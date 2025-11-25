ETV Bharat / sports

'তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে', কবাডিতে মেয়েদের বিশ্বজয়ে অভিনন্দন-বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে খেতাব জিতে নিল দেশের মেয়েরা ৷

WOMENS KABADDI WORLD CUP
কবাডিতে বিশ্বজয় ভারতের মেয়েদের (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 9:56 AM IST

হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: খেলাধুলোয় দেশের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব পুরুষদের পাশাপাশি এখন সমানভাবে পালন করছে মেয়েরা ৷ সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে মহিলা দলের সাফল্য তার প্রামাণ্য দলিল ৷ সপ্তাহতিনেক আগের কথা, বাইশ গজে বিশ্বজয় করেছিল দেশের দামাল মেয়েরা ৷ শনিবার আবার দৃষ্টিহীনদের প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেতাব উঠেছে দেশের মেয়েদের হাতে ৷ ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরও এক বিশ্বকাপ জিতল ভারতের মহিলা দল ৷ তবে এবার কবাডিতে ৷ বাংলাদেশের মাটিতে চিনা তাইপেইকে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখল ভারত ৷

কবাডির মত খেলায় ভারতের উৎকর্ষতা অনুরাগীদের অজানা নয় ৷ বিশ্বকাপ ধরে রেখে তা আরও একবার প্রমাণ করল দেশের মেয়েরা ৷ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এদিন মেগা ফাইনালে চিনা তাইপেইকে 35-28 ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা ভারতের মেয়েরা ৷ টুর্নামেন্টজুড়ে ভারতের আধিপত্য বজায় রইল ফাইনালেও ৷ গ্রুপ পর্বে সব ম্য়াচ জিতে ফাইনালে পা রেখেছিল মহিলা দল ৷ এরপর শেষ চারে ইরানকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছয় তাঁরা ৷

শক্তিশালী রক্ষণাত্মক কৌশলের মোড়কে থেকে পরিকল্পিত রেইডে বাজিমাত করল দেশের মেয়েরা ৷ অবশ্য ফাইনালের মাঝপথে ভারতীয় শিবির চরম ধাক্কা খায় অধিনায়িকা রীতু নেগি হাতে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় ৷ তবে ভারতের খেতাব জয় তাতে আটকায়নি ৷ বাকি সময়টা দারুণভাবে দলকে নেতৃত্ব দেন রীতুর ডেপুটি পুষ্পা রাণা ৷

ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ চিনা তাইপেই অবশ্য কম শক্তিশালী ছিল না ৷ গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থাকার পর সেমিফাইনালে আয়োজক বাংলাদেশকে হারিয়ে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে পা রেখেছিল তাঁরা ৷ কিন্তু ভারতের কাছে হেরে খেতাবের স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল তাঁদের ৷ অন্যদিকে শক্তিশালী ইরানকে সেমিফাইনালে ভারতের মেয়েরা হারিয়েছিল 25-18 ব্যবধানে ৷

দেশের মেয়েদের দুর্ধর্ষ কীর্তিকে সাধুবাদ জানাতে ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডলে বিশ্বজয়ীদের উদ্দেশে তিনি লেখেন, "কবাডি বিশ্বকাপ জিতে দেশকে গর্বিত করার জন্য দেশের মহিলা কবাডি দলকে অভিনন্দন ৷ তাঁদের দৃঢ় মানসিকতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতার ফসল এই জয় ৷ এই জয় দেশের অগণিত তরুণদের কবাডি খেলার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবে ৷ আরও বড় স্বপ্ন দেখো এবং লক্ষ্য আরও উঁচুতে থাক তোমাদের ৷"

প্রো-কবাডি লিগের (PKL) ফ্র্যাঞ্চাইজি হরিয়ানা স্টিলার্সের হেড কোচ তথা প্রাক্তন ভারতীয় প্লেয়ার মনপ্রীত সিং বলেন, "মেয়েদের পারফরম্য়ান্সে সারা দেশের গর্বিত হওয়া উচিত ৷ দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং বোঝাপড়া দুর্দান্ত ছিল ৷ একজন প্রাক্তন ভারতীয় প্লেয়ার হিসেবে আমি জানি এই জায়গায় পৌঁছনো কতোটা কঠিন ৷ দলের সকল প্লেয়ার এবং স্টাফদের অনেক অভিনন্দন ৷"

INDIA WIN WOMENS KABADDI WORLD CUP
PM MODI CONGRATULATES TEAM INDIA
কবাডিতে বিশ্বজয় ভারতের
INDIA BEAT CHINESE TAIPEI
WOMENS KABADDI WORLD CUP

