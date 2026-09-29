শেষবেলায় অ্যাথলেটিক্সে এল সোনা, আটবছর পর মেয়েদের 4x400 মিটার রিলেতে পোডিয়াম শীর্ষে ভারত

শেষবেলায় অ্যাথলেটিক্সে এল সোনা, আটবছর পর মেয়েদের 4x400 মিটার রিলেতে পোডিয়াম শীর্ষে ভারত
মহিলাদের রিলে টিম চলতি গেমসে ষষ্ঠ সোনা উপহার দিল ভারতকে ৷ একইসঙ্গে দেশকে পদকতালিকায় তুলে আনল প্রথম দশে ৷
Published : September 29, 2026 at 8:49 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 29 সেপ্টেম্বর: তাহলে কি 1994 সালের পর আবারও জাপানের মাটিতে এশিয়ান গেমস অ্যাথলেটিক্সে সোনাহীন থাকতে চলেছে ভারত ? প্রশ্নটা যখন জোরালো হয়ে হতাশায় বাঁক নিচ্ছে, ঠিক সে সময় মঙ্গলবার চলতি এশিয়ান গেমসে অ্যাথলেটিক্সের পদক স্বর্ণপদকটি জিতল ভারত ৷ মেয়েদের 4x400 মিটার রিলেতে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন কিরণ পাহাল, মাচেত্তিরা পুভাম্মা, প্রাচী চৌধুরি এবং বিথ্যা রামরাজ ৷
চার ভারতীয় দৌড়বিদ এদিন সোনা জয়ের পথে সময় নিলেন 3 মিনিট 29.69 সেকেন্ড ৷ বাহরিনের অ্যাথলিটদের ফাইনালে পিছনে ফেললেন তিনি ৷ রুপো জয়ের পথে বাহরিন সময় নিল 3 মিনিট 30.21 সেকেন্ড ৷ আর ইভেন্টে ব্রোঞ্জ গেল চিনের ঝুলিতে ৷
ফাইনালে এদিন ভারতের হয়ে দৌড় শুরু করেন কিরণ পাহাল ৷ এরপর পুভাম্মা'র হাতে তিনি ব্যাটন তুলে দিলে ভারতকে এগিয়ে দেন তিনি ৷ তারপর পুভাম্মা'র থেকে ব্যাটন যায় প্রাচী চৌধুরির কাছে ৷ তিনি এগিয়ে থেকেই ব্যাটন হস্তান্তর করেন চতুর্থ তথা শেষ প্রতিযোগী বিথ্যা রামরাজ'কে ৷ যিনি 400 মিটার হার্ডলসে নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়ে গতকাল ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছিলেন দেশকে ৷ বাহরিনের সালওয়া ইদ নাসের পিছন থেকে উঠে এলেও অ্যাঙ্কর লেগে তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে সোনা নিশ্চিত করেন বিথ্যা ৷ এরপর দু'বাহু প্রসারিত করে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন কোয়েম্বাটোরের দৌড়বিদ ৷
𝟑:𝟐𝟗.𝟔𝟗. 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐀𝐭𝐡𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞𝐝! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 29, 2026
Vithya Ramraj, Kiran Pahal, Machettira Poovamma, and Prachi execute a masterclass to claim GOLD in the Women’s 4x400m relay final! 💪
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 LIVE on Sony Sports Network… pic.twitter.com/ijQo5Hw1Nd
2018 জাকার্তা এশিয়াডের পর ফের 4x400 মিটার রিলেতে সোনা এল ভারতের ঘরে ৷ গত সংস্করণে একই ইভেন্টে রুপো জিতেছিল তারা ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো মহিলা রিলে টিমের সঙ্গে সোনা জিতে চলতি এশিয়াডে তৃতীয় পদক জিতলেন বিথ্যা রামরাজ ৷ এর আগে 4x400 মিটার মিক্সড রিলে ও মেয়েদের 400 মিটার হার্ডলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয়টিতে পিটি ঊষা'র 42 বছরের নজির ভেঙে নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন বিথ্যা ৷ গতকাল ফাইনালে 54.75 সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেন তিনি ৷
HEARTS FULL. HEADS HIGH 💙🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 29, 2026
Vithya Ramraj, Kiran Pahal, Machettira Poovamma and Prachi savour a golden moment for India’s women’s 4x400m relay team - one they’ll carry long after the medal comes home. 🫶
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 LIVE on Sony Sports Network… pic.twitter.com/ByyjQKoJU5
এদিনই অ্যাথলেটিক্সের সমস্ত ইভেন্ট শেষ হল আইচি-নাগোয়া গেমসে ৷ আরও দুটি রিলে ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল ভারত ৷ 4x100 মিটার মিক্সড রিলে এবং পুরুষদের 4x400 মিটার রিলেতে অবশ্য ব্রোঞ্জ এল ভারতের ঝুলিতে ৷ পুরুষদের 5,000 মিটারে ব্রোঞ্জ এনে চলতি এশিয়াডে পদকের হ্য়াটট্রিক করলেন গুলবীর সিংও ৷ দারুণ লড়ে মেয়েদের হাই-জাম্পে ব্রোঞ্জ আনেন পূজা সিং ৷
Congratulations to Kiran Pahal, Poovamma MR, Prachi and Vithya Ramraj on a magnificent performance in the Women’s 4×400m Relay at the Asian Games. Their speed and determination powered India to the top of the podium. This is a proud moment for Indian athletics and a wonderful…— PMO India (@PMOIndia) September 29, 2026
অ্যাথলেটিক্সে প্রথম সোনার সঙ্গেই চলতি এশিয়াডে 50তম পদকের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলে ভারত ৷ দশমদিনের শেষে ছ'টি সোনা-সহ 52টি পদক নিয়ে দশমস্থানে ভারত ৷ সোনজয়ী মহিলা রিলে টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি এক্সে লেখেন, "কিরণ পাহাল, পুভাম্মা এমআর, প্রাচী এবং বিথ্যা রামরাজ'কে অভিনন্দন ৷ ওদের গতি এবং জেদ ভারতকে পোডিয়াম শীর্ষে জায়গা করে দিয়েছে ৷ এটা ভারতীয় অ্য়াথলেটিক্সের গর্বের মুহূর্ত এবং একইসঙ্গে দলগত প্রচেষ্টার দুর্দান্ত একটি উদাহরণ ৷ সকল অ্যাথলিটের জন্য আগামীর শুভেচ্ছা রইল ৷"