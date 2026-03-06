'পুরস্কারটা ওর প্রাপ্য', বুমরাকেই ম্য়াচের সেরা বাছলেন সঞ্জু

'পুরস্কারটা ওর প্রাপ্য', বুমরাকেই ম্য়াচের সেরা বাছলেন সঞ্জু
বেথেলের নির্মম ব্যাটিংয়ে একসময় ভারতের জয় নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল ৷ ডেথ ওভারে এসে যা দূর করেন বুমরা ৷
Published : March 6, 2026 at 1:50 PM IST
মুম্বই, 6 মার্চ: 'জস্সি জ্যায়সা কোই নেহি'৷ জনপ্রিয় এক হিন্দি ধারাবাহিকের নাম ধার করে জসপ্রীত বুমরাকে নিয়ে এই শব্দবন্ধ দেশের ক্রিকেটমহলে বহুল প্রচলিত ৷ কেন অনুরাগীরা গুজরাত পেসারকে নিয়ে এহেন স্তুতি করে থাকেন, তার স্বপক্ষে আরও একবার প্রমাণ রাখলেন বুমরা ৷ ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে দু'দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিল তাঁর ডেথ বোলিং ৷ ম্য়াচ সেরার পুরস্কার জিতে তাই সঞ্জু স্যামসন পেস বিভাগের নেতাকেই তা উৎসর্গ করলেন ৷
শেষ পাঁচ ওভারে বৃহস্পতিবার জয়ের জন্য 69 রান দরকার ছিল ইংল্য়ান্ডের ৷ ওয়াংখেড়েতে তখন সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন জ্যাকব বেথেল ৷ এমন সময় 16 এবং 18তম ওভারে গিয়ে বুমরা খরচ করেন মাত্র 14 রান ৷ যা বদলে দেয় ম্য়াচের সমীকরণ ৷ ম্য়াচ ঢলে পড়ে ভারতের দিকে ৷ তাই সেমিফাইনালে ভারতের জয়ে যতটা অবদান সঞ্জু স্যমসনের 42 বলে 89 রানের, ঠিক ততটাই অবদান বুমরার দু'টো অমূল্য ডেথ ওভারের ৷
ইংল্য়ান্ড 'বধের' পর ম্যাচ সেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে সঞ্জু স্যামসন তাই বলেন, "জয়ের সব কৃতিত্ব বুমরার ৷ ও একজন বিশ্বমানের বোলার ৷ ওর মত বোলার প্রজন্মে একজনই আসে ৷ আমার মনে আজ ও যেটা করল তাতে ম্য়াচ সেরার পুরস্কারটা আসলে ওরই পাওয়া উচিত ৷" সঞ্জুর সংযোজন, "ডেথ ওভারে আমাদের বোলিং ঠিকঠাক না-হলে আমি আজ হয়তো এখানে দাঁড়াতাম না ৷ তাই বোলারদেরই সব কৃতিত্ব ৷ যেভাবে কঠিন সময় ওরা নিজেদের মেলে ধরল তা সত্যিই প্রশংসনীয় ৷"
Sanju Samson said " this award goes to jasprit bumrah, if he wasn't there, i wouldn't be standing here - the greatest bowler of this generation". 🥹♥️ pic.twitter.com/lpgEDzR60h— Johns. (@CricCrazyJohns) March 5, 2026
তবে টানা দ্বিতীয় ম্য়াচে অর্ধশতরান একইসঙ্গে দলের জয়ে ভূমিকা রাখতে পেরে সঞ্জু উচ্ছ্বসিত নিজের পারফরম্যান্সেও ৷ কলকাতার পর মুম্বইয়ে ব্য়াটিং-তাণ্ডব ঘটিয়ে সঞ্জু বলেন, "এখানে খেলার অনুভূতি অসাধারণ ৷ আমরা একটা ইতিবাচক ফলাফলের অপেক্ষায় ছিলাম ৷ আমি জানতাম গত ম্য়াচের পর আমি ফর্মটা ফিরে পেয়েছি ৷ সেটা বজায় রাখতে হত ৷ দেশের জার্সিতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এসে ফর্ম ফিরে পাওয়াটা খুব একটা সহজ নয় ৷ তাই এই ম্য়াচের আগে নিজেকে অতিরিক্ত সময় দিয়েছিলাম ৷"
A Sanju Samson Show at Wankhede 🍿— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/lbBhfokEZK
সঞ্জুর 89 রানের পাশাপাশি শিবম দুবে (25 বলে 43), ঈশান কিষাণ (18 বলে 38), হার্দিক পান্ডিয়াদের (12 বলে 27) সম্মিলিত দাপটে এদিন স্কোরবোর্ডে সাত উইকেটে 253 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে জ্যাকব বেথেলের 48 বলে 105 রান ইংল্য়ান্ডকে পৌঁছে দিয়েছিল 246 রানে ৷ শেষমেশ সাত রানে জিতে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য ফাইনাল নিশ্চিত করে টিম ইন্ডিয়া ৷