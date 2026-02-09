বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচ খেলতে রাজি পাকিস্তানের তিন শর্ত আইসিসি'কে
আইসিসি কি পিসিবি'র শর্তপূরণ করবে ? অপেক্ষায় ক্রিকেটবিশ্ব ৷
Published : February 9, 2026 at 2:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 ফেব্রুয়ারি: শেষ মুহূর্তে এসে সিদ্ধান্ত বদল ৷ আগামী 15 ফেব্রুয়ারি টি-20 বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলতে রাজি পাকিস্তান ৷ তবে সেই ম্য়াচ খেলতে চেয়ে আইসিসি'র কাছে তিন শর্ত রাখল মহসিন নকভি'র পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ সমাধানের পথ বের করতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সদস্যরা রবিবার লাহোরে আইসিসি'র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অলোচনায় বসেন ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে সেই বৈঠকে ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্য়ান আমিনুল ইসলাম বুলবুল-ও ৷
জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই বৈঠকে 15 ফেব্রুয়ারি ম্য়াচ খেলার বিষয়টিকে তিন শর্তে বেঁধেছে পিসিবি ৷ কী সেই শর্তগুলি ? ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী তিন শর্ত হল-
- আইসিসি'কে তাঁদের রেভিনিউ শেয়ারের অঙ্ক বাড়াতে বলা হয়েছে পিসিবি'র তরফে ৷
- ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ফেরানো ৷
- হ্য়ান্ডশেক বিতর্ক এড়াতে আইন প্রণয়ন ৷
বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা নকভিদের এই সকল চাহিদা পূরণ করবে কি না, জানা নেই ৷ এমনকী আইসিসি'র তরফে এই বৈঠক নিয়ে সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি ৷ তবে বিষয়টি সত্যি হলে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দুঃখী পড়শি পাকিস্তান শেষপর্যন্ত ম্য়াচ বয়কটের অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে এল বলা যায় ৷
Pakistan has agreed to play India subject to specific conditions. source— Mããz Asif (@ChaudharyMaaz0) February 9, 2026
What a Decision for PCB #icct20worldcup2026 #PakvInd pic.twitter.com/5uvtat1IvH
মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছেঁটে ফেলায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যু খাড়া করে ভারতে না-খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ ৷ সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের ভেন্যু বদলের আর্জি আইসিসি খারিজ করে দেওয়ায় বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ায় 'টাইগার্স' ৷ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে পরবর্তীতে বিশ্বকাপ খেললেও ভারত ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় পাক সরকার ৷ যে ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কলম্বোয় ৷ আইসিসি অবশ্য ম্য়াচ বয়কটের পরিণাম খারাপ হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি শুনিয়ে রেখেছিল পিসিবি'কে ৷
এদিকে ভারত-পাক ম্য়াচ অনুষ্ঠিত না-হলে চরম আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি আঁচ করে পিসিবি'কে ম্য়াচটি খেলার অনুরোধ করে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ৷ এই মর্মে পিসিবি'কে মেইল-ও করে তাঁরা ৷ আর শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের অনুরোধে ম্য়াচ বয়কটের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করে পিসিবি ৷ প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে ফের একদফা আলোচনায় বসার কথা তাঁদের ৷ তার আগে শর্ত রেখে আইসিসি'র কোর্টে বল ঠেলল তাঁরা ৷