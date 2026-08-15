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দেশজুড়ে চলবে প্রতিভার খোঁজ, 2036 অলিম্পিক্সের কথা ভেবে স্বাধীনতা দিবসে বড় ঘোষণা মোদির

2036 অলিম্পিক্সের তিন চতুর্থাংশ ইভেন্টে ভারতীয় অ্যাথলিটদের অংশগ্রহণের লক্ষ্য বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

PM MODI INDEPENDENCE DAY SPEECH
লালকেল্লায় ভাষণ দিচ্ছেন মোদি (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 2:00 PM IST

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নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: দেশের মাটিতে 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছে ভারত ৷ তবে সফল আয়োজনেই থেমে থাকা নয়, দশ বছর বাদে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আন আর্থ'-এ ভারতীয় অ্যাথলিটদের লক্ষ্যটাও উঁচু তারে বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ স্বাধীনতা দিবসে নয়াদিল্লির লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতীয় ক্রীড়া নিয়ে আশাবাদের কথা শোনালেন তিনি ৷ মোদি জানালেন, 2036 অলিম্পিক্সে ভারতের লক্ষ্য থাকবে কমপক্ষে তিন চতুর্থাংশ ইভেন্টে অংশগ্রহণ ৷

তবে এমনি এমনি তো সেটা সম্ভব নয় ৷ এই লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ৷ তাই দেশব্য়াপী প্রতিভার অন্বেষণ শুরু করবে সরকার ৷ মোদি জানান পাঁচ থেকে 15 বছর বয়সি সম্ভাবনাময় প্রতিভাদের খোঁজ করে তাদের যথাযথ অনুশীলনের বন্দোবস্ত করবে সরকার ৷ অলিম্পিক্সে সাফল্যের প্রত্য়াশী ভারত সরকার 2014 সালে 'টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম' চালু করেছিল ৷ সেই স্কিম প্রভূত সাফল্য পেয়েছে বলে স্বাধীনতা দিবসে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

তাঁর কথায়, "বিশ্বজুড়ে খেলাধুলোয় ভারত নিজের জায়গা তৈরি করছে ৷ খেলাধুলোর মঞ্চে আমরা এখন প্রায়শই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পাই এবং তেরঙা উড়তে দেখি ৷ আমাদের 'টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম'অভূতপর্ব সাফল্য পেয়েছে ৷ তা সে খেলো ইন্ডিয়া গেমস হোক, ইউনিভার্সিটি গেমস হোক, বিচ গেমস হোক কিংবা উইন্টার গেমস ৷ পাশাপাশি স্পোর্টস ট্রেনিং, স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস নিউট্রিশন বিভাগেও দ্রুত নিজের জায়গা তৈরি করছে ভারত ৷"

মোদি'র সংযোজন, "ভারতের পারফরম্যান্সের উন্নতি হচ্ছে ৷ আর এখন তো আমরা 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের জন্য এক শক্তিশালী দাবিদার ৷ 2030 কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করছি আমরা ৷ তবে অলিম্পিক্সে প্রায় 40 প্রকার খেলাধুলোয় সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয় ৷ দুঃখের বিষয় এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ইভেন্টেও আমরা যোগ্যতা অর্জন করতে পারি না ৷" ভারতের মাটিতে 2036 অলিম্পিক্স আয়োজন হলে যাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-ঘটে, তাই প্রতিভা অন্বেষণ শুরু করছে সরকার ৷ এমনটাই ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর ৷

মোদি বলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2036 অলিম্পিক্সে কমপক্ষে তিন চতুর্থাংশ ইভেন্টে অংশ নেব ৷ আর সেই কারণে দেশব্য়াপী 5-15 বছর বয়সিদের প্রতিভা বাছাইয়ের কাজ শুরু করছি আমরা ৷ দেশের প্রতিটি কোণা থেকে প্রতিভা খুঁজে আনা হবে ৷ বিশ্বমানের অ্যাথলিট গড়ে তুলতে তাদের বিশেষ অনুশীলনের বন্দোবস্ত করা হবে ৷"

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