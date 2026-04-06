ইডেনে বৃষ্টিতে থমকাল ম্য়াচ, শুরুতে জোড়া উইকেট হারিয়ে চাপে কেকেআর

ইডেনে বৃষ্টিতে থমকাল ম্য়াচ, শুরুতে জোড়া উইকেট হারিয়ে চাপে কেকেআর
কেকেআর ইনিংসের চতুর্থ ওভারে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল ক্রিকেটের নন্দনকাননে ৷ নারিন, বরুণকে ছাড়াই এদিন মাঠে নেমেছে নাইটরা ৷
Published : April 6, 2026 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: অক্ষরেখা সক্রিয় হওয়া বাংলাজুড়ে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে হাওয়া অফিসের ৷ ফলত সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পঞ্জাব কিংস ম্য়াচে বৃষ্টি থাবা বসানোর আশঙ্কা ছিল ৷ এমনকী কালবৈশাখীর আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না ৷ তবে কালবৈশাখী না-হলেও আশঙ্কা সত্যি করে বৃষ্টি থাবা বসাল ম্যাচে ৷ কেকেআর ইনিংসের চতুর্থ ওভারে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল ক্রিকেটের নন্দনকাননে ৷
বৃষ্টিতে যখন এদিন খেলা থমকাল, নাইটদের রান তখন 3.4 ওভারে দুই উইকেটে 25 ৷ ফিরে গিয়েছেন ফিন অ্যালেন ও ক্যামেরন গ্রিন ৷ আইপিএলে যখন টস জিতে অধিনায়কদের মধ্যে রান তাড়া করার ধুম, তখন এদিন টস জিতেও প্রথমে ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন নাইট অধিনায়ক আজিঙ্কা ৷ ক্যামেরন গ্রিন বোলিং করতে না-পারায় তাঁকে বসানোর কথাবার্তা চলছিল ৷ নাইট শিবির তৈরি রেখেছিল রাচিন রবীন্দ্র ও রোভমান পাওয়েলকে ৷ তবে গ্রিন না-বসলেও বসানো হল মিস্ট্রি স্পিনার সুনীল নারিনকে ৷ তাঁর পরিবর্তে দলে এলেন পাওয়েল ৷
ফর্মের ধারেকাছে না-থাকা বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়েও চলছিল চর্চা ৷ নারিনের পাশাপাশি পঞ্জাব ম্য়াচের একাদশ থেকে বাদ পড়লেন পয়লা নম্বর টি-20 বোলার ৷ তবে চোটের কারণে তাঁকে একাদশের বাইরে রাখা হয়েছে বলে জানালেন অধিনায়ক রাহানে ৷ পরিবর্তে নভদীপ সাইনির অভিষেক হল পার্পল জার্সিতে ৷ ব্য়াটিংয়ে নেমে দ্বিতীয় ওভারে জোড়া উইকেট হারায় হোম টিম ৷ ছয় রানে ব্যক্তিগত প্রথম ওভারের চতুর্থ বলে ফিন অ্য়ালেনকে ফেরান জেভিয়ার বার্টলেট ৷ এরপর নেমে পরের বলে গ্রিন চার হাঁকিয়ে শুরু করলেও ওভারের শেষ বলে তিনিও কট-বিহাইন্ড হয়ে ডাগআউটে ফেরেন ৷
প্রথম ম্য়াচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে তাদের ঘরের মাঠে দু'শোর উপরে রান তুলে হেরেছিল কেকেআর ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে 65 রানে হারতে হয়েছিল তিনবারের চ্য়াম্পিয়নদের ৷ তৃতীয় ম্য়াচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে প্রথম জয়ের খোঁজে পার্পল ব্রিগেড ৷ কিন্তু বৃষ্টি কি পুরো ম্য়াচ আয়োজনের সুযোগ দেবে ? উঠছে প্রশ্ন ৷ তাছাড়া চার ওভারের মধ্যে জোড়া উইকেটও হারিয়ে বসেছে রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷