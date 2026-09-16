সিএবি'তে পুলিশ ! বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের সম্ভাবনা ক্ষীণ
CAB Annual Meeting: ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট স্পোর্টস ক্লাব অভিযোগ করেছে মনোনয়নপত্রে কারচুপির হচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ময়দান থানার পুলিশ সিএবি তে আসে।
Published : September 16, 2026 at 1:25 AM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: সময় যত এগিয়ে আসছে সিএবি'র নির্বাচনের আশাও কমে আসছে তত। বুধবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা। কিন্তু মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত শাসক বা বিরোধী কোনও পক্ষই মনোনয়ন জমা দেয়নি।
এরইমধ্যে এদিন দুপুরে পুলিশ এসেছিল সিএবি-তে। উদ্দেশ্য মনোনয়নপত্রে কারচুপির অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা। দ্বিতীয় ডিভিশনের দল ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট স্পোর্টস ক্লাব অভিযোগ করেছে মনোনয়নপত্রে কারচুপির হচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ময়দান থানার পুলিশ সিএবি-তে আসে। এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে অভিযোগের সারবত্তা খতিয়ে দেখে। বেশ খানিকক্ষণ পর সিএবি থেকে বেরিয়ে যান তদন্তকারীরা ।
নির্বাচনের সম্ভবনা
পরিস্থিতি যা তাতে সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই কমছে। এই সম্ভাবনা কমার অন্যতম কারণ নাকি রাজ্য় প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে আসা একটি ফোন। ফোন এবং তাতে নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দেশের কথা সিএবির এক প্রথম সারির কর্তা স্বীকার করেছেন। এর আগে সোমবার ছটি জেলা থেকে সিএবির সভা আপাতত না করার জন্য করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল । মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আট। অর্থাৎ আরও দুটি জেলা একই আর্জি জানিয়ে ইলেক্টোরাল অফিসার সুশান্ত উপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে। মোট আটটি জেলার চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন তিনি।
24 সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন শেষ পর্যন্ত না হয় তাহলে সচিব যুগ্ম সচিবের পদ খালি থাকবে। অ্যাপেক্স কমিটির এক সদস্যের পদও থাকবে খালি। এই অবস্থায় কোনও জটিলতা কি তৈরি হতে পারে ? সিএবি সূত্র বলছে সেই সমস্যা নেই। সেক্ষেত্রে সিএবি সভাপতি কোষাধ্যক্ষ এবং সহসভাপতিকে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে।
সবমিলিয়ে সিএবির ইতিহাসে নির্বাচন ঘিরে এই ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হতে এর আগে বিশেষ দেখা যায়নি। পুলিশ এসে খতিয়ে দেখছে এরকম নজিরও নেই। বিরোধী পক্ষ লোধা আইন মেনে অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত নিয়ম মেনে নির্বাচন করার জন্য জোর দিচ্ছে। সিএবি তার নিজস্ব নিয়মে করতে চায়। তবে স্পোর্টস বিল বা ক্রীড়া নীতি নিয়েও ছবিটা বুঝে নিতে চাইছে তারা। ফলে শাসক এবং বিরোধী পক্ষের টানাপোড়েন পৌঁছেছে এক অন্য। মাত্রায়।
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