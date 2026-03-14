পিএসএলের চুক্তি ভেঙে নাইট শিবিরে, আইনি গেরোয় মুজারবানি !

পিএসএলের চুক্তি ভেঙে নাইট শিবিরে, আইনি গেরোয় মুজারবানি !
পিএসএলে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের হয়ে খেলার কথা ছিল জিম্বাবোয়ে পেসারের ৷ কিন্তু আইপিএল খেলার জন্য সেই চুক্তি ভেঙেছেন মুজারবানি ৷
Published : March 14, 2026 at 1:38 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: যে বাংলাদেশ পেসারকে নিলামে দলে নিয়েও বোর্ডের নির্দেশে ছেঁটে ফেলা হয়েছিল ৷ সেই মুস্তাফিজুর রহমানের বদলি ঘোষণা করে ফেলল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ সম্ভাবনা ছিলই ৷ আর তাতে সিলমোহর দিয়ে শুক্রবার জিম্বাবোয়ে পেসার ব্লেসিং মুজারবানিকে দলে নিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
কিন্তু শাহরুখ খানের দলে যোগ দেওয়ায় আইনি গেরোয় পড়তে পারেন আফ্রিকার দেশটির তারকা পেসার ৷ কারণ, আইপিএলের যোগদানের আগে পাকিস্তান প্রিমিয়র লিগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তিনি ৷ নিলামে দল না-পেলেও পরবর্তীতে ক্য়ারিবিয়ান পেসার সামার জোসেফের পরিবর্তে জিম্বাবোয়ে পেসারকে দলে নিয়েছিল ইসলামাবাদ ইউনাইটেড ৷ কিন্তু পিএসএল শুরুর হাতে গোনা কয়েকদিন আগে ইসলামাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে চুক্তি ভেঙে আইপিএলে এলেন জিম্বাবোয়ে পেসার ৷ যা মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছে না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷
পাকিস্তানের জনপ্রিয় ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম জিও সুপারের রিপোর্ট অনুযায়ী, পিএসএলের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে আসায় জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করছে মহসিন নকভির পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ পিসিবি জানিয়েছে, জিম্বাবোয়ে পেসার যেভাবে চুক্তি ভেঙেছেন, তা নিয়মের পরিপন্থী ৷ 11 মিলিয়ন পিকেআরে ইসলামাবাদে যোগ দিয়েছিলেন মুজারবানি ৷ যা ভারতীয় মুদ্রায় 35 লক্ষ টাকার আশেপাশে ৷ পরিবর্তে আইপিএলে নাইট শিবিরে তিনি কত টাকায় যোগদান করলেন, তা অবশ্য সামনে আসেনি ৷
A new Blessing in Purple & Gold 💜🔥 pic.twitter.com/p31V3LsGfm— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 13, 2026
তবে যে ক্রিকেটারের পরিবর্ত হিসেবে শুক্রবার পার্পল ব্রিগেড তাঁকে দলে নিল, সেই মুস্তাফিজুরকে নিলামে 9.20 কোটি টাকায় কিনেছিল শাহরুখের দল ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, সদ্য সমাপ্ত টি-20 বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের হয়ে দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের জেরে নাইট শিবিরে ডাক পড়ল মুজারবানির ৷ ছ'ম্যাচে 13 উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেট শিকারি হয়েছেন তিনি ৷ যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার উইকেট এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ যে ম্য়াচে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে চমকে দিয়েছিল জিম্বাবোয়ে ৷
Get ready for a Blessing, Eden! 🥳💜pic.twitter.com/kJEv0lSFCe— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 13, 2026
ব্লেসিং মুজারবানিই প্রথম নন ৷ গত মরশুমে এমনভাবেই পিএসএলের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করে আইপিএলে যোগ দিয়েছিলেন দঃ আফ্রিকা অলরাউন্ডার করবিন বস্ক ৷ পরবর্তীতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেওয়া পেসারকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করেছিল পিএসএল ৷ আগামী 26 মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান সুপার লিগ ৷ ঠিক তার দু'দিন বাদে অর্থাৎ, 28 মার্চ বল গড়াবে 19তম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে ৷