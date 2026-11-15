রোনাল্ডো যুগ-পরবর্তী প্রথম ম্য়াচে ঘরের মাঠে লজ্জার হার পর্তুগালের

রোনাল্ডো যুগ-পরবর্তী প্রথম ম্য়াচে ঘরের মাঠে লজ্জার হার পর্তুগালের
শেষবার দেশের মাটিতে পর্তুগাল চার গোল হজম করেছিল 2010 সালে ৷ যদিও সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচ 4-4 গোলে ড্র করেছিল তারা ৷
Published : November 15, 2026 at 2:44 PM IST
লিসবন, 15 নভেম্বর: দিনদশেক আগে সোশাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন ভিডিয়োবার্তায় আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ সিআর সেভেন তাঁর মুকুট নামিয়ে রাখায় শনিবার ঘরের মাঠে নেশনস লিগের ম্য়াচে তাঁকে পাওয়ার কোনও প্রশ্ন ছিল না ৷ কিন্তু ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ম্য়াচে ভালো ফলাফল করে কিংবদন্তিকে ফেয়ারওয়েল জানাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন সতীর্থরা ৷ কিন্তু তাতে জল ঢালল ডেনমার্ক ৷ নেশনস লিগের ম্য়াচে পর্তুগালকে এদিন 4-1 গোলে হারিয়ে দিল তারা ৷
শেষবার দেশের মাটিতে পর্তুগাল চার গোল হজম করেছিল 2010 সালে ৷ যদিও সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচ 4-4 গোলে ড্র করেছিল তারা ৷ আর শনিবারের ফলাফল দেশের মাটিতে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচে রোনাল্ডোর দেশের সবচেয়ে লজ্জাজনক হার ৷ যা ঘটল রোনাল্ডো অধ্য়ায়ের পরিসমাপ্তির ঠিক পরেই ৷ ব্রাগা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ডেনমার্কের হয়ে এদিন জোড়া গোল রাসমুস হজলুন্ডের ৷ বাকি গোলগুলি করলেন পিয়ের হজবার্গ এবং জোয়াকিম অ্যান্ডারসন ৷ আর সংযুক্তি সময়ে পর্তুগালের হয়ে সান্ত্বনাসূচক একমাত্র গোলটি বার্নার্দো সিলভার ৷
সর্বকালের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোলদাতা ক্রিশ্চিয়ানোর পর্তুগিজ ফুটবলে অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে এদিন তাঁর অবসর উদযাপনের যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল ৷ পর্তুগালের সকল ফুটবলার এদিন প্রাক্তনীর আইকনিক সাত নম্বর পরে মাঠে নেমেছিলেন ৷ কিন্তু মাঠের ফলাফলে সেই উদযাপন দীর্ঘস্থায়ী হল না ৷ 43 মিনিটে হজবার্গের করা পেনাল্টি থেকে গোলে এদিন প্রথমার্ধে এগিয়ে ছিল সফরকারী ডেনমার্ক দল ৷
Eternamente gratos por tudo. 🥹🐐 @Cristiano https://t.co/5g8LGQYSEz— Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026
ড্য়ানিশরা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান 3-0 করে নেয় হজলুন্ডের জোড়া স্ট্রাইকে ৷ 50 মিনিটে মাইকেল ডামসগার্ডের সেন্টার ধরে জোরালো ভলিতে 2-0 করেন নাপোলি স্ট্রাইকার ৷ সাত মিনিটে বাদে দলের তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি তাঁরই ৷ 75 মিনিটে 4-0 করেন অ্যান্ডারসন ৷ সংযুক্তি সময়ে বার্নার্দো সিলভার গোলও ঘরের মাঠে সবচেয়ে লজ্জাজনক হার থেকে বাঁচাতে পারেনি জর্জ জেসুসের দলকে ৷ যদিও এই হারের পরেও নেশনস লিগে গ্রুপ-ডি'র শীর্ষে পর্তুগাল ৷ পাঁচ ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে আগেই শেষ আট নিশ্চিত করেছে দু'বারের নেশনস লিগ জয়ীরা ৷ পর্তুগালকে হারিয়ে নয় পয়েন্ট সংগ্রহ করে দু'য়ে উঠে এল ড্য়ানিশরা ৷