বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী, মোদিকে বিশেষ জার্সি দিল টিম ইন্ডিয়া
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 7, লোক কল্যাণ মার্গে তাঁর বাসভবনে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে দেখা করলেন। সংবর্ধনা দেওয়া হল হরমনপ্রীতদের।
Published : November 5, 2025 at 10:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে ভারতীয় মহিলা বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড়দের তাদের ঐতিহাসিক জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান এবং টুর্নামেন্টে টানা তিনটি পরাজয়ের পর দলের অসাধারণ প্রত্যাবর্তনের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, দলটি কেবল মাঠেই নয়, সমগ্র জাতির হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর 2017 সালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা স্মরণ করেন ৷ কিন্তু সেবার ট্রফি ছাড়াই ঘরে ফিরতে হয়েছিল তাঁদের। হরমনপ্রীত হেসে বলেন, "এখন যেহেতু আমাদের কাছে ট্রফি আছে, আমরা বারবার তাঁর (প্রধানমন্ত্রীর) সঙ্গে দেখা করতে চাই।"
স্মৃতি মান্ধানা বলেন, প্রধানমন্ত্রী সর্বদা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আজ, মেয়েরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর পিছনে প্রধানমন্ত্রী মোদির অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা বলেন যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেন যে, 2017 সালে, প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন কঠোর পরিশ্রম করতে থাকো, একদিন স্বপ্ন অবশ্যই সত্যি হবে। আজ, সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কথোপকথনের সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদি দীপ্তি শর্মার 'জয় শ্রী রাম' ইনস্টাগ্রাম পোস্ট এবং তার হাতে ভগবান হনুমানের ট্যাটুর কথাও উল্লেখ করেন। দীপ্তি বলেন যে এটি তাঁকে "শক্তি এবং অনুপ্রেরণা" দেয়।
এই বিশেষ বৈঠকে, প্রধানমন্ত্রী মোদি ক্রীড়াবিদদের, বিশেষ করে সারা দেশের মেয়েদের মধ্যে 'ফিট ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে প্রচার করার আহ্বান জানান। তিনি ক্রমবর্ধমান স্থূলতার সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে ফিট থাকা সফল হওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন 'ওমেন ইন ব্লু' হরমনপ্রীতেরা। বিশ্বকাপের ট্রফি মোদির হাতে তুলে দেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবিও তোলেন হরমনপ্রীতেরা। সব ক্রিকেটারের সই করা একটি জার্সিও প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন হরমনপ্রীত। 2023 সালে আমেদাবাদে পুরুষদের বিশ্বকাপ ফাইনালে মাঠে গিয়েছিলেন মোদি। কিন্তু, মহিলাদের বিশ্বকাপের ফাইনালে তিনি যাননি। ভারত মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার পর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে ডেকে ক্রিকেটারদের সংবর্ধনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।