, "বিশ্বকাপ পর্যন্ত আগরকরের উপর ভরসা রাখতে চেয়েছিল বিসিসিআই ৷ কিন্তু প্রত্য়াশা অনুযায়ী সবকিছু এগোয়নি ৷ বর্তমানে নির্বাচক কমিটির নয়া চেয়ারম্য়ান পদে কেউ বসলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতে পারে ৷ তাই বিশ্বকাপ পর্যন্ত এমনই চলতে পারে ৷"
এমনকী নির্বাচক কমিটির নয়া চেয়ারম্য়ান বাছতে বাজেট বৃদ্ধিতেও বোর্ড রাজি আছে বলে টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে প্রকাশ ৷ পাশাপাশি রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে প্রায় একশো টেস্ট খেলা দুই প্রাক্তনীর শরণাপন্নও ইতিমধ্যে হয়েছে বোর্ড ৷ কিন্তু প্রস্তাব ফিরিয়েছেন তাঁরা ৷ সবমিলিয়ে দেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান বোর্ডের নয়া মুখ্য নির্বাচকের নাম জানতে ৷