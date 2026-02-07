ভারত ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ? সরকারের সঙ্গে আলোচনায় পিসিবি

ভারত ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ? সরকারের সঙ্গে আলোচনায় পিসিবি
ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ম্যাচ খেলবে কি না, সোমবারের মধ্যে তা চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
Published : February 7, 2026 at 5:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 ফেব্রুয়ারি: নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে রীতিমতো ঘাম ঝরিয়ে শুক্রবার বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচ জিতল পাকিস্তান ৷ একইদিনে আগামী 15 ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার একটা সম্ভাবনা তৈরি হল ৷ না, আজকের ফলাফলের সঙ্গে পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ খেলার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ বরং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বয়কটের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য সেদেশের সরকারের সঙ্গে ফের আলোচনায় বসছে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ আলোচনা সদর্থক হলে 15 ফেব্রুয়ারি ভারত ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে পাকিস্তান ৷
ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নির্ধারিত সূচিতে অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে নিরন্তর ৷ পাক সরকারের ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর আইসিসি পরোক্ষে পিসিবি'কে হুঁশিয়ারি শুনিয়ে রেখেছে ৷ কিন্তু তাতেও বদলায়নি পাক সরকারের অবস্থান ৷ বরং বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতেই যে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ৷ এমনকী খেলার মাঠে যে রাজনীতিকরণ করা উচিত নয়, সে বিষয়েও প্রচ্ছন্ন বার্তা দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী ৷ কিন্তু পিসিবি'র পুনরায় আলোচনার সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির বদল আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
রেভিনিউয়ের কথা মাথায় রেখে আইসিসি এবং ব্রডকাস্টারদের জন্য ভারত-পাক ম্য়াচের মাহাত্ম্য আর নতুন করে বলার নয় ৷ পাশাপাশি ম্যাচ যেহেতু কলম্বোয় তাই এই ম্য়াচের সঙ্গে স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটেরও ৷ এহেন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই আসরে নেমেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ৷ ম্য়াচ না-হলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে ৷ এই মর্মে পিসিবি'কে মেইল-ও করেছে তাঁরা ৷
এবিষয়ে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে এক বিশেষ সূত্র বলেছে, "সরকারি স্তরে হোক কিংবা বাইশ গজ, পাকিস্তানের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক আগাগোড়াই ভীষণ ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ৷ সুতরাং, তাঁদের পাঠানো মেইল উপেক্ষা করার জায়গা নেই ৷" এমনকী এ ব্যাপারে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছেন পিসিবি চেয়ারম্য়ান মহসিন নকভি ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের বোর্ডের চেয়ারম্যান শাম্মি সিলভা তাঁকে বুঝিয়েছেন এই সময় পাকিস্তানকে তাঁদের কতোটা প্রয়োজন ৷ এমনটাও জানানো হয়েছে সূত্রের তরফে ৷
সূত্রের সংযোজন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পাঠানো মেইল নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যাবেন নকভি ৷ সবমিলিয়ে সোমবারের মধ্যে পাকিস্তান ম্যাচ খেলবে কি না, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ এদিকে নেদারল্যান্ডসকে তিন উইকেটে হারিয়ে শুক্রবার বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল পাকিস্তান ৷ প্রথমে ব্য়াটিং করে এদিন 147 রানে অলআউট হয়ে যায় ডাচরা ৷ জবাবে 19.3 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় পাকিস্তান ৷ শেষদিকে 11 বলে 29 রান করে ম্য়াচের সেরা ফহিম আশরফ ৷