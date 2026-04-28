বঙ্গে প্রচার সেরে পড়শি সিকিমে মোদি, কচিকাঁচাদের সঙ্গে মজলেন ফুটবলে
বঙ্গে ভোটপ্রচার সেরে দু'দিনের সফরে সিকিমে প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেখানে মঙ্গলবার সকালে ফুটবলে মাতলেন তিনি ৷
Published : April 28, 2026 at 12:12 PM IST
গ্যাংটক, 28 এপ্রিল: অঙ্গ, কলিঙ্গের পর বঙ্গে পদ্ম ফোটাতে মরিয়া বিজেপি ৷ বিধানসভা নির্বাচনী আবহে এ রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের হয়ে প্রচার সেরেছেন অনেক তারকাই ৷ কিন্তু জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-ই ৷ অসংখ্য রোড-শো, অগণিত জনসভা বঙ্গে ভোটের আবহে সেরেছেন নমো ৷ যা শেষ হয়েছে গতকাল ৷ আর বাংলায় ভোটপ্রচার সেরে সোমবারই পড়শি সিকিমে গিয়ে উঠেছেন মোদি ৷ সেখানে মঙ্গলবার সকালে কচিকাঁচাদের সঙ্গে ফুটবলে মজলেন তিনি ৷
সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে মঙ্গলবার সকালে একেবারে অন্য অবতারে ধরা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পুরোপুরি স্পোর্টস অ্যাটায়ারে অবতীর্ণ হন দেশের প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর স্থানীয় কচিকাঁচাদের সঙ্গে সকারে মত্ত হন ৷ যার ছবি এবং ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
গ্য়াংটকে লোকভবন বিল্ডিংয়ের সামনের মাঠে খুদেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে সোশাল মিডিয়ায় অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ যেখানে তিনি লেখেন, "খুদেদের সঙ্গে অফুরান প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি ফুটবল সেশন ৷" এরপর সেই ভিডিয়োও এক্স হ্য়ান্ডলে শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ যেখানে তিনি লিখেছেন, "গ্য়াংটকে একটি ফুটবলের সকাল ৷ আমরা শিখলাম, আমরা খেললাম, আমরা উদযাপন করলাম এবং সর্বোপরি আমরা খেলাটাকে উপভোগ করলাম ৷"
Clearly, an energising football session with these youngsters! pic.twitter.com/Xc99oCylqt— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026
সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গে ভোট প্রচারের ফাঁকে কলকাতায় গঙ্গাবঙ্গে তাঁর ফটোসেশন সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিংয়ে ছিল ৷ ঝাড়গ্রামে প্রচারের ফাঁকে ঝালমুড়ি খেয়ে নেটপাড়ায় শোরগোল ফেলেছিলেন তিনি ৷ আর ভোটপ্রচার সেরে বঙ্গের পড়শি রাজ্যে গিয়ে এবার ফুটবল খেলে চর্চায় প্রধানমন্ত্রী ৷ উল্লেখ্য, সিকিমের 50তম রাজ্য দিবসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের শরিক হতে গ্য়াংটকে পা রেখেছেন মোদি ৷ সেখানে দিনভর নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তিনি ৷
A football morning in Gangtok! We learnt, we played, we celebrated and above everything else, we enjoyed the game…. pic.twitter.com/rZ0jLey5u7— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026
রবিবার বাংলার মাটিতে বিধানসভা নির্বাচনের শেষদিনের প্রচারে ব্য়ারাকপুরে জনসভা সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেখান থেকে আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি জানিয়েছেন, 4 মে'র পর বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণে ফের বাংলায় পা রাখবেন তিনি ৷