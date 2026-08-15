দেশজুড়ে চলবে প্রতিভার খোঁজ, 2036 অলিম্পিক্সের কথা ভেবে স্বাধীনতা দিবসে বড় ঘোষণা মোদির
2036 অলিম্পিক্সের তিন চতুর্থাংশ ইভেন্টে ভারতীয় অ্যাথলিটদের অংশগ্রহণের লক্ষ্য বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
Published : August 15, 2026 at 2:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: দেশের মাটিতে 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছে ভারত ৷ তবে সফল আয়োজনেই থেমে থাকা নয়, দশ বছর বাদে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আন আর্থ'-এ ভারতীয় অ্যাথলিটদের লক্ষ্যটাও উঁচু তারে বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ স্বাধীনতা দিবসে নয়াদিল্লির লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতীয় ক্রীড়া নিয়ে আশাবাদের কথা শোনালেন তিনি ৷ মোদি জানালেন, 2036 অলিম্পিক্সে ভারতের লক্ষ্য থাকবে কমপক্ষে তিন চতুর্থাংশ ইভেন্টে অংশগ্রহণ ৷
তবে এমনি এমনি তো সেটা সম্ভব নয় ৷ এই লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ৷ তাই দেশব্য়াপী প্রতিভার অন্বেষণ শুরু করবে সরকার ৷ মোদি জানান পাঁচ থেকে 15 বছর বয়সি সম্ভাবনাময় প্রতিভাদের খোঁজ করে তাদের যথাযথ অনুশীলনের বন্দোবস্ত করবে সরকার ৷ অলিম্পিক্সে সাফল্যের প্রত্য়াশী ভারত সরকার 2014 সালে 'টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম' চালু করেছিল ৷ সেই স্কিম প্রভূত সাফল্য পেয়েছে বলে স্বাধীনতা দিবসে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
তাঁর কথায়, "বিশ্বজুড়ে খেলাধুলোয় ভারত নিজের জায়গা তৈরি করছে ৷ খেলাধুলোর মঞ্চে আমরা এখন প্রায়শই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পাই এবং তেরঙা উড়তে দেখি ৷ আমাদের 'টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম'অভূতপর্ব সাফল্য পেয়েছে ৷ তা সে খেলো ইন্ডিয়া গেমস হোক, ইউনিভার্সিটি গেমস হোক, বিচ গেমস হোক কিংবা উইন্টার গেমস ৷ পাশাপাশি স্পোর্টস ট্রেনিং, স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস নিউট্রিশন বিভাগেও দ্রুত নিজের জায়গা তৈরি করছে ভারত ৷"
Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "...We have resolved our aspiration to host the 2036 Olympic Games in India. However, looking ahead to 2036, in all those sporting disciplines where India does not compete today, where India fails to qualify, and the events that have… pic.twitter.com/aGR2pxE8Mr— IANS (@ians_india) August 15, 2026
মোদি'র সংযোজন, "ভারতের পারফরম্যান্সের উন্নতি হচ্ছে ৷ আর এখন তো আমরা 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের জন্য এক শক্তিশালী দাবিদার ৷ 2030 কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করছি আমরা ৷ তবে অলিম্পিক্সে প্রায় 40 প্রকার খেলাধুলোয় সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয় ৷ দুঃখের বিষয় এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ইভেন্টেও আমরা যোগ্যতা অর্জন করতে পারি না ৷" ভারতের মাটিতে 2036 অলিম্পিক্স আয়োজন হলে যাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-ঘটে, তাই প্রতিভা অন্বেষণ শুরু করছে সরকার ৷ এমনটাই ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর ৷
মোদি বলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2036 অলিম্পিক্সে কমপক্ষে তিন চতুর্থাংশ ইভেন্টে অংশ নেব ৷ আর সেই কারণে দেশব্য়াপী 5-15 বছর বয়সিদের প্রতিভা বাছাইয়ের কাজ শুরু করছি আমরা ৷ দেশের প্রতিটি কোণা থেকে প্রতিভা খুঁজে আনা হবে ৷ বিশ্বমানের অ্যাথলিট গড়ে তুলতে তাদের বিশেষ অনুশীলনের বন্দোবস্ত করা হবে ৷"