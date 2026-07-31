ভারোত্তোলনে দেশকে অষ্টম পদক দিলেন দর্জির সন্তান লাভপ্রীত, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর
সোনাজয়ী কিউয়ি ভারোত্তোলকের তুলনায় এক কেজি কম তোলায় রুপো জিতে থামতে হল অমৃতসরের লাভপ্রীত'কে ৷
Published : July 31, 2026 at 4:27 PM IST
গ্লাসগো, 31 জুলাই: অষ্টমদিন কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঝুলিতে এল জোড়া পদক ৷ এর মধ্যে পুরুষদের ভারোত্তোলনে 110+ কেজি ক্যাটেগরিতে রুপো আনলেন লাভপ্রীত সিং ৷ পাশাপাশি মহিলাদের ডিসকাস থ্রো'য়ে ব্রোঞ্জ আনলেন সীমা কালিরাম্মা ৷ শুক্রবার পদকজয়ী দুই অ্যাথলিটকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
লাভপ্রীত সিং'য়ের হাত ধরে চলতি গ্লাসগো গেমসের ভারোত্তোলনের অষ্টম পদকটি এল ভারতের ৷ স্ন্যাচ বিভাগে গেমস রেকর্ড গড়েও অল্পের জন্য স্বর্ণপদক হাতছাড়া হল অমৃতসরের অ্য়াথলিটের ৷ ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে ভারতীয় ওয়েটলিফটার'কে পিছনে ফেলে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন নিউজিল্যান্ডের ডেভিড লিটি ৷ সোনা জয়ের পথে এদিন দুই বিভাগে 389 কেজি ওজন তুললেন কিউয়ি অ্যাথলিট ৷ অন্যদিকে মাত্র এক পয়েন্ট পিছনে শেষ করে রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল লাভপ্রীত'কে ৷ স্ন্য়াচ বিভাগে 176 কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে 212 কেজি তুললেন ভারতীয় ওয়েটলিফটার ৷
একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন ইংল্যান্ডের অ্যান্ড্রু গ্রিফিট ৷ পোডিয়াম ফিনিশ করলেও 356 কেজি তুলে অনেকটাই পিছনে থামলেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, 2022 বার্মিংহ্য়াম গেমসে 109 কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন লাভপ্রীত ৷ অর্থাৎ, গ্লাসগোয় পদকের রং বদলালেন তিনি ৷ লাভপ্রীতের বাবা পেশায় একজন দর্জি ৷ অমৃতসরের বাল সিকন্দর গ্রামের এই অ্য়াথলিট শনিবার (ভারতীয় সময় মাঝরাতে) শেষ প্রচেষ্টায় 217 কেজির জন্য গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তা তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় সোনা হাতছাড়া হল তাঁর ৷ অন্যদিকে 223 কেজি ওজন তুলে ক্লিন অ্যান্ড জার্কে গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেননি লিটি ৷
Congratulations to Seema for securing a Bronze in the Women's Discus Throw event with a best throw of 58.65m. Her efforts have made India proud and motivated the youth of our nation. Wishing her the very best for the endeavours ahead. #CWG2026 pic.twitter.com/vDkf1OiNeX— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
লাভপ্রীতের পাশাপাশি অষ্টমদিন দেশকে একটি ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছেন সীমা কালিরাম্মা ৷ 58.65 মিটার ছুড়ে মহিলা ডিসকাস থ্রো'য়ে ব্রোঞ্জ আনলেন তিনি ৷ যা চলতি গেমসে ভারতের 17তম পদক ৷ এদিন ফাইনালে ছ'বারের প্রচেষ্টায় মাত্র দু'টো থ্রো'ই সঠিক করতে পেরেছেন সীমা ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয় সঠিক থ্রো ব্রোঞ্জ এনে দিল তাঁকে ৷ ডিসকাস থ্রোয়ার'কে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Exceptional performance by Lovepreet Singh for winning a Silver in the Men's +110kg event. His outstanding effort in the snatch set a new Commonwealth Games record too. His dedication and determination are truly admirable. My best wishes to him for the endeavours ahead.#CWG2026 pic.twitter.com/fwgvJ5G3Vv— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন রুপোজয়ী লাভপ্রীত'কেও ৷ এক্স হ্যান্ডলে মোদি লেখেন, "110+ কেজি ক্যাটেগরিতে লাভপ্রীত সিং'য়ের ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স ৷ স্ন্য়াচ বিভাগে তাঁর দুর্দান্ত প্রয়াস কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ডও তৈরি করেছে ৷ তাঁর একাগ্রতা এবং করে দেখানোর তাগিদ সত্যিই প্রশংসনীয় ৷ তাঁর আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷" জোড়া পদক জয় সত্ত্বেও এদিন পদক তালিকায় অবশ্য আট থেকে দশে নেমে গিয়েছে ভারত ৷