'তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে', কবাডিতে মেয়েদের বিশ্বজয়ে অভিনন্দন-বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

'তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে', কবাডিতে মেয়েদের বিশ্বজয়ে অভিনন্দন-বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে খেতাব জিতে নিল দেশের মেয়েরা ৷
Published : November 25, 2025 at 9:56 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: খেলাধুলোয় দেশের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব পুরুষদের পাশাপাশি এখন সমানভাবে পালন করছে মেয়েরা ৷ সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে মহিলা দলের সাফল্য তার প্রামাণ্য দলিল ৷ সপ্তাহতিনেক আগের কথা, বাইশ গজে বিশ্বজয় করেছিল দেশের দামাল মেয়েরা ৷ শনিবার আবার দৃষ্টিহীনদের প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেতাব উঠেছে দেশের মেয়েদের হাতে ৷ ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরও এক বিশ্বকাপ জিতল ভারতের মহিলা দল ৷ তবে এবার কবাডিতে ৷ বাংলাদেশের মাটিতে চিনা তাইপেইকে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখল ভারত ৷
কবাডির মত খেলায় ভারতের উৎকর্ষতা অনুরাগীদের অজানা নয় ৷ বিশ্বকাপ ধরে রেখে তা আরও একবার প্রমাণ করল দেশের মেয়েরা ৷ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এদিন মেগা ফাইনালে চিনা তাইপেইকে 35-28 ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা ভারতের মেয়েরা ৷ টুর্নামেন্টজুড়ে ভারতের আধিপত্য বজায় রইল ফাইনালেও ৷ গ্রুপ পর্বে সব ম্য়াচ জিতে ফাইনালে পা রেখেছিল মহিলা দল ৷ এরপর শেষ চারে ইরানকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছয় তাঁরা ৷
শক্তিশালী রক্ষণাত্মক কৌশলের মোড়কে থেকে পরিকল্পিত রেইডে বাজিমাত করল দেশের মেয়েরা ৷ অবশ্য ফাইনালের মাঝপথে ভারতীয় শিবির চরম ধাক্কা খায় অধিনায়িকা রীতু নেগি হাতে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় ৷ তবে ভারতের খেতাব জয় তাতে আটকায়নি ৷ বাকি সময়টা দারুণভাবে দলকে নেতৃত্ব দেন রীতুর ডেপুটি পুষ্পা রাণা ৷
Team India Are Kabaddi World Champions— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) November 24, 2025
Indian women Team defeats Chinese Taipei in Finalpic.twitter.com/6gFQ6apIlJ
ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ চিনা তাইপেই অবশ্য কম শক্তিশালী ছিল না ৷ গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থাকার পর সেমিফাইনালে আয়োজক বাংলাদেশকে হারিয়ে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে পা রেখেছিল তাঁরা ৷ কিন্তু ভারতের কাছে হেরে খেতাবের স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল তাঁদের ৷ অন্যদিকে শক্তিশালী ইরানকে সেমিফাইনালে ভারতের মেয়েরা হারিয়েছিল 25-18 ব্যবধানে ৷
Congrats to the Indian Women’s Kabaddi Team on winning the #KabaddiWorldCup2025 after a strong 35 to 28 victory over Chinese Taipei in Dhaka.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) November 24, 2025
A second straight world title is a proud moment for our nation.
Our daughters have shown once again that with the right support and… pic.twitter.com/sdxMAoJXyI
দেশের মেয়েদের দুর্ধর্ষ কীর্তিকে সাধুবাদ জানাতে ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডলে বিশ্বজয়ীদের উদ্দেশে তিনি লেখেন, "কবাডি বিশ্বকাপ জিতে দেশকে গর্বিত করার জন্য দেশের মহিলা কবাডি দলকে অভিনন্দন ৷ তাঁদের দৃঢ় মানসিকতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতার ফসল এই জয় ৷ এই জয় দেশের অগণিত তরুণদের কবাডি খেলার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবে ৷ আরও বড় স্বপ্ন দেখো এবং লক্ষ্য আরও উঁচুতে থাক তোমাদের ৷"
Congratulations to our Indian Women’s Kabaddi Team for making the nation proud by winning the Kabaddi World Cup 2025! They have showcased outstanding grit, skills and dedication. Their victory will inspire countless youngsters to pursue Kabaddi, dream bigger and aim higher. pic.twitter.com/XRM8J2I2h0— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
প্রো-কবাডি লিগের (PKL) ফ্র্যাঞ্চাইজি হরিয়ানা স্টিলার্সের হেড কোচ তথা প্রাক্তন ভারতীয় প্লেয়ার মনপ্রীত সিং বলেন, "মেয়েদের পারফরম্য়ান্সে সারা দেশের গর্বিত হওয়া উচিত ৷ দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং বোঝাপড়া দুর্দান্ত ছিল ৷ একজন প্রাক্তন ভারতীয় প্লেয়ার হিসেবে আমি জানি এই জায়গায় পৌঁছনো কতোটা কঠিন ৷ দলের সকল প্লেয়ার এবং স্টাফদের অনেক অভিনন্দন ৷"