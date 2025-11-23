তিন গোলে হতাশার হার, ইতিহাস অধরা রেখে চিন থেকে ফিরছে ইস্টবেঙ্গল
অন্য ম্যাচে উহান জিয়াংদা 1-0 গোলে বাম খাতুনকে হারানোয় তৃতীয়স্থানে শেষ করল ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : November 23, 2025 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: ড্র করলেই মিলত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটের টিকিট ৷ প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে তৈরি হত ইতিহাস ৷ এমতাবস্থায় গ্রুপের শেষ ম্যাচে উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফের বিরুদ্ধে 0-3 গোলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লজ্জার হার স্বীকার করল ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা ৷ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ থেকে যেন ফিরে এল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
ইরানের বাম খাতুনের বিরুদ্ধে দাপুটে পারফরম্যান্স ৷ 3-1 গোলে জিতে ইতিহাসের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন ফাজিলা ইকুয়াপুত, রেস্টি নাজিরিরা ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন উহান জিয়াংদার বিরুদ্ধে হারলেও লড়াই ছুড়ে দেয় লাল-হলুদের মেয়েরা ৷ তবে শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্স একেবারে তলানিতে ৷ গোলের সুযোগ তৈরি করতে না-পারা কিংবা সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে না-পারাতেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত হল ইস্টবেঙ্গলের ৷
18 মিনিটে এদিন দিয়োরাখন খাবিবুল্লায়েভার গোলে পিছিয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলানোর আগেই ফের গোলের হাত থেকে বাঁচে লাল-হলুদ ৷ দু'বার ক্রসবার বাঁচিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গলকে ৷ সবমিলিয়ে পরিষ্কার ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা একেবারেই ছন্দে ছিলেন না ৷ মাঝমাঠের দখল থেকে দুই প্রান্ত ধরে আক্রমণ, সবেতেই নিয়ন্ত্রক নাসাফ ৷ উজবেকিস্তানের ক্লাব দলটির বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের পরিকল্পনার অভাবও ছিল স্পষ্ট ৷
November 23, 2025
52 মিনিটে দ্বিতীয় গোল পরিবর্ত হিসেবে নামা জারিনার। বাঁ-দিক থেকে ভেসে আসা ক্রসে টোকা মেরে গোল করে যান তিনি ৷ দু'গোলের ধাক্কায় ম্যাচ থেকে কার্যত হারিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল ৷ তবে 60 মিনিটে ব্যবধান কমানোর সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ একা গোলকিপারকে পেলেও বল জালে ঢোকাতে পারেননি সৌম্য গুগুলোথ। এরপর সুলঞ্জনা রাউলের শট সাইড নেটে লাগে।
দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা খেলায় ফেরার চেষ্টা চালালেও পরিকল্পনার অভাব ছিল ৷ স্কিলে পিছিয়ে থাকার কারণে বারবার ভুগতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। ফায়দা তুলতে থাকেন নাসাফের ফুটবলাররা ৷ সুযোগ পেলেই ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা চালাতে থাকেন তাঁরা ৷ লাল-হলুদ গোলরক্ষকেক ভুলে সংযুক্তি সময়ে উজবেকিস্তানর ক্লাবটির তৃতীয় গোল ৷ গোল করেন সেই খাবিবুল্লায়েভা ৷ অন্য ম্যাচে উহান জিয়াংদা 1-0 গোলে বাম খাতুনকে হারানোয় তৃতীয়স্থানে শেষ করল ইস্টবেঙ্গল ৷ পরের পর্বে গেল উহান জিয়াংদা ও পিএফসি নাসাফ ৷