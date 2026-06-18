নিষ্প্রভ রোনাল্ডো, পর্তুগালকে রুখে বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্ট ঘরে তুলল কঙ্গো

নিষ্প্রভ রোনাল্ডো, পর্তুগালকে রুখে বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্ট ঘরে তুলল কঙ্গো
1974 সালের পর প্রথম বিশ্বকাপ আবির্ভাবের শুরুতে মুগ্ধ করল কঙ্গো ৷ পর্তুগালকে রুখে অঘটন ঘটাল মধ্য আফ্রিকার দেশটি ৷
Published : June 18, 2026 at 9:29 AM IST
হাউস্টন, 18 জুন: পাঁচ দশকেরও বেশি সময় বাদে ফুটবলের মহামঞ্চে প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় রাখল কঙ্গো ৷ পর্তুগালের মতো ইউরোপের মহা শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে কুঁকড়ে থাকা নয় ৷ বরং চোখে চোখ রেখে লড়ল মধ্য আফ্রিকার দেশটি ৷ শুধুই কি লড়াই ? 52 বছর বাদে বিশ্বকাপ আবির্ভাবে ইতিহাস গড়ল তারা ৷ পর্তুগালকে রুখে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম পয়েন্ট অর্জন করল কঙ্গো ৷
হাউস্টনে এদিন পর্তুগাল বনাম কঙ্গো ম্যাচ শেষ হল 1-1 গোলে ৷ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, নুনো মেন্ডেস, জোয়াও নেভেসদের নিয়ে তৈরি তারকাখচিত পর্তুগালকে অনেকে এবার বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার বলছেন ৷ কিন্তু প্রথম ম্যাচে পর্তুগালের পারফরম্যান্স বলছে অন্য কথা ৷ ম্যাচের শুরুতে গোল তুলে নেওয়ার পর ম্যাচ থেকে এদিন হারিয়ে গেল 2016 ইউরোজয়ী, জোড়া নেশনস লিগের বিজেতারা ৷
লিয়োনেল মেসির পর বুধবার এদিন গ্রহের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে মাঠে নামলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ কিন্তু পারফরম্যান্সের নিরিখে লিও'র পাশে ক্রিশ্চিয়ানোকে মেলানো দায় ৷ সারা ম্যাচে এদিন দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হল 'সিআর সেভেন'কে ৷ দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া সুযোগ তাঁর কাছে এলেও রোনাল্ডো তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ ৷ অথচ ম্যাচের শুরুতে এদিন কঙ্গো রক্ষণ নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার আগেই গোল তুলে নেয় পর্তুগাল ৷ মনে হচ্ছিল ব়্যাংকিংয়ে অনেকটা পিছিয়ে থাকা কঙ্গোকে নিয়ে বুঝি ছেলেখেলা করবে তারা ৷ কিন্তু বাস্তবে তা হল কই ৷
ছ'মিনিটের মাথায় পেদ্রো নেতো'র বামপ্রান্তিক ক্রস থেকে লাফিয়ে হেড করে পর্তুগালকে লিড এনে দেন নেভেস ৷ এরপর রোনাল্ডোর খোলস ছেড়ে বেরনোর প্রতীক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷ উল্লেখ্য, এদিন 41 বছর 132 দিন বয়সে বিশ্বকাপে নামলেন সিআর সেভেন ৷ যা তাঁর নামের সঙ্গে বিশ্বকাপের সবচেয়ে প্রবীণ আউটফিল্ড ফুটবলারের তকমা জুড়ে দিল ৷ সে যাইহোক, গোল খেয়ে এদিন ম্যাচের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে কঙ্গো ৷ রোনাল্ডোর মঞ্চে আলো ছড়ান ইয়োয়ানে উইসা ৷
It all ends square 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
চোটের কারণে ক্লাব ফুটবলে গত মরশুম তাঁর সংক্ষিপ্ত হলেও দ্বিতীয়ার্ধে নিউক্যাসল ফরোয়ার্ডের গোলেই পর্তুগালকে রুখে বিশ্বকাপের প্রথম পয়েন্ট অর্জন করে নিল কঙ্গো ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে গোল করে যান বক্সে অরক্ষিত অবস্থায় থাকা উইসা ৷ যা বিশ্বকাপে আফ্রিকার দেশটির প্রথম গোলও বটে ৷
Une tête magique de #Yoan_Wissa 🇨🇩♥️♥️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8GCQyHcyao— Jkk to day (@JOpposants) June 18, 2026
সদ্য রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া মিডফিল্ডার বার্নার্দো সিলভাকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তুলে নেন পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজ ৷ তবে গোলের আশায় পুরো নব্বই মিনিট রেখে দেন আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বাধিক স্কোরার রোনাল্ডোকে ৷ কিন্তু তা কাজে আসেনি ৷ উল্টে কঙ্গো স্ট্রাইকার সেড্রিক এমবুকু'র একটি শট পোস্টে প্রতিহত হয় ৷ ক্লোজ-রেঞ্জ থেকে দু'বার গোলের মত জায়গায় পৌঁছলেও নিরাশ করেন রোনাল্ডো ৷
শেষপর্যন্ত ম্যাচ অমীমাংসিত রেখেই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করে পর্তুগাল ৷ আগামী 23 জুন নবাগত উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে তারা ৷ ছ'টি ভিন্ন বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর গোলের অপেক্ষা কি পূরণ হবে সেই ম্যাচে ? অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷