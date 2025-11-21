ETV Bharat / sports

'কভার ড্রাইভ মিশে যাক সুরের ঝংকারে', বিশ্বজয়ী মন্ধনাকে প্রাক-বিবাহ অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

প্রাক-বিবাহ পর্বে মনের মানুষের সঙ্গে সম্প্রতি বাগদান সেরে ফেলেছেন বিশ্বজয়ী মন্ধনা ৷

SMRITI MANDHANA
স্মৃতি মন্ধনা (GETTY)
হায়দরাবাদ, 21 নভেম্বর: সম্প্রতি প্রথমবার বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম কাণ্ডারী হয়ে থেকেছেন তিনি ৷ 434 রান করে মহিলা বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক এবং ভারতীয় দলের সর্বোচ্চ রানস্কোরার হিসেবে প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন ৷ প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পাওয়ার পর ভারতের ওপেনিং ব্য়াটার স্মৃতি মন্ধনা এবার জীবনের নয়া ইনিংস শুরুর পথে ৷ আগামী 23 নভেম্বর অর্থাৎ, রবিবার সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন স্মৃতি ৷ পাত্র দেশের মিউজিক জগতে পরিচিত নাম পলাশ মুচ্ছল ৷ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অভিনন্দন-বার্তা পেলেন বর-কনে ৷

স্মৃতি মন্ধনা এবং পলাশ মুচ্ছলকে খোলা চিঠিতে প্রাক-বিবাহের শুভেচ্ছা একইসঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লিখেছেন, "এই আনন্দের মুহুর্তে মন্ধনা এবং মুচ্ছল পরিবারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, "দু'জনের দুর্ধর্ষ পার্টনারশিপে স্মৃতির সুচারু কভার ড্রাইভ মিশে যাক পলাশের সুরের মূর্ছনায় ৷"

PM MODI CONGRATULATES SMRITI MANDHANA
প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন-বার্তা (TWITTER)

এদিকে প্রাক-বিবাহ পর্বে মনের মানুষের সঙ্গে সম্প্রতি বাগদান সেরে ফেলেছেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার ৷ তবে সেই খবরে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দেওয়ার পরিবর্তে ইনস্টাগ্রামে মজার একটি রিলস পোস্ট করলেন ভারতীয় মহিলা দলের ওপেনিং ব্য়াটার ৷ সেই রিলসে তাঁকে সঙ্গ দিলেন বিশ্বজয়ী সতীর্থরাই ৷ ছিলেন বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে শতরানকারী জেমিমা রড্রিগেজ, রাধা যাদব, শ্রেয়াঙ্কা পাতিলরা ৷ মুন্নাভাই এমবিবিএস ছবির একটি গান সেই রিলসে ব্য়বহার করেছেন স্মৃতি ৷ যার একদম শেষে হাত উঁচিয়ে বাগদানের খবরে সিলমোহর দেন তারকা ওপেনিং ব্য়াটার ৷ যেখানে তাঁর বাঁ-হাতের অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে বাগদানের আংটি ৷

বিশ্বকাপের কথা যদি উল্লেখ করা যায় তাহলে 434 রান হাঁকিয়ে টুর্নামেন্টে ভারতের সর্বাধিক রানস্কোরার কেবল হওয়াই নয়, একটি বিশ্বকাপে ভারতীয় হিসেবে সর্বাধিক রান সংগ্রহের নজিরটিও স্মৃতি মন্ধনা নিজের নামে করে নিয়েছেন ৷ বিশ্বকাপে খেলা ন'টি ইনিংসের মধ্যে একটি শতরানের ইনিংসও ছিল তাঁর ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে 95 বলে 109 রানের ইনিংস খেলে ম্য়াচের সেরা হয়েছিলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷

SMRITI MANDHANA
পলাশের দিদি পলক মুচ্ছলের সঙ্গে মন্ধনা (ANI)

ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবার ট্রফি ঘরে তোলে ভারতীয় দল ৷ মেগা ফাইনালে প্রোটিয়াদের 52 রানে হারায় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ প্রথমে ব্য়াট করে ভারতের 298 রানের জবাবে 246 রানে অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ বিশ্বজয়ের পর নয়াদিল্লিতের বাসভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল ভারতীয় দল ৷

