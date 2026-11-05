আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর
Cristiano Ronaldo retirement : '7 নম্বর জার্সি ফিরিয়ে দেওয়ার দিন এসেছে' ৷
Published : November 5, 2026 at 4:55 PM IST
লিসবন, 5 নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন পর্তুগালের ফুটবল আইকন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে পাঁচ মিনিটের ভিডিওয় বিশ্ব কাঁপানো এই স্ট্রাইকার অবসরের সিদ্ধান্ত জানান।
সম্প্রতি জাতীয় দলের ম্যানেজার জর্জ জেসুসের সঙ্গে মনোমালিন্যের পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক চর্চা শুরু হয়েছে ৷ চলতি বছরে উয়েফা নেশনস লিগের অভিযানের মাঝপথেই রোনাল্ডো ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান। তা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি ৷
Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026
এদিন সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে ভিডিওয় আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন রোনাল্ডো ৷
'7 নম্বর জার্সি ফিরিয়ে দেওয়ার দিন এসেছে'
ভিডিওয় রোনাল্ডো বলেছেন, নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ম্যাচের মরশুম শেষ হওয়ার পর তিনি পর্তুগাল জাতীয় ফুটবল দলকে 7 নম্বর জার্সিটি ফিরিয়ে দেবেন। এই জার্সি গায়ে চাপানো এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়ার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
রোনাল্ডো বলেন, "পর্তুগিজ জনগণের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, জাতীয় দলের 7 নম্বর জার্সিটি ফিরিয়ে দেওয়ার দিন আজ চলে এসেছে। কখনই মনে করিনি এটি শুধু আমার ৷ গত 23 বছর ধরে এই জার্সি পরা, সম্মান রক্ষা করা এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্টেডিয়ামে দেশের নাম উজ্বল করার অনন্য সুযোগ ও দায়িত্ব পেয়েছিলাম।" রোনাল্ডো তাঁর ভিডিওর ক্যাপশনে লেখেন, "পর্তুগাল সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকবে।"
রোনাল্ডো পর্তুগালের হয়ে 234টি ম্যাচে 146টি গোল করেছেন। আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং আন্তর্জাতিক গোল-উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সর্বকালের সেরা রেকর্ডটি দখলে রেখেছেন। তাঁর ফুটবল কেরিয়ার ছয়টি বিশ্বকাপ জুড়ে বিস্তৃত এবং এর মধ্যে একটি ইউরোপীয় খেতাবও রয়েছে।