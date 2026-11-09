প্রফুল্লের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেডারেশনের নয়া সভাপতির দৌড়ে অরবিন্দ, চর্চায় প্রাক্তন ক্রিকেট প্রশাসকও

প্রফুল্লের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেডারেশনের নয়া সভাপতির দৌড়ে অরবিন্দ, চর্চায় প্রাক্তন ক্রিকেট প্রশাসকও
সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অন্দরে প্রশাসনিক নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু ৷ শাসক এবং বিরোধী গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে ঘুঁটি সাজাচ্ছে।
Published : November 9, 2026 at 9:02 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: আগামী 20 ডিসেম্বর সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচন। তবে এবার ফেডারেশনের ভোটের পরিস্থিতি আলাদা ৷ কারণ কেন্দ্রের শাসক দল এবারের নির্বাচন নিয়ে মাথা গলাতে অনাগ্রহী ৷ ফলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবের কাজটা কঠিন ৷ পরিস্থিতি এমন যে, রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলি চার বছরের জন্য নিজেদের মতো করে প্রেসিডেন্ট বেছে নিতে পারবে ৷ ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল ইতিমধ্যেই নির্বাচনী আসরে নেমে পড়েছেন ৷
ভারতীয় ফুটবলমহলে এই মুহূর্তে যা কানাঘুষো তাতে প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন উত্তরপ্রদেশ ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ মেনন ও অনুরাগ ঠাকুর ৷ এই তিনের মেলবন্ধনে ভারতীয় ফুটবল প্রশাসনে সমস্যার জটিলতা হয়তো দূর হতে চলেছে ৷ এই মুহূর্তে 26 কোটি টাকা দেনায় ডুবে ফেডারেশন ৷ পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচ আয়োজনের ফলে ফেডারেশনের হাঁড়ির বেহাল অবস্থা সামনে এসেছে ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আর্থিক দায় নিয়ে ফেডারেশনের হাল ফেরানো সহজ নয় ৷ কীভাবে তা মেটানো হবে, তার উত্তর দিনকয়েক আগে ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায় মেলেনি ৷ ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে সমস্যা মেটানোর প্রস্তাব বর্তমান ফেডারেশন সভাপতি রাখলেও তা পাশ হয়নি ৷
এমতাবস্থায় ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিরক্ত হয়ে বেশ কিছু রাজ্য সংস্থা যোগাযোগ করেছে প্রফুল্ল প্যাটেলের সঙ্গে ৷ প্রাথমিকভাবে অন্তরালে থাকার কথা ভাবলেও রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলির ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রাক্তন সভাপতি ৷ ভারতীয় ফুটবল বিনিয়োগ খরায় ভুগছে ৷ একাধিক কর্পোরেট সংস্থা ভারতীয় ফুটবল থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ৷ টাটা গোষ্ঠীর অধীনস্ত জামশেদপুর এফসি ভারতীয় ফুটবলে তাদের পথচলা শেষ করেছে ৷ আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হলেও ইস্টবেঙ্গলে নেই কোনও লগ্নিকারী সংস্থা ৷ ভারতের ফুটবলে ভবিষ্যতের ছবিটা স্পষ্ট নয় বলে মুখ ঘুরিয়েছে পুরনো লগ্নিকারী সংস্থা ইমামি ৷ সবমিলিয়ে চরম আর্থিক সমস্যায় ভারতীয় ফুটবল ৷ আর এই সব কারণেই ক্লাবগুলো একজোট হয়ে হাল খোঁজার চেষ্টায় এবং সেই চেষ্টায় তাদের ভরসার মুখ মিঃ প্যাটেল ৷
এর আগে আইএসএলের জট খুলতে ক্লাবগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি ৷ এবার ভারতীয় ফুটবলের হাল ফেরানোর চেষ্টায় প্রফুল্ল প্য়াটেল ৷ সভাপতি পদে তিনি মনোনয়ন পেশ করবেন কি না, তা স্পষ্ট নয় ৷ এরইমধ্যে নয়া সভাপতি হিসেবে ভাসছে উত্তরপ্রদেশ ফুটবল সংস্থার সভাপতি তথা বিজেপি নেতা অরবিন্দ মেননের নাম ৷ যদিও ফুটবল প্রশাসনের তাঁর অভিজ্ঞতা কম, তবে ইতিমধ্যে প্রফুল্ল প্যাটেলের সঙ্গে অরবিন্দ মেননের একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে বলেই খবর ৷ আরেকজনের নাম নিয়েও চলচে জোর চর্চা ৷ তিনি অনুরাগ ঠাকুর ৷ যদিও তিনি ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে পরিচিত ৷ তবে এবার ফুটবল প্রশাসনে তাঁকে হাত পাকাতে দেখা গেলে অবাকের কিছু থাকবে না ৷
হাত গুটিয়ে বসে নেই শাসক দল ৷ কল্যাণ চৌবেও তাঁর মতো করে বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছেন ৷ এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন একটা বড় ভূমিকা নেবে নির্বাচনে ৷ সেটা কোনদিকে যায়, এখন সেটাই দেখার ৷