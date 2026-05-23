সিটি ছাড়ছেন পেপ, ইতিহাদের নর্থ-স্ট্যান্ড বদলে যাচ্ছে কিংবদন্তির নামে
ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি'র সর্বকালের সেরা কোচ পেপ গুয়ার্দিয়োলা ৷ ম্য়ানেজার হিসেবে দায়িত্ব ছাড়লেও সিটি ফুটবল গ্রুপের টেকনিক্য়াল অ্য়াডভাইজার থেকে যাবেন তিনি ৷
Published : May 23, 2026 at 1:14 PM IST
ম্য়াঞ্চেস্টার, 23 মে: ছ'টি প্রিমিয়র লিগ, একটি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ, চারটি লিগ কাপ-সহ 20টি ট্রফি ৷ গত এক দশকে ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি'কে সাফল্যের আলোয় পরিপূর্ণ করে এবার অব্য়াহতি নিচ্ছেন পেপ গুয়ার্দিয়োলা ৷
সম্ভাবনা ছিলই ৷ শুক্রবার সেই সম্ভাবনাতেই সিলমোহর দিয়ে পেপ গুয়ার্দিয়োলার প্রস্থানের খবর ঘোষণা করল প্রিমিয়র লিগ জায়ান্টরা ৷ সিটি'র কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও সিটি ফুটবল গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট থাকছে কাতালান ভদ্রলোকের ৷ সিটি ফুটবল গ্রুপের ব্র্য়ান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাবেন গুয়ার্দিয়োলা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ম্য়াঞ্চেস্টার সিটির ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে সফলতম কোচ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে বিদায় নিচ্ছেন পেপ গুয়ার্দিয়োলা ৷
ম্য়াঞ্চেস্টারের ক্লাবে শেষটা অবশ্য সুখের হল না স্প্যানিশ কোচের ৷ চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ থেকে সিটি ছিটকে গিয়েছিল আগেই ৷ গত মঙ্গলবার বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ড্র করে এক ম্য়াচ বাকি থাকতে প্রিমিয়র লিগ জয়ের সম্ভাবনাও শেষ হয়েছে 'স্কাই ব্লুজ'-এর ৷ 22 বছর বাদে খেতাব জিতেছে আর্সেনাল ৷ সবমিলিয়ে কোচ হিসেবে গত 10 বছরে সিটি'কে ভূরি-ভূরি মনিমাণিক্যে ভরিয়ে দিলেও শেষবেলায় খানিকটা ফিকে পেপ ৷ আগামী রবিবার তাঁর অধীনে শেষ ম্য়াচটি খেলবে সিটি ৷ প্রিমিয়র লিগে সেই ম্য়াচে অ্য়াস্টন ভিলা'র মুখোমুখি হবে তারা ৷
Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
2016 সালের জুলাইয়ে ম্য়ান সিটি'র কোচ হয়ে এসেছিলেন পেপ গুয়ার্দিয়োলা ৷ আগামী বছর জুন পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও সেখানে মাঝপথে সরে দাঁড়ানোর বিশেষ ক্লজও ছিল ৷ সেই ক্লজের সাপেক্ষেই সরে দাঁড়ালেন আধুনিক ফুটবল বিশ্বের অন্যতম সেরা ম্যানেজার ৷ তবে ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি-সহ সিটি গ্রুপে অন্যান্য দলগুলোর টেকনিক্য়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করে যাবেন তিনি ৷
বিদায়বেলায় পেপ গুয়ার্দিয়োলা বলেন, "দয়া করে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কেন অব্য়াহতি নিচ্ছি ৷ কোনও স্পষ্ট কারণ নেই ৷ কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি উপলব্ধি করেছি এটাই সঠিক সময় ৷ কোনওকিছুই চিরন্তন নয় ৷ তবে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে জুড়ে থাকা অনুভূতি, স্মৃতিগুলো চিরন্তন হয়ে রয়ে যাবে ৷"
North Stand to be renamed 'The Pep Guardiola Stand.' 🩵— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
পেপ গুয়ার্দিয়োলা'কে তাঁর সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ বড় ঘোষণা সেরে ফেলল ম্য়াঞ্চেস্টার সিটিও ৷ নিজেদের হোমগ্রাউন্ড ইতিহাদ স্টেডিয়ামের নর্থ স্ট্যান্ড পেপ গুয়ার্দিয়োলার নামে নামকরণ করছে তারা ৷ অ্য়াস্টন ভিলার বিরুদ্ধে লিগের শেষ ম্য়াচে যা পুরোপুরি খুলে যাবে অনুরাগীদের জন্য ৷