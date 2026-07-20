বিশ্বজয়ী দলকে ধন্যবাদ স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর, কোচ বললেন;'আগেই জিততে পারতাম'

বিশ্বজয়ী দলকে ধন্যবাদ স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর, কোচ বললেন;'আগেই জিততে পারতাম'
সোশাল মিডিয়ায় ইয়ামাল'দের অভিনন্দনে ভরিয়ে দিলেন স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ ৷ কী লিখলেন তিনি ?
Published : July 20, 2026 at 9:57 AM IST
নিউ জার্সি, 20 জুলাই: ফাইনালে একপেশে জয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা ৷ গতবারের চ্য়াম্পিয়ন আর্জেন্তিনাকে হারিয়ে ফের বিশ্বকাপ খেতাব পুনরুদ্ধার করে অভিনন্দনের বন্য়ায় ভাসছে স্পেনের জাতীয় দল ৷ ব্যক্তিগত স্তরেও খেতাব ঝুলিতে ভরেছেন স্প্য়ানিশ ফুটবলাররা ৷ বিশ্বকাপের সেরা প্লেয়ার হিসেবে গোল্ডেন বল জিতে নিয়েছেন স্পেন অধিনায়ক রদ্রি, গোল্ডেন গ্লাভ গিয়েছে উনাই সিমোনের ঝুলিতে ৷ সেরা তরুণ ফুটবলারের সম্মান পেয়েছেন স্পেনের বছর উনিশের ডিফেন্ডার পাও কুবার্সি ৷ আর বিশ্বজয়ের পর 'লা-রোজা'কে অভিনন্দন জানাতে কালবিলম্ব করলেন না সেদেশের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্য়াঞ্চেজ-ও ৷
সোমবার ইয়ামাল-কুকুরেয়া'দের বিশ্বজয়ের পোস্টার শেয়ার করে দেশের প্রধানমন্ত্রী এক্সে লেখেন, "আমরা বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন ৷ বিরাট কৃতিত্বের জন্য জাতীয় দলকে ধন্যবাদ ৷" একপেশে ম্য়াচে এদিন আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম রেখেছিল স্পেন ৷ আর্জেন্তিনার অবস্থা এমনই যে সারা ম্য়াচে গোলে কোনও শটই তারা নিতে পারেনি ৷ 106 মিনিটে স্পেনের জয়সূচক গোলটি সুপার-সাব ফেরান তোরেসের ৷ পঞ্চম ফুটবলার হিসেবে পরিবর্ত নেমে বিশ্বকাপ ফাইনালে গোলের নজির গড়লেন তিনি ৷ বার্সা ফরোয়ার্ডের গোলেই দ্বিতীয় খেতাব নিশ্চিত করে 'লা-রোজা' ৷
এদিকে খেতাব জিতে স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েঁতে জানালেন, অনেক আগেই তাঁর ছেলেরা ম্য়াচটি মুঠোয় পুরে নিতে পারত ৷ কিন্তু সেটা না-হওয়ায় বিপক্ষ গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজের প্রশংসা করেন স্পেনের বিশ্বজয়ের নেপথ্য কারিগর ৷
¡¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! 🇪🇸— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 19, 2026
¡Enorme nuestra Selección!
Gracias, equipo. https://t.co/COdzwptze2
ফুয়েঁতে বলেন, "এরা ফুটবলের এমন এক প্রজন্ম যাঁরা স্পেনের গর্ব ৷ আমরা একত্রে শক্তিশালী ৷" তিনি আরও বলেন, "আমার মনে হয় ম্য়াচটা আরও আগে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ৷ ডিবু'র (মার্তিনেজ) দুর্দান্ত সব সেভ আমাদের গোল পাওয়ার অপেক্ষা বাড়িয়েছিল ৷ কিন্তু এটা বিশ্বকাপ ফাইনাল ৷ এখানে দশজনে খেললে দিনের শেষে তোমায় ভুগতে হবেই ৷" উল্লেখ্য, 93 মিনিটে (90+3) এদিন জোড়া হলুদ-কার্ড অর্থাৎ, লাল-কার্ড দেখে এদিন মাঠ ছাড়তে হয় আর্জেন্তিনার এঞ্জো ফার্নান্দেজকে ৷